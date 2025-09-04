En Directo
Al minuto
Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles que está dispuesto a liberar a "todos" los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza en un acuerdo de alto el fuego que incluya el cese de la ofensiva militar y la retirada de la "ocupación" del enclave palestino.
"Estamos dispuestos a aceptar un acuerdo global que incluya la liberación de todos los prisioneros a cambio de nuestros cautivos, el cese de la guerra y la retirada de la ocupación de Gaza", ha declarado en un comunicado difundido a través del diario 'Filastín', vinculado a la milicia.
La Fuerza de la ONU en Líbano denuncia un "grave" ataque israelí contra sus cascos azules
La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul) informó el miércoles de uno de los ataques israelíes "más graves" contra su personal desde el alto el fuego que frenó en noviembre la guerra entre Israel y el movimiento chiita proiraní Hizbulá. "Ayer [martes] por la mañana, drones de las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron cuatro granadas en proximidades a miembros de las fuerzas de paz de la Finul", cerca de la Línea Azul de demarcación establecida por la ONU entre los dos países, dijo la misión. Uno de los explosivos impacto "a menos de 20 metros" y tres "a unos 100" del personal y los vehículos de la ONU, añadió. "Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la Finul desde el acuerdo de cese de hostilidades del pasado mes de noviembre", condenó la misión de paz.
Jordania anuncia la suspensión de lanzamientos de ayuda en la Franja de Gaza
Un responsable de una organización caritativa jordana vinculada al gobierno anunció el miércoles la suspensión de los lanzamientos de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza, amenazada por el hambre y devastada por la guerra. "Los lanzamientos aéreos que permitieron enviar gran parte de la ayuda hacia Gaza están suspendidos estos días", declaró a la AFP Hussein al-Shabli, secretario general de la Organización Caritativa Hachemita Jordana. Según este responsable, se están preparando otras "disposiciones" para continuar enviando ayuda al territorio palestino, asediado por Israel desde el inicio de la guerra y donde viven cerca de dos millones de habitantes. El conflicto empezó tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. El último lanzamiento de ayuda tuvo lugar el 26 de agosto, con la participación de aviones de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Alemania e Indonesia, según el ejército jordano, que coordinaba estas operaciones desde su reanudación a finales de julio con la aprobación de Israel.
La Vuelta deja en el equipo Israel la responsabilidad de irse por "la seguridad de todos"
Kiko García, director técnico de la Vuelta, considera que "la solución" al conflicto que ha estallado en la carrera, las numerosas protestas por la participación del Israel-Premier Tech que acortaron la etapa de este miércoles en Bilbao, pasa por que ese conjunto advierta que "estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás". "Intentemos entre todos forzar... que la gente entienda que la situación no es fácil y que entre todos podamos buscar una solución. Que para mí sólo hay una, que sería que el propio equipo Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás", dijo García tras la accidentada etapa de hoy, cuyo final se acortó en tres kilómetros y quedó sin vencedor oficial. García desveló que ha "sondeado a los equipos", que "han agradecido y han entendido" que la solución tomada en la etapa "era la mejor" ante el riesgo que había en la recta de llegada, donde varios activistas propalestinos cortaron un tramo de la Gran Vía, lo que hacía peligrar al pelotón.
Una manifestación propalestina obliga a acortar la 11ª etapa de la Vuelta
La undécima etapa de la Vuelta ciclista a España se acortó el miércoles en Bilbao por temor a incidentes con manifestantes propalestinos en la línea de meta y no hubo ganador, anunciaron los organizadores. "Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta" y "no habrá ganador de etapa", señaló la dirección de la Vuelta, una de las principales competiciones ciclistas del mundo. Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolparon a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden. En la general, consolida su primera posición el danés Jonas Vingegaard, que a falta de los 3 kilómetros iba liderando la etapa junto al británico Tom Pidcock.
La Flotilla a Gaza aplaza su salida desde Sicilia al 7 de septiembre
Las 15 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que debían partir hacia Gaza este jueves desde la isla italiana de Sicilia (sur) han aplazado su salida hasta el domingo 7 de septiembre, debido al "leve retraso por el mal tiempo" de las naves que zarpaban desde España. "La salida desde los puertos sicilianos ha sido aplazada al 7 de septiembre. Una decisión necesaria para garantizar la mejor organización y movernos en total coordinación con las otras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon desde España hace dos días con un leve retraso debido al mal tiempo", ha informado la organización en Instagram. El pasado domingo, 20 barcos de la flota zarparon desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria en dirección a Gaza, pero tuvieron que retroceder a causa de las malas condiciones meteorológicas. "La prioridad sigue siendo la seguridad: juntos somos más fuertes y más protegidos", añadieron. Según el nuevo calendario, este domingo zarparán desde Sicilia 15 embarcaciones con cerca de 200 voluntarios a bordo, que se unirán a otras cinco que partieron el mismo domingo desde los puertos de Génova y La Spezia, en el norte del país.
Israel mata 1.100 personas en ciudad de Gaza en tres semanas, según el Gobierno de Hamás
El Ejército israelí ha matado en la ciudad de Gaza a 1.100 palestinos desde que comenzara su ofensiva el pasado 13 de agosto, denunció este miércoles el Gobierno de Hamás, que también denunció 70 ataques aéreos directos contra civiles. "Como parte de un crimen sistemático de desplazamiento forzoso, la ocupación obligó a los residentes de la ciudad de Gaza y las zonas del norte a evacuar, detonando más de 100 robots explosivos en calles y callejones llenos de civiles y realizando más de 70 ataques aéreos directos", dijo su Oficina de Medios en un comunicado. Según el texto, esto resultó en la muerte de 1.100 personas, además de otras 6.000 que resultaron heridas en la capital gazatí. Según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, más de 2.500 personas fueron asesinadas en Gaza solo en agosto, entre ellas alrededor de 600 niños.
El OIEA dice que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%
Irán aceleró el ritmo de producción de sus reservas de uranio enriquecido al 60%, un umbral que se acerca al 90% necesario para fabricar un arma nuclear, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) consultado por AFP el miércoles. La agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas precisó que, a 13 de junio de 2025, fecha que corresponde al inicio de la guerra de 12 días desencadenada por un ataque de Israel contra Irán, el total ascendía a 440,9 kg, lo que supone un aumento de 32,3 kg con respecto al 17 de mayo. Tras ese conflicto con Israel, Irán cesó la cooperación con el OIEA, que calificó el miércoles esta decisión de "profundamente lamentable".
Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano pese al alto el fuego
Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, en el marco de los continuados bombardeos israelíes a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 tras meses de enfrentamientos con el partido-milicia chií Hizbulá. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que el ataque ha sido ejecutado en la localidad de Yater, sin que por ahora haya detalles sobre la identidad de la víctima y sin que Israel se haya pronunciado al respecto, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Según las informaciones publicadas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', un segundo ataque ha alcanzado los alrededores de la localidad de Jarayeb, situada cerca de Sidón, sin que por ahora haya detalles sobre si este bombardeo ha causado víctimas.
Israel desmantela una célula que planeaba asesinar al ministro extremista Ben Gvir
Las autoridades israelíes desmantelaron en las últimas semanas una presunta célula del grupo islamista Hamás que planeaba asesinar al ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, recogen este miércoles varios medios israelíes. La célula estaba compuesta de milicianos de Cisjordania ocupada dirigidos por los líderes de Hamás en Turquía. Según la versión de las autoridades, recogida por periódicos como Haaretz o The Times of Israel, los miicianos planeaban utilizar drones con explosivos para asesinar a Ben Gvir. Los drones fueron requisados tras el arresto de los sospechosos, que tenían su base en la localidad palestina de Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada. El propio Ben Gvir, uno de los máximos exponentes de la ultraderecha israelí (que defiende la anexión de Cisjordania ocupada y la expulsión de los palestinos) dio las gracias en sus redes sociales a la agencia interior de inteligencia israelí, el Shin Bet, por frustrar los planes de los milicianos.
