Algunas embarcaciones de la Flotilla hacen escala técnica en Baleares

Algunas embarcaciones de la Global Sumud Flotilla están realizando una parada técnica en las Islas Baleares. Según han explicado los organizadores en un comunicado, esta parada estaba prevista en Menorca, pero la periodista de Catalunya Ràdio Marta Viana, que viaja en uno de los barcos, ha explicado que algunos también irán a Mallorca. Ha añadido que en un primer momento ellos también tenían que parar en Menorca, pero que finalmente solo hacen la parada las embarcaciones con problemas mecánicos para repararlos. Una vez solucionados, según la misma periodista, está previsto que las embarcaciones se reagrupen y continúen la ruta.

Por otra parte, los organizadores han asegurado que durante los días venideros una veintena de embarcaciones se sumarán a la misión.

Los organizadores han explicado que, aunque algunas embarcaciones "menores" tuvieron que volver a puerto por las condiciones climáticas, la "mayoría" de la expedición que salió de Barcelona continúa navegando. Han reiterado que la idea es conformar "la mayor flotilla civil de la historia". También han destacado que mantienen el objetivo firme de "romper el bloqueo a Gaza, denunciar el genocidio y reclamar la apertura de un corredor marítimo que garantice la entrada de ayuda humanitaria".

Los organizadores de la Flotilla pidieron este lunes a todos los gobiernos e instituciones internacionales que la salvaguarden hasta que llegue "segura" a Gaza. En concreto, han instado al gobierno español a cumplir con esta protección y desplegar todas las medidas políticas y diplomáticas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que forman parte de la misión.

La expedición, en la que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, tuvo que abortar la primera salida el domingo pasado por las condiciones meteorológicas y finalmente inició la travesía el lunes.