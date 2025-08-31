Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo

La Flotilla se prepara para zarpar hacia Gaza ante la "complicidad" y la "cobardía" de los gobiernos internacionales

Barcelona "es la referencia de la solidaridad con Palestina", ha afirmado el organizador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek

Centenares de personas se han concentrado en el Moll de la Fusta para despedir la Global Sumud Flotilla antes de partir a Gaza

Centenares de personas se han concentrado en el Moll de la Fusta para despedir la Global Sumud Flotilla antes de partir a Gaza / Jordi Otix

ACN

Los activistas de la Global Sumud Flotilla han denunciado este sábado que la misión humanitaria que zarpará este domingo desde Barcelona es imprescindible ante la "complicidad" y la "cobardía" de la comunidad internacional con Israel.

"Estoy aterrada de ver cómo la gente sigue con su vida viendo el genocidio en directo por el móvil", ha lamentado la activista sueca Greta Thunberg, una de las integrantes de la Flotilla.

El actor irlandés Liam Cunningham -muy conocido por su papel en Juego de Tronos - ha advertido que los gobiernos internacionales tendrían que haber hecho "innecesaria" la misión deteniendo a Israel. Todo ello, ha dicho, es "una indicación del fracaso del mundo" y de un "vergonzoso periodo en la historia".

La Flotilla se prepara para zarpar hacia Gaza en el Moll de la Fusta / Jordi Otix

"Barcelona ha sido la elección adecuada para empezar esta misión", ha afirmado el organizador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek. La ciudad, ha dicho, "es la referencia de la solidaridad con Palestina".

La exalcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha celebrado que "Barcelona nunca falla". Según Colau, la movilización social ha permitido que "instituciones cobardes que no se atrevían a moverse se hayan visto obligadas a posicionarse".

"Si Gaza no se rinde, nosotros tampoco podemos hacerlo", ha dicho la exalcaldesa, que también ha apelado a forzar a toda la comunidad internacional a romper relaciones con Israel -como ya hizo Barcelona- e imponerle sanciones.

