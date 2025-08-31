Un concejal republicano capitanea un 'Bribón' de Juan Carlos I en la Flotilla que va hacia Gaza

El 'Bribón', el ya mítico barco que siempre ha capitaneado Juan Carlos I, no es un único barco, sino que a lo largo de los años ha habido distintos barcos, aunque todos ellos han sido bautizados con el mismo nombre por el rey emérito. Hoy, uno de esas naves que pilotó Juan Carlos I ha partido rumbo a Gaza, integrado en la flotilla de la libertad que tiene la intención de romper el cerco impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar alimentos.

Y si la historia ya es de por sí rocambolesca, falta añadir que la embarcación está pilotada por un concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas. En su biografía de la red social X, antes Twitter, el edil que capitaneará en el 'Bribón' deja claro que es "republicano e independentista". La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany anunciaba que Coronas se integraría en la flotilla como capitán. "Barcelona nunca ha mirado hacia otro lado. Tampoco lo hará ahora frente al genocidio perpetrado en Gaza", ha sentenciado Alamany.

¿Cómo ha llegado el 'Bribón' a manos de este concejal republicano? Pues resulta que Juan Carlos I ha sustituido en varias ocasiones sus embarcaciones y suele vender las antiguas. Así, fuentes de ERC explican que en este caso el Bribón ha sido alquilado a una empresa 'charter' dedicada al alquiler de embarcaciones para poder sumarse a la flotilla de la libertad que ha partido este domingo por la tarde del Port Vell de Barcelona.