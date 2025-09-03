En Directo
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Trump dice que Xi Jinping "conspira" contra EE.UU. junto a Rusia y Corea del Norte
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra su país junto a los mandatarios de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong Un, con quienes sostuvo reuniones en Pekín.
"Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.
El mensaje está dirigido al mandatario chino en el marco de la visita de los demás líderes mencionados, quienes están participando en un gran desfile militar que se desarrolla para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Trump asegura estar "muy decepcionado" con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista de radio el martes que estaba "muy decepcionado" por la resistencia de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania tras su cumbre en Alaska. "Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo", declaró Trump en el programa de radio de Scott Jennings cuando se le preguntó si se sentía traicionado por la respuesta de Putin. "Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado". Trump, sin embargo, no dijo cuáles serían las posibles consecuencias que enfrentaría Rusia, pese a haber fijado recientemente un plazo de dos semanas para lograr un acuerdo de paz que vence a finales de esta semana. El líder estadounidense añadió que no le preocupaba un posible eje entre Rusia y China, pese a que Putin se reunió el martes en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, antes de un gran desfile militar.
Sánchez asistirá el jueves en París a reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este jueves a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios en la que se hará un balance de los progresos de los debates sobre las garantías de seguridad para Ucrania y la estrategia colectiva de presión sobre Rusia. La visita de Sánchez a París se producirá al día siguiente de que el jefe del Ejecutivo español se reúna en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, para firmar un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación estratégica entre ambos países en diversos ámbitos. Al día siguiente, en París, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el propio Keir Starmer, presidirán la reunión de la Comisión de Voluntarios, un encuentro en el que también se espera al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.
Francia dice que Europa espera el apoyo de EEUU en las garantías de seguridad para Ucrania
Los aliados europeos de Ucrania están listos para contribuir con las garantías de seguridad para ese país una vez se logre un acuerdo de paz con Rusia, y esperan el apoyo de Estados Unidos, dijo el martes la oficina del presidente francés Emmanuel Macron. Un funcionario de la presidencia de Francia dijo que el Gobierno "está listo" para dar las garantías y que los europeos esperan obtener "el apoyo de los estadounidenses para garantizar la seguridad de Ucrania". Las declaraciones surgen antes de una reunión prevista para el jueves en París entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos. "A nivel político, el mensaje esencial que se transmitirá el jueves es, teniendo en cuenta el avance de los trabajos de hoy, que no solo somos voluntarios y capaces, sino que estamos listos. Ese es el mensaje clave", destacó un asesor del presidente Emmanuel Macron.
La Coalición de Voluntarios se centra en un alto el fuego y espera el apoyo de EEUU
Los líderes de los países de la Coalición de Voluntarios, una iniciativa franco-británica, se reúnen este jueves en formato físico en París y por vídeoconferencia para refrendar el trabajo de sus militares sobre las garantías de seguridad a Ucrania, centrados en un alto el fuego para el que quieren que Estados Unidos presione a Rusia. Fuentes del Elíseo, que organiza este nuevo encuentro de los aliados de Ucrania -que agrupan a numerosos países europeos y otros como Canadá, Japón y Australia-, han insistido este martes en que alcanzar un alto el fuego es "esencial" y resulta "extremadamente importante para los ucranianos".
Los expertos aseguran que Rusia exagera los avances territoriales en el frente
Los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra ISW consideran que Rusia está lanzando "un esfuerzo informativo coordinado para mostrar fuerza militar en el campo de batalla con el fin de moldear el pensamiento occidental y presentar falsamente una victoria rusa como inevitable". Para los expertos del ISW, la presentación que hace el Kremlin de las estadísticas de ganancias territoriales "ignora las pérdidas significativas que Rusia está sufriendo y la naturaleza gradual y sigilosa de sus avances, pintando un cuadro incompleto del desempeño ruso en el campo de batalla". Las fuerzas ucranianas avanzaron recientemente cerca de Kupyansk y Novopavlivka, y las fuerzas rusas avanzaron recientemente cerca de Toretsk, Pokrovsk y Velykomykhailivka. Pero el gran coste de la guerra es humano. Algunos estudios no confirmados ni oficiales apuntan a que la guerra de Ucrania se ha cobrado ya en torno a 1,4 millones de muertos, de los que al menos 250.000 son soldados.
Rusia lanza contra Ucrania un ataque adicional a plena luz del día con 53 drones
Después de que las defensas aéreas ucranianas neutralizaran durante la noche 120 de los 150 drones lanzados por Rusia, las fuerzas rusas volvieron a atacar territorio ucraniano durante el día con otros 53 vehículos no tripulados, de los que 48 pudieron ser interceptados. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, el principal objetivo de esta segunda oleada lanzada por los rusos en una franja horaria poco habitual para este tipo de ataques fue la ciudad de Kiev. A las 16.00 hora local (14.00 GMT) cuando fue emitido este parte, drones rusos seguían en el aire sobre el territorio de las regiones fronterizas con Rusia de Cherníguiv y Sumi, en el norte de Ucrania. En el ataque de la noche, una persona ha muerto en la localidad de Bila Tserkva del sur de la región de Kiev debido a la caída de los drones rusos.
Erdogan reconoce que Zelenski y Putin "aún no están preparados" para una reunión decisiva
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este martes, al regresar de China, donde se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin, entre otros mandatarios, que los líderes de Rusia y Ucrania "aún no están preparados" para un paso decisivo hacia la paz en Ucrania. En el vuelo de vuelta de Tianjín, donde participó en la 25 cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que Turquía es miembro observador, Erdogan resumió su encuentro con Putin en una charla con los periodistas que lo acompañaban en el avión. Subrayó que había "evaluado" con Putin los resultados de la reunión del mandatario ruso con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska, el 15 de agosto pasado y que también había hablado del tema por teléfono con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Recordó que Turquía ha acogido desde mayo tres reuniones de delegaciones rusas y ucranianas en Estambul, un proceso que, según ha expresado varias veces en el pasado, debería concluir con un encuentro de los presidentes de ambos países.
La UE reforzará la protección de servicios GPS tras el supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen
La Comisión Europea ha avanzado planes para reforzar la protección de los servicios de navegación GPS después de que el avión en el que viajaba la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, fuese blanco de una supuesta interferencia rusa el domingo cuando se disponía a aterrizar en el Aeropuerto de Plovdiv, en el sur de Bulgaria. "Vemos la necesidad, por un lado, de seguir invirtiendo en defensa, pero también en nuestra preparación, y por eso también estamos estudiando la mejor manera de estar preparados para una situación de este tipo", ha señalado en rueda de prensa la portavoz comunitaria, Paula Pinho.
Stubb cree que Rusia hace todo lo posible para evitar una reunión entre Putin y Zelenski
El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este martes que Rusia está haciendo todo lo posible para evitar una reunión bilateral entre el líder ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, por lo que en estos momentos lo mejor es centrarse en intentar llegar a un acuerdo sobre las garantías de seguridad para Ucrania. "Me parece que Rusia está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar una reunión bilateral entre el presidente Zelenski y el presidente Putin. Por lo tanto, creo que ahora mismo lo más sensato para nosotros es centrarnos en los acuerdos de seguridad", dijo Stubb en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. Stubb, quien la semana pasada mantuvo dos conversaciones teléfonicas con Zelenski y una con el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo también que ve "muy poco probable" que Rusia acceda a celebrar una reunión trilateral entre Putin, Zelenski y Trump. "Trump está trabajando por la paz, pero como todos podemos ver, el presidente Putin está poniendo a prueba la paciencia de todos", afirmó Stubb.
