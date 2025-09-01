GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Los ucranianos honran al político Andrí Parubí y culpan a Rusia de su asesinato

Los ucranianos rinden este domingo homenaje al papel fundamental del asesinado político Andrí Parubí en el refuerzo de la defensa contra Rusia y ven a Moscú como un posible culpable, tras una serie de ataques contra prominentes personalidades del país, mientras continúa la búsqueda del responsable del crimen.

La muerte de Parubí, diputado de la oposición y ex jefe del Parlamento de Ucrania, en Leópolis este sábado, se atribuye ampliamente a su postura inquebrantable contra la interferencia rusa en la política ucraniana y sus contribuciones clave para contrarrestar la amenaza tras la anexión ilegal de Crimea en 2014.

Respetado en Ucrania, difamado en Rusia

"Parubí siempre estuvo donde más se le necesitaba, a pesar de los riesgos", declaró a EFE Dmitro, un médico de 42 años de Leópolis que participó en las protestas de Euromaidán de 2013-2014. "Era uno de los pocos políticos en los que podíamos confiar de verdad", agrega.

Durante las protestas contra el presidente prorruso Viktor Yanukovich, que Rusia utilizó como pretexto para lanzar su agresión contra Ucrania en 2014, Parubí fue a menudo el único político de alto perfil que estaba entre los manifestantes durante las violentas represiones policiales, sufriendo varias heridas.

En los meses y años siguientes, ayudó a superar el caos inicial tras la fuga de Yanukovich, supervisando decisiones cruciales para reformar las fuerzas armadas y la policía de Ucrania, gravemente debilitadas.