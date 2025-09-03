Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Portugal

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Los bomberos hablan de varios muertos y heridos, a falta del primer balance oficial de víctimas

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Lucía Feijoo Viera

O. González / J. L. Escudero / A. Pérez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.

Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Global Sumud Flotilla sale hacia Gaza tras volver el domingo a Barcelona por el mal tiempo
  2. Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela
  3. Movimientos sociales, sindicatos y representantes de la cultura dan apoyo a la Flotilla: 'El silencio europeo mata
  4. La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí
  5. Xi Jinping defiende 'la noble causa de la paz' en el desfile militar por los 80 años de la victoria de China sobre Japón
  6. “Una nación del tercer mundo”: Trump ataca la sentencia contra sus aranceles con advertencias de un colapso económico
  7. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  8. El pulso entre los Estados Unidos de Trump y la Venezuela de Maduro dispara la tensión en el Caribe sur

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Varios muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Varios muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Putin y Xi hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad

Putin y Xi hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad

Trump alaba como “hermosa ceremonia” el “impresionante” desfile militar en China

Trump alaba como “hermosa ceremonia” el “impresionante” desfile militar en China

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Trump plantea desplegar la Guardia Nacional en Nueva Orleans como alternativa a Chicago

Trump plantea desplegar la Guardia Nacional en Nueva Orleans como alternativa a Chicago