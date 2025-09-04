Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Incendio en Kiev (Ucrania) tras un bombardeo.

Incendio en Kiev (Ucrania) tras un bombardeo. / Europa Press

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. La Global Sumud Flotilla sale hacia Gaza tras volver el domingo a Barcelona por el mal tiempo
  2. Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela
  3. Movimientos sociales, sindicatos y representantes de la cultura dan apoyo a la Flotilla: 'El silencio europeo mata
  4. La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí
  5. Xi Jinping defiende 'la noble causa de la paz' en el desfile militar por los 80 años de la victoria de China sobre Japón
  6. “Una nación del tercer mundo”: Trump ataca la sentencia contra sus aranceles con advertencias de un colapso económico
  7. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  8. El pulso entre los Estados Unidos de Trump y la Venezuela de Maduro dispara la tensión en el Caribe sur

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua

DIRECTO UCRANIA | Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"

DIRECTO UCRANIA | Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"

Condenan a dos años y medio de prisión a la feminista marroquí que publicó "Alá es lesbiana"

Condenan a dos años y medio de prisión a la feminista marroquí que publicó "Alá es lesbiana"

El Papa y el presidente israelí se reunirán este jueves en El Vaticano tras semanas de tensión

El Papa y el presidente israelí se reunirán este jueves en El Vaticano tras semanas de tensión

Una jueza declara ilegal la congelación de becas a Harvard del gobierno de Trump

Una jueza declara ilegal la congelación de becas a Harvard del gobierno de Trump

Rubio amenaza en México con más ataques militares de EEUU contra el narco

Rubio amenaza en México con más ataques militares de EEUU contra el narco