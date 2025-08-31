Conflicto en Oriente Próximo
La Flotilla se prepara para zarpar hacia Gaza ante la "complicidad" y la "cobardía" de los gobiernos internacionales
Barcelona "es la referencia de la solidaridad con Palestina", ha afirmado el organizador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek
Los activistas de la Global Sumud Flotilla han denunciado este sábado que la misión humanitaria que zarpará este domingo desde Barcelona es imprescindible ante la "complicidad" y la "cobardía" de la comunidad internacional con Israel.
"Estoy aterrada de ver cómo la gente sigue con su vida viendo el genocidio en directo por el móvil", ha lamentado la activista sueca Greta Thunberg, una de las integrantes de la Flotilla.
El actor irlandés Liam Cunningham -muy conocido por su papel en Juego de Tronos - ha advertido que los gobiernos internacionales tendrían que haber hecho "innecesaria" la misión deteniendo a Israel. Todo ello, ha dicho, es "una indicación del fracaso del mundo" y de un "vergonzoso periodo en la historia".
"Barcelona ha sido la elección adecuada para empezar esta misión", ha afirmado el organizador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek. La ciudad, ha dicho, "es la referencia de la solidaridad con Palestina".
La exalcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha celebrado que "Barcelona nunca falla". Según Colau, la movilización social ha permitido que "instituciones cobardes que no se atrevían a moverse se hayan visto obligadas a posicionarse".
"Si Gaza no se rinde, nosotros tampoco podemos hacerlo", ha dicho la exalcaldesa, que también ha apelado a forzar a toda la comunidad internacional a romper relaciones con Israel -como ya hizo Barcelona- e imponerle sanciones.
