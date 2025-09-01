Terremoto en Afganistán hoy, en directo: última hora del seísmo, muertos, heridos y tareas de rescate

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del seísmo en Afganistán, víctimas y heridos.

El peor terremoto que sufre Afganistán desde 2023 Este seísmo es el más grave que ha sufrido Afganistán desde octubre de 2023, cuando una serie de terremotos devastaron la provincia occidental de Herat, causando más de 1.500 muertos.

Kunar, la provincia más azotada por el terremoto Kunar, donde se concentra la devastación, es una remota provincia fronteriza con Pakistán enclavada en los valles de la cordillera del Hindu Kush, y su población habita mayoritariamente en precarias viviendas de barro y paja, extremadamente vulnerables a los seísmos. Esta fragilidad estructural, sumada a décadas de conflicto y a la falta de infraestructuras, ha magnificado el impacto de la catástrofe.

Labores de rescate tras el terremoto Naciones Unidas, la Media Luna Roja afgana y el Gobierno talibán se han movilizado este lunes para poner en marcha una operación de rescate masivo en el este de Afganistán, donde un devastador terremoto de magnitud 6,0 dejó en la noche del domingo al menos 600 muertos y 2.000 heridos, según las primeras cifras.

Zonas más afectadas por el terremoto en Afganistán La provincia de Kunar, hasta ahora la más afectada, esta situada en la frontera con Pakistán, en la cordillera del Hindu Kush. La precariedad de las carreteras y un acceso casi inexistente a las comunicaciones en las zonas rurales dificultan la evaluación de daños y la coordinación de la ayuda.

Cifra provisional de muertos y heridos por el terremoto en Afganistán Las primeras cifras arrojan 600 muertos y más de 2.000 heridos después del fuerte seísmo que ha sacudido Afganistán. El balance puede aumentar en las próximas horas, a medida que avances las labores de rescate.

Las sacudidas del terremoto llegan a Kabul Los terremotos se sintieron con fuerza en las provincias orientales de Kunar, Nangarhar, Nuristán y Laghman, y las sacudidas alcanzaron también a Kabul, la capital.

Equipos de rescate buscan a las víctimas del terremoto de Afganistán Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en Kunar y Nuristán. Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.