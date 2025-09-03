Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Israel afea las "acciones peligrosas" de Macron por pedir a EEUU que permita entrar a funcionarios palestinos

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha criticado este martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por pedir a Estados Unidos que revoque el veto de entrada al país a funcionarios palestinos, y lo ha acusado de socavar la estabilidad regional con "acciones peligrosas".

"El presidente Macron está muy interesado en los visados para Estados Unidos de funcionarios de la Autoridad Palestina. Eso es lo que le quita el sueño", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha afeado al jefe del Elíseo que no proteste contra una supuesta "incitación desenfrenada en el sistema educativo palestino contra Israel y los judíos".

Asimismo, el jefe de la diplomacia israelí ha cargado contra el mandatario galo porque, según ha indicado, "tampoco se opone a los pagos que la Autoridad Palestina transfiere a terroristas y sus familias bajo el método de "pago por asesinato". "Cuanto más grave sea el acto terrorista, mayor será la recompensa que paga la Autoridad Palestina", ha asegurado.