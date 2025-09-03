Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Incendio en Kiev (Ucrania) tras un bombardeo.

Incendio en Kiev (Ucrania) tras un bombardeo. / Europa Press

Eduardo López Alonso

Jordi Pintado Morera

Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Xi Jinping defiende "la noble causa de la paz" en el desfile militar por los 80 años de la victoria de China sobre Japón

DIRECTO GAZA | Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza

DIRECTO UCRANIA | Sánchez asistirá el jueves en París a reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania

La ultraderecha de Brasil busca un candidato competitivo para las elecciones de 2026 tras quedar descabezada sin Bolsonaro

El escándalo de los foros con imágenes sexistas de mujeres reabren en Italia el debate sobre el machismo en Internet

Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela

Trump aborda las especulaciones sobre su estado de salud y denuncia “noticias falsas”

Sentenciados a un año de prisión dos jesuitas españoles por encubrir pederastia en Bolivia

