Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
La flotilla humanitaria parte hoy de Barcelona para intentar llevar ayuda a Gaza
Con el lema "Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos", una flotilla con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg saldrá este domingo desde Barcelona para intentar "romper el asedio ilegal a Gaza", según sus organizadores.
Las embarcaciones buscarán "llegar a Gaza, entregar la ayuda humanitaria, anunciar la apertura de un corredor humanitario y luego traer más ayuda, y así también terminar de romper el bloqueo ilegal e inhumano de Israel", afirmó el sábado Thunberg en entrevista a la AFPTV.
Esta misión, llamada Global Sumud Flotilla, "es diferente" a las anteriores ya que "ahora somos muchos más barcos, somos muchas más personas, y esta movilización es histórica", dijo la activista de 22 años en el puerto español.
Rebeldes de Yemen prometen venganza tras la muerte de su "primer ministro" en bombardeos israelíes
Los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron el sábado con vengarse tras la muerte de su "primer ministro" y la de varios miembros de su gabinete en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital.
Los rebeldes anunciaron el sábado, en un comunicado difundido en su cadena Al Masirah, la muerte de Ahmad Ghaleb al Rahwi, "jefe del gobierno" y de "varios de sus ministros, en el ataque perpetrado el jueves por el enemigo israelí mientras se encontraban reunidos en Saná".
Según el texto, "varios de sus colegas resultaron heridos, algunos de gravedad".
"Prometemos a Dios, al querido pueblo yemení y a las familias de los mártires y heridos que nos vengaremos", declaró Mehdi al Machat, jefe del Consejo político supremo, en un mensaje video en Telegram.
Israel identifica al segundo cadáver recuperado en Gaza como Idan Shtivi, de 28 años
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este sábado que el segundo de los dos cadáveres que el Ejército anunció este viernes haber recuperado de la Franja de Gaza corresponde a Idan Shtivi, que tenía 28 años cuando el 7 de octubre de 2023 fue asesinado en el festival Nova durante el ataque de Hamás en territorio israelí.
En un comunicado, Netanyahu informa de que el cuerpo corresponde a este joven, tras completarse el proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense.
La muerte de Idan Shtivi ya fue anunciada por el Ejército dos meses después del ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos en Israel. El joven fue asesinado en el festival de música y su cuerpo fue llevado a Gaza.
Su cadáver se encontró junto con el de otro rehén, Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri.
Colombia prohíbe totalmente exportaciones de carbón a Israel porque "alimentan" la guerra
El Gobierno de Colombia anunció este sábado la entrada en vigor de un decreto que prohíbe en su totalidad las exportaciones de carbón a Israel, al considerar que dicho recurso no puede ser utilizado para "alimentar una máquina de guerra" en el conflicto en la Franja de Gaza.
Las exportaciones de carbón a Israel fueron prohibidas en junio de 2024 por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en los últimos meses denunció que siguen saliendo barcos con el mineral hacia ese país, lo que consideró un "desafío" a su Gobierno.
El nuevo decreto, que establece restricciones "estrictas y sin excepciones" al comercio de este mineral con Israel ante la "persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino", es una medida adoptada por los ministerios de Comercio, Relaciones Exteriores, Minas y Energía y Hacienda.
"Colombia no puede ser indiferente al sufrimiento del pueblo palestino. Este es un acto concreto para frenar la escalada bélica y un aporte decidido de nuestro país a la paz mundial", afirmó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, al presentar la medida.
Hamás lamenta la muerte del primer ministro hutí en un ataque de Israel contra Yemen
El grupo islamista palestino Hamás lamentó este sábado la muerte del primer ministro de los hutíes, Ahmed al Rahawi, en un bombardeo israelí en Saná, confirmada hoy por los insurgentes.
Los islamistas describieron el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe", y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.
La Yihad Islámica Palestina, un grupo afín a Hamás que también participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, lamentó también la muerte del primer ministro hutí y expresó sus condolencias al pueblo yemení.
"Este sagrado martirio reafirma la unidad de sangre entre los pueblos palestino y yemení en su confrontación con la entidad sionista criminal", dijo la Yihad en un mensaje.
Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza
Al menos 19 personas han muerto --incluidos seis niños-- y decenas han resultado heridas a consecuencia de una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y de Al Nasr, en la ciudad de Gaza, objetivo de una inminente operación de ocupación por parte del Ejército israelí, según el balance provisional del Hospital de Al Shifa.
El ataque más grave ha alcanzado un edificio civil del barrio de Al Rimal, que ha resultado destruido en medio de una calle abarrotada de desplazados, de acuerdo con fuentes médicas y testigos a la agencia palestina Sanad. Entre los fallecidos habría niños.
"El barrio atacado estaba lleno de desplazados como consecuencia de los movimientos resultado de la agresión militar en marcha sobre la ciudad de Gaza y por la existencia de comercios y sedes de algunos organismos públicos", ha explicado una fuente citada por Sanad que asegura que Israel "ha bombardeado este edificio con tres misiles y sin aviso previo".
Otro bombardeo ha alcanzado una panadería y una tienda de campaña en el barrio de Al Nasr.
Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque "contra un terrorista clave de la organización terrorista Hamás" utilizando aeronaves de las Fuerzas Aéreas.
"Antes del ataque, se tomaron numerosas medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional", ha destacado el comunicado militar israelí, que denuncia que las organizaciones armadas palestinas "violan sistemáticamente el derecho internacional al utilizar cruelmente a las instituciones civiles y a la población como escudos humanos para cometer actos terroristas".
Andrea López-Tomàs
Israel se adentra en Ciudad de Gaza, con los primeros informes de soldados heridos
La guerra entre Israel y Hamás se libra en el campo de batalla, pero también en la narrativa mediática. A medida que el Ejército israelí intensifica su ofensiva contra Ciudad de Gaza, esto se hace más patente. Este viernes, varios medios árabes se hacían eco de la muerte de un soldado, que podría ser la primera baja en los combates para invadir la mayor urbe palestina, de 11 soldados heridos y de la desaparición de cuatro más. Mientras los temores crecían ante una posible emboscada y secuestro de los reclutas, las brigadas al Qassam, el brazo militar de Hamás, publicó: “recordamos a quienes olvidan, muerte o captura”. Este sábado, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha criticado a los medios por difundir “nuevos informes falsos”. Lea el artículo completo aquí.
Kallas dice que "es frustrante no poder hacer más" para ayudar a los gazatíes
La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, manifestó este sábado durante la rueda de prensa posterior a la reunión informal de ministros europeos de Exteriores celebrada en Copenhague que siente frustración y "el dolor" de los ministros europeos por "no poder hacer más" para ayudar a la población de Gaza.
"Es frustrante no poder hacer más. Estamos debatiendo y puedo sentir que todos los ministros comparten el dolor de querer hacer más para ayudar a esas personas", dijo la jefa de la diplomacia europea tras anunciar que todavía no hay ningún consenso sobre la imposición de sanciones contra Israel.
"Muchos Estados miembros han tomado medidas contra el Gobierno israelí. Por parte de la Unión Europea, no hay que endulzar la realidad en la que nos encontramos. Está claro que los Estados miembros no se ponen de acuerdo sobre cómo conseguir que el Gobierno israelí cambie de rumbo", explicó Kallas, añadiendo que "es difícil" ser la responsable de comentar sobre la situación en Gaza en este contexto.
Los efectos de la hambruna en cuatro hospitales de Gaza: "La situación es catastrófica"
Sobre una cama del hospital Naser de Gaza, vestida solo con un pañal, los ojos de Najah, que no llega a los dos años, sobresalen en una cara enflaquecida por el hambre. No tiene músculo ni grasa en el cuerpo y su abdomen está hinchado por la falta de proteína.
Najah es una de los ocho niños ingresados en este centro por desnutrición, que se unen a las decenas de pacientes tratados por hambre en cuatro hospitales más del norte, centro y sur del enclave palestino con los que ha contactado EFE, cuyos médicos detallan una situación "catastrófica", donde la falta de proteínas y vitaminas los está llevando a la muerte.
Todo ello en una situación calificada por la ONU de hambruna en zonas del norte de Gaza, a causa del bloqueo que impone Israel a la entrada de alimentos desde marzo, primero de manera total y luego parcial, que impide que la Franja esté surtida para una población que lleva a las espaldas casi dos años de ofensiva.
Situación "catastrófica" en el norte
"La situación es catastrófica en el Hospital Al Shifa", resume a EFE Mohammad Abu Salmia, director de este centro situado en la ciudad de Gaza, capital del enclave, que es donde se concentra la hambruna -allí no llegan prácticamente alimentos- y que está ahora amenazada por los planes del Gobierno israelí de invadirla y expulsar a su millón de habitantes.
En solo dos semanas han tratado más de mil casos de desnutrición, explica este médico. "No hay nada que podamos hacer para tratar a los pacientes desnutridos, salvo soluciones médicas para mantenerlos con vida", dice Abu Salmia.
Israel mató a 62 palestinos en Gaza este viernes, 15 mientras buscaban ayuda humanitaria
Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza mataron al menos a 62 palestinos este viernes, 15 de ellos mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria en el devastado enclave, según el registro de los hospitales publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad gazatí.
Además, los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de cuatro palestinos que murieron en jornadas anteriores y quedaron enterrados bajo los escombros.
El Ministerio también sumó al registro de fallecidos los nombres de 280 personas desaparecidas que fueron reclasificadas como muertas, tras una revisión de las autoridades judiciales palestinas.
En total, desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, al menos 63.371 gazatíes han muerto y
