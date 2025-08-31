En Directo
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Putin llega a China para participar en la cumbre de la OCS, donde se verá con Xi y Modi
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó este domingo a la ciudad nororiental china de Tianjin, donde participará en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi.
El avión del líder ruso aterrizó en Tianjin en la mañana local de este domingo, informó el medio China News Service. Amplíe aquí la información.
Modi conversa con Zelenski antes de su encuentro con Putin en la OCS en China
El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde se espera que se reúna con su el mandatario ruso, Vladímir Putin.
"Intercambiamos puntos de vista sobre el conflicto en curso, sus aspectos humanitarios y los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad. La India apoya plenamente todas las iniciativas en esa dirección", señaló el mandatario indio en la red social X.
Zelenski, por su parte, agradeció el respaldo de Modi y subrayó la importancia de que Nueva Delhi envíe "una señal adecuada" a Moscú en el marco de la cumbre de la OCS.
El líder ucraniano destacó además que, pese a la disposición de Kiev a dialogar, Rusia ha continuado en las últimas semanas con ataques contra objetivos civiles.
"Todo el mundo está de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños", dice Kallas
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo este sábado que todos los Estados miembros están de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños causados durante la guerra en Ucrania, aunque aseguró que el debate sobre las "vías disponibles" continuará.
"Todo el mundo sigue estando de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños, y no nuestros contribuyentes", dijo la alta representante europea tras una reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Copenhague, añadiendo que "para lograrlo, es fundamental explorar todas las vías disponibles y minimizar los riesgos potenciales".
Kallas dijo que los ministros mantuvieron un debate "muy sustantivo" y necesario "para escuchar todos los argumentos de todas las partes y debatir realmente sobre el fondo del asunto", asegurando que "este debate continuará".
Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80 % de Donetsk
El Ejército ruso controla el 99,7 % de la región ucraniana de Lugansk y el 79 % de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó hoy el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.
"En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas han liberado el 99,7 % del territorio de la república popular de Lugansk (quedan menos de 60 kilómetros cuadrados) y el 79 % de la república popular de Donetsk", señaló, citado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.
Según Guerásimov, "bajo control de las fuerzas rusas está el 74 % de la región de Zaporiyia y el 76 % de Jersón".
Las cuatro regiones, controladas parcialmente por Rusia, fueron anexionadas en septiembre de 2022.
Rusia anuncia la captura de la localidad de Kamishevaja, en Donetsk
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de la "liberación" de la localidad de Kamishevaja, en la región ucraniana de Donetsk, en el marco de la ofensiva militar rusa lanzada contra Ucrania hace ya más de dos años.
"Unidades del grupo militar Vostok han liberado la localidad de Kamishevaja, en la República Popular de Donetsk, como consecuencia de acciones ofensivas", ha indicado el Ministerio.
Por otra parte, Moscú ha informado de que ha interceptado durante las últimas 24 horas cuatro misiles Neptuno y 233 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre el mar Negro, según han informado las autoridades rusas.
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.
Zelenski advierte de que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados lo que hace que esa región de Ucrania este en grave peligro.
"La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos esta mañana", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas según al agencia Interfax Ucrania.
Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque pero Ucrania está preparada.
Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.
En las últimas semanas las región en torno a la ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse de la misma que es un nudo de transporte importante.
Ucrania anuncia ataques contra refinerías en los territorios rusos de Krasondar y Samara
El Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado que ha atacado dos refinerías en los territorios rusos de Krasnodar y Samara en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha explicado en un comunicado que las fuerzas ucranianas han empleado "drones para atacar las refinerías de petróleo de Krasnodarsky, en el territorio de Krasnodar, y la refinería de petróleo de Sizranski, en la región de Samara".
Poco después, el cuartel operativo ruso para la región de Krasnodar ha informado en su cuenta de Telegram de un "un incendio en una instalación industrial como resultado de la caída de restos de drones ucranianos".
Las llamas han afectado a un área de "unos 300 metros cuadrados", de acuerdo con el comunicado del cuartel, sin dar más detalles sobre la identidad de la compañía. Sus empleados fueron evacuados y no hay constancia de víctimas por ahora.
La defensa aérea rusa intercepta cerca de 90 drones ucranianos en distintos puntos del país
Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la madrugada de este sábado alrededor de 90 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre el mar Negro, según han informado las autoridades rusas.
"Durante la noche de ayer, desde las 21.00 hora de Moscú del 29 de agosto hasta las 07.00 hora de Moscú del 30 de agosto, los sistemas de defensa aérea en servicio interceptaron y destruyeron 86 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha notificado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje compartido en Telegram a primera hora de la mañana.
La mayoría de estos dispositivos (30) ha sido neutralizada sobre aguas del mar Negro. Asimismo, 15 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos sobre territorio de Crimea, trece sobre la región de Rostov, once sobre la región de Krasnodar Krai, cinco en Briansk, y cuatro en Bélgorod.
Además, otros dos vehículos aéreos no tripulados han sido abatidos en cada una de las regiones de Smolensk, Kaluga Tver, y uno más en cada uno de los territorios de Tula y Kursk.
La ONU apela a la diplomacia para resolver la guerra entre Ucrania y Rusia tras los ataques a Kiev
El secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU, Miroslav Jenca, ha expresado su satisfacción por los esfuerzos diplomáticos realizados para alcanzar una solución al conflicto armado entre Rusia y Ucrania --como la cumbre de Alaska--, aunque ha mostrado su descontento por la contradicción que supone el recrudecimiento de los ataques sobre suelo ucraniano tras la muerte de al menos 23 personas por bombardeos rusos en Kiev este jueves.
"El creciente número de muertos y la devastación causada por la intensificación de los combates durante el verano contradicen los importantes esfuerzos de los últimos meses para darle una oportunidad a la diplomacia", ha sostenido el alto cargo de Naciones Unidas.
En este sentido, ha agradecido los esfuerzos diplomáticos "liderados por el presidente de Estados Unidos" para llegar a algún acuerdo que permita la paz. Entre ellos ha mencionado la reunión bilateral en Alaska entre los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, y la reunión de Trump, Zelenski y los líderes europeos en Washington --de las cuales no trascendieron apenas avances en esa línea--.
Igualmente, Jenca ha transmitido su pesar por "la brutal escalada de ataques aéreos" en Ucrania en la que los recientes bombardeos sobre su capital "son solo los últimos". El pasado mes ha indicado que "se estableció un nuevo y trágico récord de víctimas mensuales" con 286 muertos y 1.388 heridos, la cifra más alta desde mayo de 2022.
