Bloqueo de Israel
Un concejal republicano capitanea un 'Bribón' de Juan Carlos I en la Flotilla que va hacia Gaza
La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El 'Bribón', el ya mítico barco que siempre ha capitaneado Juan Carlos I, no es un único barco, sino que a lo largo de los años ha habido distintos barcos, aunque todos ellos han sido bautizados con el mismo nombre por el rey emérito. Hoy, uno de esas naves que pilotó Juan Carlos I ha partido rumbo a Gaza, integrado en la flotilla de la libertad que tiene la intención de romper el cerco impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar alimentos.
Y si la historia ya es de por sí rocambolesca, falta añadir que la embarcación está pilotada por un concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas. En su biografía de la red social X, antes Twitter, el edil que capitaneará en el 'Bribón' deja claro que es "republicano e independentista". La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany anunciaba que Coronas se integraría en la flotilla como capitán. "Barcelona nunca ha mirado hacia otro lado. Tampoco lo hará ahora frente al genocidio perpetrado en Gaza", ha sentenciado Alamany.
¿Cómo ha llegado el 'Bribón' a manos de este concejal republicano? Pues resulta que Juan Carlos I ha sustituido en varias ocasiones sus embarcaciones y suele vender las antiguas. Así, fuentes de ERC explican que en este caso el Bribón ha sido alquilado a una empresa 'charter' dedicada al alquiler de embarcaciones para poder sumarse a la flotilla de la libertad que ha partido este domingo por la tarde del Port Vell de Barcelona.
- Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, publicó vídeos racistas y amenazas a Trump antes del crimen
- Putin agita la desestabilización de los Balcanes
- Trump acelera su autoritarismo: “Tengo derecho a hacer lo que quiera”
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- El pulso entre los Estados Unidos de Trump y la Venezuela de Maduro dispara la tensión en el Caribe sur
- La Global Sumud Flotilla para Gaza aspira a ser la 'mayor misión humanitaria' de la historia: 'Esperamos que esto sirva para algo
- Un tribunal de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero le permite mantenerlos por ahora
- El 'Karinagate' sacude Argentina