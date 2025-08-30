En Directo
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Ucrania anuncia ataques contra refinerías en los territorios rusos de Krasondar y Samara
El Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado que ha atacado dos refinerías en los territorios rusos de Krasnodar y Samara en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha explicado en un comunicado que las fuerzas ucranianas han empleado "drones para atacar las refinerías de petróleo de Krasnodarsky, en el territorio de Krasnodar, y la refinería de petróleo de Sizranski, en la región de Samara".
Poco después, el cuartel operativo ruso para la región de Krasnodar ha informado en su cuenta de Telegram de un "un incendio en una instalación industrial como resultado de la caída de restos de drones ucranianos".
Las llamas han afectado a un área de "unos 300 metros cuadrados", de acuerdo con el comunicado del cuartel, sin dar más detalles sobre la identidad de la compañía. Sus empleados fueron evacuados y no hay constancia de víctimas por ahora.
La defensa aérea rusa intercepta cerca de 90 drones ucranianos en distintos puntos del país
Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la madrugada de este sábado alrededor de 90 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre el mar Negro, según han informado las autoridades rusas.
"Durante la noche de ayer, desde las 21.00 hora de Moscú del 29 de agosto hasta las 07.00 hora de Moscú del 30 de agosto, los sistemas de defensa aérea en servicio interceptaron y destruyeron 86 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha notificado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje compartido en Telegram a primera hora de la mañana.
La mayoría de estos dispositivos (30) ha sido neutralizada sobre aguas del mar Negro. Asimismo, 15 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos sobre territorio de Crimea, trece sobre la región de Rostov, once sobre la región de Krasnodar Krai, cinco en Briansk, y cuatro en Bélgorod.
Además, otros dos vehículos aéreos no tripulados han sido abatidos en cada una de las regiones de Smolensk, Kaluga Tver, y uno más en cada uno de los territorios de Tula y Kursk.
La ONU apela a la diplomacia para resolver la guerra entre Ucrania y Rusia tras los ataques a Kiev
El secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU, Miroslav Jenca, ha expresado su satisfacción por los esfuerzos diplomáticos realizados para alcanzar una solución al conflicto armado entre Rusia y Ucrania --como la cumbre de Alaska--, aunque ha mostrado su descontento por la contradicción que supone el recrudecimiento de los ataques sobre suelo ucraniano tras la muerte de al menos 23 personas por bombardeos rusos en Kiev este jueves.
"El creciente número de muertos y la devastación causada por la intensificación de los combates durante el verano contradicen los importantes esfuerzos de los últimos meses para darle una oportunidad a la diplomacia", ha sostenido el alto cargo de Naciones Unidas.
En este sentido, ha agradecido los esfuerzos diplomáticos "liderados por el presidente de Estados Unidos" para llegar a algún acuerdo que permita la paz. Entre ellos ha mencionado la reunión bilateral en Alaska entre los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, y la reunión de Trump, Zelenski y los líderes europeos en Washington --de las cuales no trascendieron apenas avances en esa línea--.
Igualmente, Jenca ha transmitido su pesar por "la brutal escalada de ataques aéreos" en Ucrania en la que los recientes bombardeos sobre su capital "son solo los últimos". El pasado mes ha indicado que "se estableció un nuevo y trágico récord de víctimas mensuales" con 286 muertos y 1.388 heridos, la cifra más alta desde mayo de 2022.
Un muerto por un nuevo ataque "masivo" ruso en Ucrania
Un ataque "masivo" ruso durante la madrugada contra el centro y el sureste de Ucrania causó la muerte de al menos una persona y provocó daños en viviendas y negocios en varias ciudades, informaron las autoridades el sábado.
"Por la noche, el enemigo llevó a cabo ataques masivos" contra Zaporiyia, informó el servicio estatal de emergencias ucraniano en la plataforma Telegram.
Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas, entre ellas dos niños, de acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.
Trump sigue con la intención de reunir a Putin y Zelenski, según la Casa Blanca
El presidente de EEUU, Donald Trump, sigue trabajando para concertar una reunión de paz entre los líderes de Rusia y de Ucrania, aseguró este viernes la Casa Blanca, luego de que el mandatario francés Emmanuel Macron advirtiese que Vladimir Putin puede estar "jugando" con el gobernante estadounidense. "El presidente Trump y su equipo de seguridad nacional siguen comprometidos con los funcionarios de Rusia y de Ucrania para realizar un encuentro bilateral que ponga fin a las matanzas y la guerra", declaró a la AFP una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato. "Como han declarado muchos dirigentes mundiales, esta guerra no habría comenzado si el presidente Trump hubiese estado en funciones. No se corresponde con el interés nacional continuar debatiendo estos temas públicamente", indicó.
Costa asegura que Putin "está optando por la guerra en lugar de la paz"
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguró este viernes que "Putin está optando por la guerra en lugar de la paz", después de los ataques este miércoles y jueves con misiles y drones que acabaron con la vida de 23 personas en Kiev, según el último recuento de las autoridades ucranianas. "A estas alturas, es evidente que Putin está optando por la guerra en lugar de la paz", aseguró Costa vía redes sociales, tras hablar por teléfono con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y expresarle sus "sinceras condolencias pos las víctimas". "Abordamos los esfuerzos en curso para reforzar las defensas de Ucrania mediante garantías de seguridad fiables y a largo plazo, así como la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia", aseguró Costa sobre su conversación con Zelenski.
Balance de la jornada: Ucrania llora a sus víctimas y pide la condena internacional a los ataques de Rusia
De luto por las víctimas del reciente ataque masivo ruso, Ucrania pide al mundo que admita que Rusia está ignorando los esfuerzos de paz y que hacen falta más presión y una condena clara para que Moscú sienta el impacto de sus acciones, mientras continúa la difícil búsqueda de un consenso sobre garantías de seguridad. Con ataques rusos constantes, tanto en el frente como contra zonas civiles, las esperanzas de una apertura de negociaciones de paz son escasas. Se espera que la semana próxima se anuncien por parte de EEUU y Europa nuevas sanciones y medidas económicas para obligar a Rusia a abrir la negociación. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoya a los países con frontera con Rusia, el frente francoalemán eleva el tono de las críticas.
Al menos 25 personas murieron por los ataques rusos del jueves en Kiev, dice Zelenski
Los ataques rusos contra Kiev del jueves mataron al menos a 25 personas, entre ellas cuatro niños, según un nuevo balance comunicado este viernes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "En este momento, sabemos que 25 personas murieron, entre ellas cuatro niños, y que decenas más resultaron heridas", escribió Zelenski en la red social X. Las autoridades militares de Kiev confirmaron este viernes que hubo unos 50 heridos. El mandatario calificó el ataque como "absolutamente despreciable" y dijo que muestra "las verdaderas intenciones" del presidente ruso Vladimir Putin: "Seguir matando y no tomar medidas para lograr la paz". La víctima más joven no tenía "ni siquiera 3 años", agregó Zelenski. El ataque aéreo con misiles y drones, uno de los más grandes llevados a cabo por Rusia contra Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, destruyó varios edificios residenciales en Kiev.
El Gobierno de Trump se enfurece por un artículo que cuestiona gestión de Witkoff con Putin
Miembros del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, reaccionaron enfurecidos este viernes ante un artículo que publica hoy el medio digital Político y que recoge testimonios que cuestionan la gestión de Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, en cuestiones relacionadas con la guerra de Ucrania y en especial con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. "Esta nota de Politico es una falta grave al periodismo. Pero es más que eso: es una operación de influencia extranjera destinada a dañar a la Administración y a uno de nuestros miembros más eficaces", publicó en su cuenta de X el vicepresidente J.D Vance en referencia al artículo. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt publicó que "demasiados periodistas son utilizados como ovejas por personas que impulsan una agenda clara". El artículo tiene 13 testimonios de distintos funcionarios europeos y estadounidenses, la mayoría desde el anonimato, y algunos de ellos critican a Witkoff por analizar el conflicto entre Ucrania y Rusia desde una "perspectiva inmobiliaria, como si se tratara de una disputa de tierras". Una persona familiarizada con este esfuerzo diplomático de Witkoff dijo a Político que "Se nota su inexperiencia, tiene la confianza del presidente, lo cual es evidente, pero ha habido cierta confusión sobre lo que se ha dicho y acordado".
Rusia acusa a Ucrania y UE de sabotear acuerdos alcanzados entre Putin y Trump en Alaska
Ucrania y la Unión Europea sabotean los acuerdos alcanzados entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, durante la reunión celebrada a mediados de agosto en Alaska, denunció hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Partimos de que no habrá desviación alguna de los acuerdos (alcanzados en Alaska). Esperamos que Kiev y las capitales europeas que los sabotean abiertamente, acaben por comprender esto", dijo, citado por la agencia RIA Nóvosti. El alto diplomático ruso expresó su confianza en que la Administración estadounidense "mantendrá los esfuerzos en el marco de los acuerdos y los avances alcanzados en la importantísima reunión de los presidentes en Alaska". "Nosotros trabajamos ahora para no permitir a quienes se oponen al avance en dirección a una solución de la situación en Ucrania, socavar el entendimiento alcanzado en Anchorage. Es la tarea de primer orden", insistió. Frente a esta posición, lo cierto es que Rusia ha aprovechado las últimas semanas para acelerar la ofensiva y consolidar las zonas conquistadas en territorio ucraniano.
