Guerra de Ucrania

El avión de Von der Leyen sufre interferencias, presumiblemente rusas

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen / Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dp / DPA

Efe

Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.

"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

TEMAS

