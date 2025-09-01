GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado la detención de una persona presuntamente vinculada con el asesinato la semana pasada del expresidente del Parlamento y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, en Leópolis, en el oeste del país.
"He hablado con el fiscal general, Ruslan Kravchenko. Me ha informado sobre los próximos pasos procesales en relación con el sospechoso del asesinato de Andri Parubi. El sospechoso ha prestado una primera declaración", ha declarado en un mensaje difundido en redes sociales.
El mandatario ha señalado que "se están llevando a cabo investigaciones urgentes para esclarecer todas las circunstancias de este asesinato", reiterando que "todo el equipo policial y los fiscales están trabajando sin descanso".
Los ucranianos honran al político Andrí Parubí y culpan a Rusia de su asesinato
Los ucranianos rinden este domingo homenaje al papel fundamental del asesinado político Andrí Parubí en el refuerzo de la defensa contra Rusia y ven a Moscú como un posible culpable, tras una serie de ataques contra prominentes personalidades del país, mientras continúa la búsqueda del responsable del crimen.
La muerte de Parubí, diputado de la oposición y ex jefe del Parlamento de Ucrania, en Leópolis este sábado, se atribuye ampliamente a su postura inquebrantable contra la interferencia rusa en la política ucraniana y sus contribuciones clave para contrarrestar la amenaza tras la anexión ilegal de Crimea en 2014.
Respetado en Ucrania, difamado en Rusia
"Parubí siempre estuvo donde más se le necesitaba, a pesar de los riesgos", declaró a EFE Dmitro, un médico de 42 años de Leópolis que participó en las protestas de Euromaidán de 2013-2014. "Era uno de los pocos políticos en los que podíamos confiar de verdad", agrega.
Durante las protestas contra el presidente prorruso Viktor Yanukovich, que Rusia utilizó como pretexto para lanzar su agresión contra Ucrania en 2014, Parubí fue a menudo el único político de alto perfil que estaba entre los manifestantes durante las violentas represiones policiales, sufriendo varias heridas.
En los meses y años siguientes, ayudó a superar el caos inicial tras la fuga de Yanukovich, supervisando decisiones cruciales para reformar las fuerzas armadas y la policía de Ucrania, gravemente debilitadas.
Rusia repele ataque de 21 drones ucranianos, cuatro veces menos que la víspera
Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la noche de hoy, relativamente tranquila, 21 drones ucranianos sobre cuatro regiones rusas, menos de la cuarta parte que la víspera, según fuentes militares de Moscú.
"En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 21 drones de ala fija", informó el Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.
Según el mando castrense ruso, 11 drones fueron derribados en la región de Volgogrado y ocho en la región de Rostov.
Otros dos fueron derribados sobre las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk.
Trump duda de un eventual encuentro bilateral entre Putin y Zelenski: "Quizás necesitan pelear un poco más"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda la posibilidad de que se concrete un encuentro bilateral entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, como parte de las iniciativas para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022, y ha insinuado que "quizás necesiten enfrentarse un poco más" antes de alcanzar una solución conjunta.
"Un encuentro entre los tres podría suceder. Uno solo entre ellos dos, no estoy tan seguro, pero creo que la reunión trilateral sí se dará. Aunque, a veces, la gente no está lista para eso", ha argumentado Trump en una entrevista para 'The Daily Caller'.
Para apoyar su tesis, el mandatario estadounidense se ha servido de una metáfora que ha empleado "a veces" para ilustrar la relación entre Rusia y Ucrania en el marco del conflicto armado que los enfrenta: "Es como cuando tienes dos niños en un parque que no se soportan y comienzan a pelearse. Intentas que se detengan, pero siguen en lo mismo... hasta que eventualmente se cansan y están dispuestos a parar. A veces, tienen que pasar por esa pelea antes de poder llegar a un alto", ha descrito.
No obstante, el magnate neoyorquino ha incidido en el elevado coste humano de este conflicto, que --a su juicio-- no solo "ha durado ya demasiado", sino que además se ha cobrado muchas vidas.
Putin llega a China para participar en la cumbre de la OCS, donde se verá con Xi y Modi
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó este domingo a la ciudad nororiental china de Tianjin, donde participará en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi.
El avión del líder ruso aterrizó en Tianjin en la mañana local de este domingo, informó el medio China News Service. Amplíe aquí la información.
Modi conversa con Zelenski antes de su encuentro con Putin en la OCS en China
El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde se espera que se reúna con su el mandatario ruso, Vladímir Putin.
"Intercambiamos puntos de vista sobre el conflicto en curso, sus aspectos humanitarios y los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad. La India apoya plenamente todas las iniciativas en esa dirección", señaló el mandatario indio en la red social X.
Zelenski, por su parte, agradeció el respaldo de Modi y subrayó la importancia de que Nueva Delhi envíe "una señal adecuada" a Moscú en el marco de la cumbre de la OCS.
El líder ucraniano destacó además que, pese a la disposición de Kiev a dialogar, Rusia ha continuado en las últimas semanas con ataques contra objetivos civiles.
"Todo el mundo está de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños", dice Kallas
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo este sábado que todos los Estados miembros están de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños causados durante la guerra en Ucrania, aunque aseguró que el debate sobre las "vías disponibles" continuará.
"Todo el mundo sigue estando de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños, y no nuestros contribuyentes", dijo la alta representante europea tras una reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Copenhague, añadiendo que "para lograrlo, es fundamental explorar todas las vías disponibles y minimizar los riesgos potenciales".
Kallas dijo que los ministros mantuvieron un debate "muy sustantivo" y necesario "para escuchar todos los argumentos de todas las partes y debatir realmente sobre el fondo del asunto", asegurando que "este debate continuará".
Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80 % de Donetsk
El Ejército ruso controla el 99,7 % de la región ucraniana de Lugansk y el 79 % de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó hoy el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.
"En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas han liberado el 99,7 % del territorio de la república popular de Lugansk (quedan menos de 60 kilómetros cuadrados) y el 79 % de la república popular de Donetsk", señaló, citado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.
Según Guerásimov, "bajo control de las fuerzas rusas está el 74 % de la región de Zaporiyia y el 76 % de Jersón".
Las cuatro regiones, controladas parcialmente por Rusia, fueron anexionadas en septiembre de 2022.
Rusia anuncia la captura de la localidad de Kamishevaja, en Donetsk
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de la "liberación" de la localidad de Kamishevaja, en la región ucraniana de Donetsk, en el marco de la ofensiva militar rusa lanzada contra Ucrania hace ya más de dos años.
"Unidades del grupo militar Vostok han liberado la localidad de Kamishevaja, en la República Popular de Donetsk, como consecuencia de acciones ofensivas", ha indicado el Ministerio.
Por otra parte, Moscú ha informado de que ha interceptado durante las últimas 24 horas cuatro misiles Neptuno y 233 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre el mar Negro, según han informado las autoridades rusas.
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.
