GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"
Rusia descartó aceptar el ingreso de fuerzas extranjeras a Ucrania "en cualquier formato", afirmó la portavoz diplomática de Moscú antes de las conversaciones entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos para discutir el fin de la invasión rusa.
La cumbre del jueves en París será copresidida por los gobernantes de Francia y el Reino Unido, y busca aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin tras una serie de intentos fallidos por alcanzar un alto el fuego en la guerra de tres años y medio.
"Rusia no va a discutir algo fundamentalmente inaceptable que socava cualquier tipo de seguridad, una intervención extranjera en Ucrania en cualquier forma, cualquier formato", declaró la portavoz diplomática rusa, Maria Zajárova.
Sánchez viaja a París para ratificar el apoyo a Ucrania en la Coalición de Voluntarios
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este jueves a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, donde ratificará el apoyo de España a este país ante la agresión rusa.
La reunión será presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien este miércoles se reunió Sánchez en Londres en un encuentro en el que estuvo presente la situación de Ucrania.
Macron dice que Europa está lista para brindar garantías de seguridad a Ucrania
Los europeos están "dispuestos" a "brindar garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos, el día en que se firme la paz", tras un largo trabajo preparatorio que está "terminado", anunció el miércoles Emmanuel Macron al recibir en París al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "Europa está a la altura, por primera vez con este nivel de compromiso e intensidad", declaró el presidente francés ante la prensa en el Palacio del Elíseo. "La cuestión ahora es saber la sinceridad de Rusia y sus compromisos sucesivos cuando propuso la paz a Estados Unidos", agregó en vísperas de una cumbre de la "coalición de voluntarios" dispuestos a ofrecer estas garantías, y de una conversación telefónica que sostendrán con Donald Trump. De su lado, el presidente ucraniano Zelenski dijo que aún no ve "señales" que indiquen que Rusia tiene la intención de poner fin a la invasión de su país, iniciada en 2022.
Putin asegura que mantendrá la guerra si Ucrania no acepta las exigencias rusas
El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió el miércoles continuar luchando en Ucrania si no se logra alcanzar un acuerdo de paz, arrojando un jarro de agua fría en vísperas de una reunión de aliados de Kiev en París. Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya dura tres años y medio, parecen haberse estancado a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense Donald Trump. "Creo que hay una luz al final del túnel", dijo Putin a los periodistas en Pekín, donde asistió a una cumbre regional y a un desfile militar. "Veamos cómo se desarrolla la situación. Si no, entonces tendremos que resolver todas nuestras tareas militarmente", agregó. Putin también declaró que las fuerzas rusas estaban "avanzando en todos los frentes" en el campo de batalla en Ucrania. Al menos 9 personas murieron y siete resultaron heridas por bombardeos rusos nocturnos que dejaron sin electricidad a miles de hogares ucranianos. El mandatario ruso volvió a cuestionar la legitimidad de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Moscú acusa a Zelenski de no ser presidente "legítimo" ya que su mandato de cinco años expiró en 2024, no obstante, la ley marcial, en vigor en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, impide que se celebren elecciones. Estas declaraciones surgen antes de una reunión prevista para el jueves en París entre el dirigente ucraniano y sus aliados europeos, algunos presentes en la capital francesa y otros por videoconferencia.
Trump hablará con Zelenski el jueves
El presidente estadounidense, Donald Trump, hablará el jueves con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo un funcionario de la Casa Blanca, después de que ese mandatario y líderes europeos declararan que esperaban una llamada. "Voy a conversar con él en breve y averiguaré con certeza qué vamos a hacer", dijo Trump a un periodista de la AFP en el Despacho Oval el miércoles, donde recibió al presidente polaco Karol Nawrocki. Un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde a la AFP: "El presidente Trump se refería a Zelenski. Hablarán mañana". Trump insinuó nuevas sanciones contra Rusia si no logra alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania. "Sea cual sea su decisión, estaremos contentos o descontentos. Y si estamos descontentos, ocurrirán cosas", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval mientras se reunía con el presidente polaco.
Trump dice que EEUU está listo para desplegar más tropas en Polonia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno podría desplegar más tropas en Polonia, que limita tanto con Ucrania como con Rusia, al recibir el miércoles en la Casa Blanca al presidente polaco, Karol Nawrocki. Polonia, miembro clave de la OTAN y la Unión Europea (UE), ha apoyado firmemente a Ucrania desde la invasión rusa de 2022 y es un país de tránsito vital para suministros militares y ayuda humanitaria, además de albergar a miles de tropas estadounidenses. "Pondremos más (militares) allí si ellos quieren", dijo Trump cuando un periodista preguntó si estaba considerando reducir la presencia de tropas estadounidenses en la región. Ucrania lucha contra la invasión rusa en medio de temores europeos de que Washington busque cambiar los acuerdos de seguridad del continente. Al igual que Trump, Nawrocki se ha opuesto al deseo de Ucrania de unirse a la OTAN.
EEUU insta a que Europa deje de comprar petróleo ruso
Estados Unidos quiere que Europa deje de comprar petróleo ruso. Según ha publicado el 'New York Post', citando a un alto funcionario de la Casa Blanca, la Administración Trump quiere que Europa deje de comprar petróleo ruso y se una a las sanciones propuestas por Washington contra los países que lo hagan.
Según un informe de febrero del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, algunos países europeos siguen dependiendo de Moscú para satisfacer sus necesidades energéticas, lo que contribuye a la maquinaria de guerra rusa a pesar de haber reducido su dependencia desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin en febrero de 2022.
Ucrania califica de inaceptable la propuesta de Putin de reunirse con Zelenski en Moscú
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, calificó de inaceptable la propuesta formulada este miércoles por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que la reunión entre líderes que pide su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tenga lugar en Moscú. "Ahora mismo, al menos siete países están dispuestos a ser anfitriones de una reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra", escribió en X Sibiga, que recordó que Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres países del Golfo se han ofrecido para organizar el encuentro. Sibiga ha calificado estas opciones de "serias" y ha reafirmado la disponibilidad de Zelenski de que la reunión tenga lugar en cualquier momento en cualquiera de estos lugares.
Al menos ocho muertos por un ataque ruso sobre una zona de viviendas de la región de Donetsk
Al menos ocho personas han muerto por un bombardeo perpetrado este miércoles por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre una zona residencial de la ciudad ucraniana de Konstantinivka, en la región de Donetsk, según las autoridades locales. La Fiscalía regional ha confirmado la muerte de cinco hombres y tres mujeres, mientras que otras seis personas han sufrido heridas. Las víctimas fueron alcanzadas en una vivienda, en la calle y en una tienda, sin que por ahora haya una valoración exacta de los daños materiales.
Letonia duplicará su gasto en drones militares hasta 100 millones de euros
Letonia duplicará su gasto en drones militares el año que viene hasta 100 millones de euros, según anunció este miércoles el ministro de Defensa, Andris Spruds, en la inauguración de un centro de desarrollo de vehículos aéreos no tripulados en Riga. Spruds, que co-preside, junto con su homólogo británico, la conocida como Coalición de Drones, con una veintena de integrantes, afirmó que el año que viene el Ejército ucraniano y la Coalición de Drones "contarán con un total de 100 millones de euros" de Letonia, que está "duplicando su inversión en el desarrollo de drones". El ministro dijo que el Centro de Competencia de Sistemas Autónomos inaugurado hoy cooperará con representantes ucranianos para desarrollar, testear y certificar no solo vehículos aéreos, sino también drones marítimos y terrestres. "Si este año ha habido énfasis en los vehículos aéreos no tripulados, tenemos que dar el próximo paso", aseguró, y señaló que los drones de diversos tipos son una capacidad indispensable que "nos hace más fuertes".
