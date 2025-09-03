En Directo
Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
Israel afea las "acciones peligrosas" de Macron por pedir a EEUU que permita entrar a funcionarios palestinos
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha criticado este martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por pedir a Estados Unidos que revoque el veto de entrada al país a funcionarios palestinos, y lo ha acusado de socavar la estabilidad regional con "acciones peligrosas".
"El presidente Macron está muy interesado en los visados para Estados Unidos de funcionarios de la Autoridad Palestina. Eso es lo que le quita el sueño", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha afeado al jefe del Elíseo que no proteste contra una supuesta "incitación desenfrenada en el sistema educativo palestino contra Israel y los judíos".
Asimismo, el jefe de la diplomacia israelí ha cargado contra el mandatario galo porque, según ha indicado, "tampoco se opone a los pagos que la Autoridad Palestina transfiere a terroristas y sus familias bajo el método de "pago por asesinato". "Cuanto más grave sea el acto terrorista, mayor será la recompensa que paga la Autoridad Palestina", ha asegurado.
al menos 40.000 reservistas israelís empiezan los entrenamientos de combate
El ejército israelí se prepara a nivel logístico "para operaciones de combate a gran escala y para la movilización masiva de reservistas", indicó un comunicado militar. Según varios medios israelíes, los reservistas de una primera ola de 40.000 llamados están acudiendo a sus unidades. "Las tropas siguen una serie de entrenamientos de combate tanto en entorno urbano como en terreno abierto para mejorar su preparación para las misiones venideras", agregó el ejército, que ha seguido bombardeando desde el aire la Franja de Gaza.
Macron: "Ningún intento de anexión" de Gaza frenará el reconocimiento de Palestina"
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este martes de que "ninguna ofensiva, ningún intento de anexión o de desplazamiento de poblaciones frenará" el reconocimiento de Palestina como Estado, en una alusión a los planes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Asimismo, el presidente francés pidió a EE.UU. que "revierta" la decisión de denegar visados a los responsables palestinos de cara a la conferencia internacional en Nueva York del próximo 22 de septiembre acerca de la conveniencia de que haya un Estado de Palestina que conviva con el de Israel. Macron publicó ambas declaraciones en un cuenta 'X' tras entrevistarse por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, con quien copresidirá ese encuentro.
Asciende al menos a 18 el número de empleados de ONU detenidos en Yemen el fin de semana
El número de funcionarios de Naciones Unidas detenidos arbitrariamente por los hutíes en Yemen durante el fin de semana asciende al menos a 18 personas, informó este martes la Secretaría General de la ONU. Los últimos reportes que se tenían hasta ahora cifraban estas detenciones en "al menos once" trabajadores de la ONU, que se unen a los otros 23 compañeros con labores vinculadas a diferentes agencias e iniciativas de la organización internacional y que llevan privados de libertad desde 2021. "El secretario general (António Guterres) reitera enérgicamente su exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos, incluido el resto del personal de las Naciones Unidas (...) Nuestro personal y el de nuestros socios nunca deben ser objeto de persecución", indicó hoy Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, en su rueda de prensa diaria.
Los hutíes reclaman varios ataques contra Israel y un buque en el mar Rojo
Los rebeldes yemeníes hutíes han reclamado este martes la autoría de varios ataques contra Israel y un buque en el mar Rojo, horas después de que el Ejército israelí haya asegurado haber derribado un dron lanzado desde Yemen, en el marco de las represalias tras la muerte de numerosos altos cargos de su Gobierno en un bombardeo israelí contra la capital, Saná. El portavoz de la insurgencia, Yahya Sari, ha explicado que han llevado a cabo cuatro operaciones militares con drones contra el edificio del Estado Mayor de Israel en Tel Aviv; una central eléctrica, el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión y el puerto de la ciudad de Asdod. "Lograron alcanzar sus objetivos con éxito", ha asegurado. Horas antes, el Ejército israelí se ha limitado a señalar en un breve comunicado que la Fuerza Aérea había "derribado un dron lanzado desde Yemen antes de que penetrara en territorio israelí". Así, ha agregado que las alertas aéreas no saltaron en este caso, "en línea con la política en vigor".
Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza
Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60.000 reservistas en medio de los planes del Gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza, considerado por Israel como un bastión político y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Vamos a intensificar y profundizar en nuestras operaciones. La guerra no se detendrá hasta que el enemigo sea derrotado", ha expresado el jefe del Ejército Eyal Zamir, desde la base militar de Nachshonim con motivo del primer día de movilización. Cientos de reservistas tendrán que entrenar y prepararse en los próximos meses para reemplazar a buena parte de las fuerzas regulares estacionadas en el norte de Israel y en Cisjordania de cara a la ofensiva contra la ciudad de Gaza, bautizada como 'Carros de Gedeón 2', en la que pretenden desplegar al menos cuatro divisiones.
Muere un periodista más en la guerra de Gaza, con lo que suman ya 248 los fallecidos
Las autoridades de Hamás en la Franja de Gaza denunciaron este martes el asesinato de otro periodista gazatí en los ataques de Israel contra el enclave, elevando a 248 la cifra de reporteros y comunicadores muertos durante la ofensiva. "El número de periodistas martirizados ha subido a 248 desde el comienzo de la guerra genocida contra la Franja de Gaza, tras el anuncio del martirio del periodista Rasmi Yihad Salem, que trabajaba como otoperiodista para la Compañía Mediática Al Manara", dijo la Oficina de Medios del Gobierno gazatí en un comunicado. Según medios palestinos, Salem murió este martes en un bombardeo contra la ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes han intensificado los ataques de cara a su anunciada incursión. Las autoridades de Hamás pidieron en su mensaje a la comunidad internacional y a las organizaciones mediáticas de todo el mundo "condenar los crímenes de la ocupación, disuadirla, procesarla en los juzgados internacionales por sus crímenes, y llevar ante la justicia a los criminales".
Marea Palestina apoya a Gaza en un encierro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
Miembros del colectivo 'Marea Palestina: Educación contra el genocidio', que agrupa a más de 30 organizaciones, sindicatos y colectivos de la educación, se han encerrado este martes en el madrileño Círculo de Bellas Artes en apoyo a Gaza para exigir al Gobierno la aprobación del decreto ley de embargo de compraventa de armas al Estado de Israel. Este encierro ha comenzado a las 14.30 horas en el 'hall' principal del Círculo, donde unas cincuenta personas se han reunido para "constituir en asamblea permanente un movimiento iniciado en la educación para la condena de los crímenes de guerra" en Gaza y exigir "la ruptura inmediata de relaciones con Israel", ha dicho a EFE un portavoz del movimiento.
Los hutís reivindican ataques contra diferentes puntos de Israel y un buque en mar Rojo
Los rebeldes hutís del Yemen reivindicaron este martes ataques contra diferentes puntos de Israel y contra un buque en el mar Rojo, en un momento en el que el movimiento chií ha intensificado sus acciones contra el Estado judío tras el asesinato de su primer ministro la semana pasada en un bombardeo israelí en Saná. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el primer dron, de tipo Sammad-4, tuvo como objetivo "el edificio del Estado Mayor del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa", en referencia a Tel Aviv. "Los otros tres drones atacaron la central eléctrica de Al Jadira y el aeropuerto de Lod (Ben Gurión) en la zona de Yaffa, así como el puerto de Ashdod en la Palestina ocupada, y lograron alcanzar sus objetivos, gracias a Dios", de acuerdo con Sarea. Horas antes, el Ejército israelí afirmó en su cuenta de X que la Fuerza Aérea interceptó un dron lanzado desde el Yemen antes de cruzar a territorio del Estado judío.
Qatar exige a Israel una respuesta a la propuesta de tregua y pide "no cambiar las reglas"
Qatar, mediador en la guerra en la Franja de Gaza junto con Egipto y Estados Unidos, exigió a Israel que responda a la propuesta de tregua presentada hace semanas y aceptada por el grupo islamista Hamás, y pidió "no cambiar las reglas cuando no se ajustan a la narrativa israelí". "No, no tenemos ninguna indicación por el momento (de una respuesta) y creemos que las acciones sobre el terreno hablan más que la falta de palabras al responder a la propuesta", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, en una rueda de prensa desde Doha. El portavoz denunció que en los últimos días se ha visto "una intensificación de las operaciones militares, la ocupación de Gaza y la prohibición de la ayuda, incluso en el formato limitado en el que se dirigía a la ciudad de Gaza". "Por lo tanto, las acciones sobre el terreno no indican ninguna respuesta positiva ni, en realidad, ninguna respuesta a la propuesta", lamentó Al Ansari.
