Al menos 150 heridos en disturbios entre manifestantes pacifistas y policías en Colonia (Alemania)

Al menos 150 personas resultaron heridas en la noche del sábado el sábado durante los disturbios ocurridos en una manifestación pacifista en Colonia, en Alemania, en una violencia de la que se acusan mutuamente los convocantes y la Policía.

Los agentes emplearon porras y pulverizador de pimienta contra los aproximadamente 3.000 asistentes, según ha reconocido la Policía, que asegura que hay trece uniformados con lesiones, cuatro de los cuales no han podido cubrir sus turnos de trabajo, según recogen medios alemanes.

La manifestación, convocaba bajo el lema "Desarmemos Rheinmetall", en referencia a la empresa armamentística alemana, denunciaba el incremento del gasto en defensa del Gobierno y la reanudación del servicio militar obligatorio, si no se cubre el cupo necesario. Además abogan por la desmilitarización de Alemania y por la amistad entre los pueblos.

Los convocantes han revelado este domingo que hay 150 manifestantes heridos y la diputada del partido La Izquierda Lisa Schubert, presente en la protesta, ha denunciado un uso excesivo de la fuerza por los agentes.

Durante el acto, según la versión policial, ordenaron disolver tras varios ataques contra agentes e incumplimientos de las leyes de manifestación. Varios de los supuestos atacantes fueron detenidos.

Un periodista de DPA vio cómo un grupo de manifestantes fue rodeado por la Policía para impedirles marcharse ya bien entrada la noche en una táctica conocida como el caldero. La operación terminó sobre las 5.00 horas tras identificar a 524 sospechosos.

Dos de los individuos fueron arrestados por no cumplir la orden de disolución y uno de ellos está acusado de cargos penales por resistirse a la detención y agredir a policías.