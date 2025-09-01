Guerra de Ucrania
El avión de Von der Leyen sufre interferencias, presumiblemente rusas
Efe
Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.
"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Movimientos sociales, sindicatos y representantes de la cultura dan apoyo a la Flotilla: 'El silencio europeo mata
- La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí
- Trump acelera su autoritarismo: “Tengo derecho a hacer lo que quiera”
- El pulso entre los Estados Unidos de Trump y la Venezuela de Maduro dispara la tensión en el Caribe sur
- La Global Sumud Flotilla para Gaza aspira a ser la 'mayor misión humanitaria' de la historia: 'Esperamos que esto sirva para algo
- Un tribunal de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero le permite mantenerlos por ahora
- El 'Karinagate' sacude Argentina
- Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi