Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Bélgica reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU
Bélgica reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, anunció el martes el ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, sumándose a otros países como Francia o Canadá.
"¡Palestina será reconocida por Bélgica durante la sesión de la ONU! Y se impondrán sanciones firmes contra el gobierno israelí", escribió el jefe de la diplomacia belga en la red social X.
A finales de julio, el presidente Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá un Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas del 9 al 23 de septiembre en Nueva York. A raíz de ello, más de una decena de gobiernos occidentales han pedido a otros países que hagan lo mismo.
Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está "perjudicando" a Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 63.000 palestinos, está "perjudicando" a su aliado en Oriente Próximo ante la opinión pública.
"(Las autoridades israelíes) van a tener que acabar con esa guerra de una vez. Pero está perjudicando a Israel. No hay duda al respecto. Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas, y eso les está perjudicando", ha señalado en una entrevista concedida al portal de noticias estadounidense Daily Caller.
En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha incidido en que "Israel era el grupo de presión más fuerte hace 15 años, y ahora se ha visto perjudicado. Tenían control total sobre el Congreso, y ahora ya no lo tienen, me sorprende un poco verlo".
La Global Sumud Flotilla vuelve a partir hacia Gaza tras haber regresado por el mal tiempo
La veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla o flotilla de la libertad que regresaron a Barcelona la pasada noche por seguridad a causa del temporal han empezado a salir finalmente este lunes a partir de las 20:00 horas rumbo a Gaza en misión humanitaria. Los barcos más pequeños que integran la flotilla han sido los primeros en zarpar del puerto de Barcelona y de manera escalonada van saliendo después los de mayor tamaño. Los barcos intentaron zarpar ayer domingo del Puerto de Barcelona pero el mal tiempo les obligó a hacer noche en el muelle de la Marina, donde este lunes por la mañana sus capitanes se han reunido para aprovechar el imprevisto para tareas de preparación y abastecimiento, así como para cumplir con el control de identidad llevado a cabo por las autoridades. Más información, aquí.
La ANP denuncia en Roma la "urgencia" de reconstruir el sistema de salud en Gaza
La ministra de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Varsen Aghabekian, denunció este lunes en Roma la "necesidad urgente" de reconstruir el sistema sanitario en Gaza, donde las universidades y facultades de medicina han sido "arrasadas" durante la guerra. "Hoy las universidades en Gaza han sido arrasadas y nuestras facultades de medicina reducidas al suelo. Nos llevará años reconstruir este sistema, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania", afirmó Aghabekian tras visitar a niños palestinos evacuados a Italia para recibir tratamiento, junto a su homólogo italiano, Antonio Tajani. La jefa de la diplomacia palestina subrayó que para lograr esa reconstrucción es necesario que su pueblo "esté liberado". "Si llegamos a un acuerdo de paz, podremos liberar nuestro potencial y construir los sistemas que queremos para el futuro, incluido el de salud. Esperemos por mejores días, en los que podamos hablar del futuro en lugar de lamentar lo que vivimos", añadió.
Al menos 51 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes
Al menos 51 personas han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes, según han informado fuentes de los hospitales que continúan funcionando en el enclave palestino citadas por medios palestinos. Del total, 32 corresponden a la zona de la ciudad de Gaza, señalada por las autoridades israelíes como objetivo de una inminente ofensiva terrestre para "conquistarla". Desde el Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, han informado de la muerte de una mujer embarazada y de un menor de edad en un bombardeo sobre la casa en la que vivían en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de Gaza, informa la agencia de noticias palestina WAFA. Otros dos menores de edad han muerto en un ataque sobre una tienda de campaña para desplazados en la calle Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza. Mientras, un civil ha muerto y varios más han resultado heridos de gravedad en un bombardeo contra una concentración de personas cerca de la mezquita de Abdulá Azzam, en el barrio de Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Baptista Al Ahli. Un vídeo difundido en redes sociales muestra crudas imágenes que corresponderían a este incidente en las que se pueden ver varios cadáveres en la calle.
Israel entierra a Idan Shtivi, rehén asesinado y recuperado en Gaza
Cientos de israelíes se congregaron este lunes para rendir homenaje a Idan Shtivi, el rehén asesinado cuyo cuerpo fue recuperado el viernes en Gaza durante una operación militar y trasladado a Israel para ser enterrado. La procesión, en la que participaron tanto adultos como niños portando banderas israelíes y banderas amarillas -símbolo de los rehenes-, partió de Rishon Lezion, en el centro del país, y acompañó el ataúd en su recorrido, mientras muchos asistentes pedían perdón al fallecido. "Es doloroso. Me entristece mucho que haya regresado, pero no con vida", dijo a EFE Shlomi Ben-Yakar, de 55 años, que acudió la procesión. "Es un héroe como todos ellos. Estamos aquí y el sol nos hace sentir como si fuera cualquier otro día. Pero para ellos, cada minuto es como una matanza", añadió.
Israel ve "vergonzoso" que expertos del genocidio le acusen de exterminio en Gaza
El Ministerio de Exteriores israelí calificó este lunes de "vergonzoso" el informe de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) que describe las acciones de Israel contra Gaza como "un genocidio". "Se basa completamente en la campaña de mentiras de Hamás y en el blanqueo de esas mentiras por parte de terceros", dijo el Ministerio de Exteriores israelí en su cuenta de X. En esa red social reaccionó a la declaración emitida por IAGS, la mayor asociación de expertos del genocidio, en la que describió las acciones de Israel en Gaza como "un genocidio" e instó al Gobierno israelí a cesar los ataques contra civiles y el "desplazamiento forzado" de la población.
Los expertos aseguran que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la "definición legal de genocidio"
La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, en inglés) definió este lunes como "un genocidio" las acciones de Israel en Gaza, e instaron a ese Gobierno a cesar los ataques contra civiles y el "desplazamiento forzado" de la población palestina. "Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)", afirmó en comunicado la IAGS. Los expertos añadieron que los actos de Israel también constituyen "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad". En este sentido, la IAGS recordó que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio, y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal. También llamó al resto de países a velar por el respeto del derecho internacional, especialmente a aquellos que forman parte de la Corte Penal Internacional, y entreguen a cualquier individuo con una orden de arresto.
El cierre de escuelas impuesto por Israel en Jerusalén y Cisjordania afecta a 4.800 niños
El cierre de escuelas en Jerusalén Este y Cisjordania impuesto por Israel en los últimos meses ha afectado a cerca de 4.800 niños palestinos que no podrán regresar a sus anteriores aulas este nuevo curso escolar, dejando en el limbo a muchos de ellos. Del total de afectados, 800 son alumnos palestinos de Jerusalén Este ocupado, de los que 550 estudiaban en tres escuelas del campo de refugiados de Shuafat. Israel llevó a cabo el cierre de estas escuelas acogiéndose a una ley, aprobada en octubre de 2024 y que entró en vigor en enero de este año, que prohíbe a la UNRWA prestar servicios sociales a millones de palestinos refugiados, al tiempo que restringe a sus empleados su capacidad de operar en territorio israelí.
Costa advierte a Israel de que el derecho a la autodefensa no justifica la catástrofe en Gaza
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió este lunes a Israel de que el derecho a la autodefensa "no justifica la inaceptable y chocante catástrofe humanitaria" que ha creado en Gaza y que tiene el deber de respetar la legislación humanitaria internacional. "El derecho a la defensa propia no justifica la destrucción indiscriminada de infraestructura civil o el castigo colectivo de una población entera", subrayó Costa en su discurso en la Conferencia Internacional de Seguridad en Bled (Eslovenia). Costa evaluó que el grado de los sufrimientos humanos de los civiles en Gaza, especialmente entre niños, es "aterrador e inadmisible" y "choca a la conciencia del mundo entero", a la vez que recordó que el uso de la hambruna como arma de guerra está prohibido por el derecho humanitario internacional.
