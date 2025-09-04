GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"

Rusia descartó aceptar el ingreso de fuerzas extranjeras a Ucrania "en cualquier formato", afirmó la portavoz diplomática de Moscú antes de las conversaciones entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos para discutir el fin de la invasión rusa.

La cumbre del jueves en París será copresidida por los gobernantes de Francia y el Reino Unido, y busca aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin tras una serie de intentos fallidos por alcanzar un alto el fuego en la guerra de tres años y medio.

"Rusia no va a discutir algo fundamentalmente inaceptable que socava cualquier tipo de seguridad, una intervención extranjera en Ucrania en cualquier forma, cualquier formato", declaró la portavoz diplomática rusa, Maria Zajárova.