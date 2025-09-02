Trump aborda las especulaciones sobre su estado de salud y denuncia “noticias falsas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido este martes personalmente al paso de especulaciones crecientes sobre su estado de salud y en un acto en la Casa Blanca ha tildado de “noticias falsas” las preguntas que han cuestionado si el mandatario, de 79 años, está bien.

Los interrogantes se han disparado en los últimos días ante la ausencia de actos públicos de Trump, que acostumbra a ponerse cada día, y con frecuencia en más de una ocasión diaria, ante las cámaras. De hecho, las preguntas se intensificaron ante la falta de apariciones desde el martes pasado, cuando mantuvo una reunión de gabinete abierta a los periodistas que se extendió durante tres horas y 17 minutos.

A partir de ese momento, y hasta este martes, Trump no tuvo actos ante la prensa en su agenda, aunque los periodistas del 'pool' que cubren la Casa Blanca le vieron y retrataron saliendo de la Casa Blanca y llegando a uno de sus clubs de golf este fin de semana, que con el lunes era un puente festivo en honor del día del Trabajo. Y medios y redes se llenaron de comentarios y especulaciones, incluyendo rumores, exageraciones y mentiras, como un mensaje viral que llegó a asegurar que había muerto.

Explicaciones y referencias a Biden

Por ese mensaje último es por el que este martes le ha preguntado un periodista, dando al presidente pie a hablar de “noticias falsas” pero también a tratar de explicar su ausencia.

“La semana pasada no hice ruedas de prensa por dos días y dijeron que algo debía ir mal. (Joe) Biden no las hacía durante meses, nadie le veía y nadie nunca dijo que debía pasarle algo, y sabemos que no estaba en la mejor forma”, se defendía Trump. También ha enumerado otros actos de estos días de ausencia pública, entre los que ha incluido entrevistas telefónicas con medios de comunicación o intensa actividad en Truth Social, su red social.

El fin de semana Trump ya había demostrado ser consciente de la especulación desatada y el domingo en un mensaje en Truth Social, sin contexto, había escrito “No me he sentido mejor en toda mi vida”.

El pasado mes de julio la Casa Blanca informó de que Trump sufre una insuficiencia venosa crónica que se niega que sea grave. Esa es la causa, se explicó, de que se le haya visto con considerable hinchazón en los tobillos y con marcas en la mano derecha. Según la Casa Blanca, los apretones de mano frecuentes provocan el cardenal de la mano, que habitualmente se cubren con aplicaciones muy bastas y visible de maquillaje. Este martes se veía una.