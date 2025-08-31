Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza

Al menos 19 personas han muerto --incluidos seis niños-- y decenas han resultado heridas a consecuencia de una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y de Al Nasr, en la ciudad de Gaza, objetivo de una inminente operación de ocupación por parte del Ejército israelí, según el balance provisional del Hospital de Al Shifa.

El ataque más grave ha alcanzado un edificio civil del barrio de Al Rimal, que ha resultado destruido en medio de una calle abarrotada de desplazados, de acuerdo con fuentes médicas y testigos a la agencia palestina Sanad. Entre los fallecidos habría niños.

"El barrio atacado estaba lleno de desplazados como consecuencia de los movimientos resultado de la agresión militar en marcha sobre la ciudad de Gaza y por la existencia de comercios y sedes de algunos organismos públicos", ha explicado una fuente citada por Sanad que asegura que Israel "ha bombardeado este edificio con tres misiles y sin aviso previo".

Otro bombardeo ha alcanzado una panadería y una tienda de campaña en el barrio de Al Nasr.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque "contra un terrorista clave de la organización terrorista Hamás" utilizando aeronaves de las Fuerzas Aéreas.

"Antes del ataque, se tomaron numerosas medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional", ha destacado el comunicado militar israelí, que denuncia que las organizaciones armadas palestinas "violan sistemáticamente el derecho internacional al utilizar cruelmente a las instituciones civiles y a la población como escudos humanos para cometer actos terroristas".