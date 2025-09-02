GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
Jordi Pintado Morera
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Putin dice a Xi que las relaciones ruso-chinas están en "un nivel sin precedentes"
El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el lunes a su par chino, Xi Jinping, que las relaciones entre los dos países están en un "nivel sin precedentes", al iniciar una reunión bilateral en Pekín.
"Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes", expresó Putin a Xi en declaraciones transmitidas en vivo.
"Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora", agregó.
Kiev rinde homenaje al 'comandante' del Maidán asesinado en Leópolis, Andrí Parubí
Centenares de personas rindieron homenaje este lunes en la capital ucraniana al político nacionalista y 'comandante' de las autodefensas civiles que se enfrentaron a la policía antidisturbios en la Revolución del Maidán, Andrí Parubí, asesinado este sábado a tiros a los 54 años en la ciudad de Leópolis, oeste de Ucrania, por un pistolero a quien las autoridades de Kiev vinculan a Rusia. El homenaje fue además un baño de multitudes sin precedentes desde el comienzo de la guerra para el expresidente, compañero de partido de Parubí y líder de la oposición Petró Poroshenko, que recuperó su antiguo lema de campaña, 'Ejército, lengua, fe' y reivindicó los logros en materia de construcción nacional de su administración, durante la que el político asesinado el sábado fue presidente del Parlamento.
La cumbre de Shanghái elude el espinoso tema de la invasión de Ucrania
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ha culminado este lunes en la ciudad de Tianjín con una declaración conjunta sobre la situación geopolítica del mundo en la que los países miembros han abogado por "garantizar" la paz en Oriente Próximo pero han evitado pronunciarse sobre la invasión rusa de Ucrania. El documento --firmado por los presidentes de China, Rusia, Irán o Bielorrusia, entre otros-- ha indicado en términos generales que "el panorama político y económico mundial, así como otros ámbitos de las relaciones internacionales, están experimentando profundos cambios históricos". "La intensificación de la confrontación geopolítica plantea amenazas y desafíos para la seguridad y la estabilidad global y regional de la OCS", ha recogido. En cuanto a la situación en Oriente Próximo, los estados miembros han "reiterado su profunda preocupación por la continua escalada del conflicto palestino-israelí" y han "condenado enérgicamente las acciones que han provocado numerosas víctimas civiles y un desastre humanitario en la Franja de Gaza".
Los niños ucranianos vuelven a clase en medio de constantes ataques rusos
Unos 2,3 millones de niños ucranianos regresan este lunes a las clases con el inicio del nuevo curso, pese a los constantes ataques rusos contra zonas civiles, aunque muchos de ellos siguen sin poder encontrarse cara a cara con sus compañeros al estudiar de forma remota para minimizar el peligro. En una breve ceremonia en el Instituto Integrado de Primaria y Secundaria Nº 49 de Leópolis, que comenzó con un minuto de silencio por todas las víctimas de la guerra, el foco de atención eran los 65 niños de primer curso, a punto de acudir a su primer día de escuela. Tras cantar el himno nacional y tras un breve baile para ayudar a despertar a los niños todavía somnolientos, cada uno de ellos hizo sonar simbólicamente una campanilla para señalizar el inicio de las clases. Más tarde, en el aula, después de las presentaciones iniciales y cuando habían empezado a hacer los primeros ejercicios, el sonido escalofriante de una sirena antiaérea les obligó a interrumpir la clase y a refugiarse en el sótano a prueba de bombas del viejo edificio. Niños de diversas edades esperaron juntos a que pasara la amenaza de un avión Mig-31k ruso, equipado con misiles capaces de alcanzar en minutos cualquier rincón de Ucrania, mirando sus móviles o cantando juntos para pasar el rato.
Ucrania ha probado ya misiles Flamingo de largo alcance en sus ataques contra objetivos rusos en Crimea
Ucrania alcanzó el pasado sábado con sus nuevos misiles de producción propia Flamingo un puesto del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en Crimea y varias lanchas patrulleras estacionadas en la costa de esta península, según declararon fuentes militares de Kiev a la publicación ucraniana especializada en defensa Militarniy. El canal de Telegram ruso Astra había asegurado en un primer momento que Ucrania utilizó misiles de crucero Neptuno en el ataque. Las fuentes citadas han aclarado que los misiles empleados en la operación eran misiles de crucero Flamingo. El pasado 20 de agosto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que los misiles Flamingo habían sido probados con éxito y que su producción en serie podría empezar a comienzos del próximo año. Según la publicación Militarniy, los misiles Flamingo pueden llevar una carga explosiva de 1.150 kilos y tienen un alcance de más de 3.000 kilómeros.
Los rusos siguen cruzando la frontera con la UE pese a las tensiones geopolíticas
Miles de personas siguen cruzando cada semana los pasos entre Rusia y Estonia a pesar de la guerra de Ucrania, las tensiones geopolíticas y el endurecimiento de las aduanas. "Y hoy hemos tenido suerte, en febrero esperé hasta seis horas aguantando el frío", dice Anna, ciudadana estonia que reside desde hace más de 15 años en la ciudad rusa de San Petersburgo. En vísperas del inicio del calendario escolar en Rusia, las esperas en la frontera entre la estonia Narva y la rusa Ivangórod fueron de entre tres y cuatro horas, unas 15 personas cada 15 o 20 minutos. Eventualmente, durante la larga cola la policía advierte en ruso sobre los euros en efectivo, "no se puede cruzar con billetes de euros en efectivo, sólo se permite pasar con pequeñas cantidades en monedas".
Kiev tacha de "fracaso" de Rusia la declaración de la cumbre con China y la India
Ucrania ve un "fracaso" para el Kremlin el hecho de que la guerra ruso-ucraniana no se mencionara en el documento final de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada este lunes, al considerar que la ausencia del conflicto de la declaración se debe a las discrepancias al respecto con Moscú de China, India y otros países representados en la reunión. "Es evidente que Moscú no ha conseguido llevar las posiciones nacionales de los Estados participantes sobre la cuestión a un denominador común aceptable para la Federación Rusa", dijo el Ministerio de Exteriores ucraniano sobre la cumbre de la Organización de Cooperación de Shangái, celebrada en la ciudad china de Tianjín de la que forman parte Rusia, China, India y otros países asiáticos. La nota oficial ucraniana considera la declaración final de la reunión -en la que Rusia, China, India y los demás participantes sí se pusieron de acuerdo en reclamar un orden mundial más multilateral y sin injerencias extranjeras en los asuntos de los países- "un fracaso de los esfuerzos diplomáticos de Moscú" de "imponer la idea de que los países de fuera de Europa y Norteamérica" apoyan la posición del Kremlin en la guerra.
EL expresidente ucraniano Yanukóvich reaparece para apoyar posición de Putin sobre la guerra
El expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, derrocado en 2014 y exiliado en Rusia, reapareció este lunes tras una larga ausencia con declaraciones de apoyo al mandatario ruso, Vladímir Putin, y reproches a los líderes europeos que "no comprendieron" su postura respecto al ingreso de Ucrania en la Unión Europea (UE). "Sí, Vladímir Vladímirovich (patronímico de Putin) tiene toda la razón. Yo trabajaba en aras de acercar a Ucrania y la UE. Mi objetivo final era el ingreso de Ucrania en la UE", afirmó en un vídeo difundido por RIA Nóvosti que inmediatamente se tornó viral en las redes sociales. El exmandatario ucraniano echó en cara a los líderes europeos de entonces que "se comportaron de un modo, digámoslo, inadecuado". "No mostraron tener comprensión alguna de las complejidades de la situación económica en Ucrania. Lo diré claramente, demostraron su arrogancia", indicó. A la vez, afirmó que mientras ocupó la presidencia "controló e impulsó adelante" el proceso de ingreso de Ucrania en la UE. "Pero siempre me opuse de un modo categórico y firme al ingreso de Ucrania en la OTAN. Siempre supe muy claramente que esto sería catastrófico para Ucrania. Es un camino a ningún lugar. Un camino directo a una guerra civil", concluyó.
Los ataques con drones rusos contra Ucrania disminuyeron en agosto, según análisis de AFP
Los bombardeos rusos contra Ucrania con drones de largo alcance disminuyeron en un tercio en agosto con respecto a julio, según un análisis de AFP realizado el lunes, en un contexto de intensos esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra. Esta disminución se produce tras meses de intensificación de los ataques aéreos rusos y coincide con la reunión entre Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, y el posterior encuentro entre el presidente estadounidense y el dirigente ucraniano Volodimir Zelenski en Washington. Aunque estos esfuerzos insuflaron esperanza de avances en las negociaciones para alcanzar el cese de la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, el asunto apenas progresó desde entonces. Según el análisis de AFP de los informes diarios de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 4.132 drones durante sus ataques nocturnos en agosto, lo que supone un descenso del 34% con respecto a julio. A pesar de esta disminución, los bombardeos rusos siguen siendo mortíferos y causan numerosas víctimas entre la población civil.
