Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Nuevo ataque ruso sobre Kiev, Ucrania

Nuevo ataque ruso sobre Kiev, Ucrania

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Jordi Pintado Morera

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, publicó vídeos racistas y amenazas a Trump antes del crimen
  2. Putin agita la desestabilización de los Balcanes
  3. Trump acelera su autoritarismo: “Tengo derecho a hacer lo que quiera”
  4. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  5. El pulso entre los Estados Unidos de Trump y la Venezuela de Maduro dispara la tensión en el Caribe sur
  6. La Global Sumud Flotilla para Gaza aspira a ser la 'mayor misión humanitaria' de la historia: 'Esperamos que esto sirva para algo
  7. Un tribunal de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero le permite mantenerlos por ahora
  8. El 'Karinagate' sacude Argentina

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Detenidos al menos once trabajadores de la ONU por los hutíes en Yemen

Detenidos al menos once trabajadores de la ONU por los hutíes en Yemen

La imprevisibilidad de Trump, el mayor reto para la UE en el nuevo curso político

La imprevisibilidad de Trump, el mayor reto para la UE en el nuevo curso político

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"

Al menos 150 heridos en disturbios entre manifestantes pacifistas y policías en Colonia (Alemania)

Al menos 150 heridos en disturbios entre manifestantes pacifistas y policías en Colonia (Alemania)

China, India y Rusia certifican la nueva sintonía para responder a Trump

China, India y Rusia certifican la nueva sintonía para responder a Trump

La imprevisibilidad de Trump, el mayor reto para la UE en el nuevo curso político

La imprevisibilidad de Trump, el mayor reto para la UE en el nuevo curso político