Misión solidaria

Las embarcaciones de la flotilla que se dirigía a Gaza vuelven a Barcelona por el mal tiempo

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

Zarpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la mayor misión internacional de solidaridad con Gaza.

Zarpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la mayor misión internacional de solidaridad con Gaza. / Jordi Otix

Barcelona
Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon de Barcelona el domingo por la tarde tuvieron que volver hacia el puerto por la noche a causa de las malas condiciones meteorológicas.

Los responsables de la expedición humanitaria -donde viajan la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa Ada Colau- decidieron desviarse por la previsión de tormentas y una fuerte tramontana en el mar.

Fuentes de ERC, que tienen al concejal Jordi Corona como capitán de una de las embarcaciones, han explicado que la Global Sumud Flotilla tiene previsto realizar una reunión este lunes por la mañana para estudiar la posibilidad de volver a zarpar hacia Gaza a primera hora de la tarde.

