Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

El presidente del Consejo Europeo expresa sus condolencias

El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, mostró este jueves sus condolencias por el descarrilamiento este miércoles del funicular Ascensor de la Gloria, en Lisboa, que se ha cobrado la vida de 15 personas y ha dejado 18 heridos.

"Recién llegado a París, recibí con profunda consternación la noticia de la gravedad del trágico accidente del Ascensor de la Gloria, que tuvo un profundo impacto en mi vida", aseguró vía redes sociales Costa en portugués para después añadir que "mis condolencias están con las víctimas, sus seres queridos y los heridos, a quienes les deseo una pronta recuperación".

"Expreso mi más sentido pésame a Portugal y a la ciudad de Lisboa", añadió