Vídeo | Así es el momento del presunto ataque de Estados Unidos a un barco procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua durante un "ataque" contra una embarcación de la que aseguró que trasladaba drogas y procedía de Venezuela.

Este es el momento en el que EEUU destruye el barco cargado de droga procedente de Venezuela

Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del que Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

El mandatario estadounidense aseguró que once "narcoterroristas" perdieron la vida en el ataque y que fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, una organización que fue designada como terrorista por su Administración.