GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Putin dice a Xi que las relaciones ruso-chinas están en "un nivel sin precedentes"

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el lunes a su par chino, Xi Jinping, que las relaciones entre los dos países están en un "nivel sin precedentes", al iniciar una reunión bilateral en Pekín.

"Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes", expresó Putin a Xi en declaraciones transmitidas en vivo.

"Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora", agregó.