EL PERIÓDICO se suma al llamamiento de Reporteros Sin Fronteras y pide el fin de la matanza de periodistas en Gaza

EL PERIÓDICO se ha adherido al llamamiento internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para exigir el fin de la matanza de periodistas en Gaza. La redacción del diario, junto al resto de cabeceras del grupo Prensa Ibérica, ha guardado este lunes a las 12 del mediodía un minuto de silencio en solidaridad con los periodistas asesinados, que ya se han convertido en un blanco deliberado en esta guerra.

Más de 150 medios de comunicación de cerca de 50 países participan en esta movilización global, cuyo objetivo es denunciar los crímenes perpetrados por el Ejército israelí contra periodistas, reclamar su protección urgente y exigir acceso independiente a la Franja para la prensa internacional.

Más de 250 periodistas asesinados

Cerca de 250 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza en apenas dos años, según datos de RSF, una cifra sin precedentes en la historia reciente. RSF denuncia que los asesinatos se producen de forma sistemática, deliberada y con total impunidad, en violación del derecho internacional humanitario bajo el lema: “Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte”. Además, Israel mantiene cerrada la Franja a la prensa extranjera, lo que agrava el apagón informativo y amenaza con erradicar el periodismo en Gaza.

Entre las víctimas más recientes se encuentran Hossam al Masri (Reuters), Mariam Abu Daqqa (The Independent Arabia y Associated Press), Moaz Abu Taha (NBC), Mohamad Salama (Al Jazeera) y Ahmed Abu Aziz (prensa local), fallecidos el pasado 25 de agosto en un ataque contra el hospital Al Nasser.

Dos días antes, el cámara de Palestine TV Khaled al Madhoun fue abatido mientras grababa el reparto de ayuda alimentaria entre población que sufría una grave hambruna. El 11 de agosto, otros seis reporteros murieron en un bombardeo selectivo cerca del hospital Al Shifa, entre ellos Anas al Sharif, figura reconocida de Al Jazeera.