Desfile militar

Xi Jinping defiende "la noble causa de la paz" flanqueado por Putin y Kim Jong-un

Rusia y China sellan su alianza con un pacto energético

Vladímir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-Un, antes del desfile militar en Pekín.

Vladímir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-Un, antes del desfile militar en Pekín. / EFE

EP

Madrid
El presidente de China, Xi Jinping, ha inaugurado este miércoles en la capital del país, Pekín, un gran desfile militar con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre Japón, en un evento en el que ha estado flanqueado por sus homólogos ruso y nocoreano, Vladímir Putin y Kim Jong-un, entre una veintena de jefes de Estado y de gobierno ante los que ha advertido de que el mundo se encuentra ante una encrucijada.

"Hoy, la humanidad se enfrenta a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio mutuo o el juego de suma cero", ha declarado ante una gran imagen del antiguo líder chino Mao Zedong en la plaza de Tiananmen, si bien ha asegurado que "la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfarán sin duda", según ha recogido la agencia de noticias estatal Xinhua.

Durante el acto en el que han participado miles de soldados y cientos de vehículos mlitares, el mandatario ha subrayado que "con un enorme sacrificio nacional, el pueblo chino contribuyó de manera significativa a salvar la civilización humana y salvaguardar la paz mundial", rindiendo homenaje a los veteranos chinos, antes de pasar revista a las tropas.

Al desfile han asistido 26 líderes mundiales, entre los que han destacado Putin y Kim, en la que la primera visita del dirigente norcoreano de los últimos seis años. Muchos de jefes de Estado y de gobierno presentes participaron hace días en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, como es el caso de los representantes de Vietnam, Malasia, Pakistán, Bielorrusia, Irán, Serbia, Eslovaquia e India, en una cita en parte destinada a reforzar lazos con el primer ministro de este último, Narendra Modi.

El evento forma parte de un esfuerzo de Xi por demostrar la creciente capacidad militar del país, mientras aviva el sentimiento nacionalista, en medio de las tensiones con Estados Unidos y las reivindicaciones de autonomía por parte de Taiwán, y trata de reforzar el estatus de China como pilar del orden mundial tras la gran guerra.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado de "conspirar" contra Estados Unidos a sus pares ruso y norcoreano, en un mensaje en Truth Social en el que ha recordado a Xi la contribución con "sangre" estadounidense a la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

