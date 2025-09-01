Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

En Directo
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
El presidente de Irán denuncia "la continuación de la masacre en Gaza" en la cumbre de la OCS
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció este lunes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) "la continuación de la masacre en Gaza", al tiempo que calificó como "ilegal" la agresión militar contra su país atribuida a Israel y Estados Unidos el pasado junio.
Pezeshkian afirmó que la OCS debe "dar pasos operativos, específicos y claros para crear un mundo más pacífico y un sistema más preparado para la cooperación económica", en referencia al papel del bloque, según la agencia iraní IRNA.
El mandatario propuso la creación de un comité de ministros de Exteriores para elaborar "propuestas prácticas de gestión de crisis" y reaccionar "de inmediato" cuando la soberanía de un Estado miembro se vea amenazada.
Cientos de medios se suman a la acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza
Más de 200 medios de comunicación de 50 países, decenas en España, se suman este lunes a la movilización global, impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.
Además los trabajadores de los medios y sus órganos de representación están llamados a secundar un minuto de silencio este lunes a las doce horas del mediodía a la puerta de sus sedes o en las redacciones.
"Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", es el mensaje propuesto por RSF a los medios que pueden publicar en diferentes versiones (en portada o 'banner' en versión digital, con pantalla en negro para televisiones y voz en off o metrónomo para las radios).
En España, el llamamiento se hace en coordinación con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la red de colegios profesionales, la Asociación de Prensa de Madrid, el Col.legi de Periodistes de Catalunya, la Confederación Española de Sindicatos de Periodistas, UGT, CC.OO, los comités de empresa y consejos de redacción de los diferentes medios.
Al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo en Gaza por ataques israelíes
Al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo en la devastada Franja de Gaza por ataques israelíes, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas del enclave. Del total, al menos unos 33 fueron "atacados directamente" cuando iban a recoger algo de comida, según detalla Wafa. Esta alta cifra de víctimas mortales llega después de que ayer, sábado, al menos otras 85 personas fueran también asesinadas por Israel, 43 de ellas en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan.
Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza.
"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.
Irene Montero pide unidad de los partidos en torno a Gaza pese a sus discrepancias
La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha pedido este sábado unidad a favor de Gaza: "En un momento discrepante, incluso dentro de izquierda, la imagen de la unidad entre partidos independentistas, Podemos, Comuns, incluso los socialistas es importante".
En declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, ha urgido al Gobierno a que "abandone su complicidad con el genocidio" y a que todos los países rompan relaciones con Israel, al que califica de Estado terrorista.
"Que convoquen un consejo de ministros extraordinario y que abandone el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y Sumar, su complicidad", ha dicho, y ha pedido que toda la ciudadanía apoye la flotilla durante toda su travesía, como forma de protección.
Greta Thunberg asegura que "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel"
La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este domingo en Barcelona, poco antes de partir a Gaza la Global Sumud Flotilla, que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".
En rueda de prensa junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, ha añadido textualmente que lo más importante no es la misión de la flotilla, sino como el mundo puede estar en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos, ha dicho.
Considera que "Israel es muy clara sobre su intento genocida" y se ha mostrado asustada al ver como la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo, según ella.
Para Thunberg, "no hay alternativa" ante eso, y ha explicado que vuelve a participar en una misión después de haber sido detenida por Israel hace unos meses.
El actor irlandés Liam Cunningham también ha dicho que lo más importante es la gente de Gaza y ha querido recordar con un vídeo a una niña palestina "asesinada por Israel" hace unos días.
También ha hablado el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey, para decir que los civiles no tendrían que planear este tipo de misiones "si el Gobierno irlandés actuara", junto con el resto de gobiernos.
El actor catalán Eduard Fernández ha asegurado que no tiene "palabras para hablar de Gaza", que ha definido como un espejo que refleja a todos, quieran o no.
Ada Colau afirma que "la causa palestina es la causa de la Humanidad"
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) ha asegurado este domingo que "la causa palestina es la causa de la Humanidad", en declaraciones a la prensa desde el Moll de la Fusta de la ciudad antes de partir a Gaza la Global Sumud Flotilla.
Se ha mostrado orgullosa de ser de esta ciudad porque Barcelona nunca falla, ha dicho, y por eso ha dado las gracias a la cuidadanía y a los movimientos sociales que han obligado a posicionarse a instituciones "cobardes".
La exalcaldesa ha destacado además que "Barcelona fue la primera ciudad en romper relaciones con Israel".
Ha asegurado que "solo hay dos lados: el lado del bien y el lado del mal", y que Barcelona está por la vida y los derechos humanos.
"Si Gaza no se rinde, nosotros no nos podemos rendir", ha añadido Colau, y ha recalcado que la Global Sumud Flotilla parte llena de esperanza.
Netanyahu afirma que Israel intentó matar a Abu Obaida, portavoz del brazo armado de Hamás
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que las fuerzas israelíes intentaron matar ayer a Abu Obaida, el portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam).
"El Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al portavoz de Hamás, Abu Obaida", declaró Netanyahu al comienzo de la reunión de su gabinete de Gobierno en relación a un bombardeo perpetrado ayer contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.
"Aún desconocemos el resultado final", agregó según un comunicado. "Espero que ya no esté con nosotros, pero de momento no hay información clara por parte de Hamás, así que serán las próximas horas y días los que lo determinen", añadió.
A punto para zarpar de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la mayor misión internacional de solidaridad con Gaza
Barcelona se ha convertido este domingo en el epicentro de una de las mayores iniciativas internacionales en solidaridad con Gaza. Desde su puerto parte la Global Sumud Flotilla 2025, una expedición integrada inicialmente por 20 barcos y 500 personas a bordo, cuyo objetivo declarado es abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel.
Bajo el lema “Mientras el mundo calla, nosotros zarpamos”, los organizadores aspiran a llevar ayuda humanitaria y a forzar a la comunidad internacional a reaccionar frente a lo que califican como “genocidio” contra el pueblo gazatí. La salida coincide con un momento crítico: según la ONU, más de 500.000 personas en Gaza viven en situación catastrófica de hambre tras la declaración oficial de hambruna la semana pasada. Lea aquí la crónica de la multitudinaria rueda de prensa, por Jordi Pintado Morera.
La flotilla humanitaria parte hoy de Barcelona para intentar llevar ayuda a Gaza
Con el lema "Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos", una flotilla con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg saldrá este domingo desde Barcelona para intentar "romper el asedio ilegal a Gaza", según sus organizadores.
Las embarcaciones buscarán "llegar a Gaza, entregar la ayuda humanitaria, anunciar la apertura de un corredor humanitario y luego traer más ayuda, y así también terminar de romper el bloqueo ilegal e inhumano de Israel", afirmó el sábado Thunberg en entrevista a la AFPTV.
Esta misión, llamada Global Sumud Flotilla, "es diferente" a las anteriores ya que "ahora somos muchos más barcos, somos muchas más personas, y esta movilización es histórica", dijo la activista de 22 años en el puerto español.
