Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

La Vuelta deja en el equipo Israel la responsabilidad de irse por "la seguridad de todos"

Kiko García, director técnico de la Vuelta, considera que "la solución" al conflicto que ha estallado en la carrera, las numerosas protestas por la participación del Israel-Premier Tech que acortaron la etapa de este miércoles en Bilbao, pasa por que ese conjunto advierta que "estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás". "Intentemos entre todos forzar... que la gente entienda que la situación no es fácil y que entre todos podamos buscar una solución. Que para mí sólo hay una, que sería que el propio equipo Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás", dijo García tras la accidentada etapa de hoy, cuyo final se acortó en tres kilómetros y quedó sin vencedor oficial. García desveló que ha "sondeado a los equipos", que "han agradecido y han entendido" que la solución tomada en la etapa "era la mejor" ante el riesgo que había en la recta de llegada, donde varios activistas propalestinos cortaron un tramo de la Gran Vía, lo que hacía peligrar al pelotón.