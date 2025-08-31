Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas

Población que se marcha de ciudad de Gaza por la presión de los bombardeos israelís.

Población que se marcha de ciudad de Gaza por la presión de los bombardeos israelís. / AFP / EYAD BABA

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

