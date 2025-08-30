GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Ucrania anuncia ataques contra refinerías en los territorios rusos de Krasondar y Samara

El Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado que ha atacado dos refinerías en los territorios rusos de Krasnodar y Samara en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha explicado en un comunicado que las fuerzas ucranianas han empleado "drones para atacar las refinerías de petróleo de Krasnodarsky, en el territorio de Krasnodar, y la refinería de petróleo de Sizranski, en la región de Samara".

Poco después, el cuartel operativo ruso para la región de Krasnodar ha informado en su cuenta de Telegram de un "un incendio en una instalación industrial como resultado de la caída de restos de drones ucranianos".

Las llamas han afectado a un área de "unos 300 metros cuadrados", de acuerdo con el comunicado del cuartel, sin dar más detalles sobre la identidad de la compañía. Sus empleados fueron evacuados y no hay constancia de víctimas por ahora.