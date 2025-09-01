Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas

Población que se marcha de ciudad de Gaza por la presión de los bombardeos israelís.

Población que se marcha de ciudad de Gaza por la presión de los bombardeos israelís. / AFP / EYAD BABA

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, publicó vídeos racistas y amenazas a Trump antes del crimen
  2. Putin agita la desestabilización de los Balcanes
  3. Trump acelera su autoritarismo: “Tengo derecho a hacer lo que quiera”
  4. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  5. El pulso entre los Estados Unidos de Trump y la Venezuela de Maduro dispara la tensión en el Caribe sur
  6. La Global Sumud Flotilla para Gaza aspira a ser la 'mayor misión humanitaria' de la historia: 'Esperamos que esto sirva para algo
  7. Un tribunal de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero le permite mantenerlos por ahora
  8. El 'Karinagate' sacude Argentina

