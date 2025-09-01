Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Greta Thunberg asegura que "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel"

La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este domingo en Barcelona, poco antes de partir a Gaza la Global Sumud Flotilla, que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".

En rueda de prensa junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, ha añadido textualmente que lo más importante no es la misión de la flotilla, sino como el mundo puede estar en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos, ha dicho.

Considera que "Israel es muy clara sobre su intento genocida" y se ha mostrado asustada al ver como la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo, según ella.

Para Thunberg, "no hay alternativa" ante eso, y ha explicado que vuelve a participar en una misión después de haber sido detenida por Israel hace unos meses.

El actor irlandés Liam Cunningham también ha dicho que lo más importante es la gente de Gaza y ha querido recordar con un vídeo a una niña palestina "asesinada por Israel" hace unos días.

También ha hablado el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey, para decir que los civiles no tendrían que planear este tipo de misiones "si el Gobierno irlandés actuara", junto con el resto de gobiernos.

El actor catalán Eduard Fernández ha asegurado que no tiene "palabras para hablar de Gaza", que ha definido como un espejo que refleja a todos, quieran o no.