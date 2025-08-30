En Directo
Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
Kallas lamenta la división en la UE para imponer sanciones a Israel
La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, lamentó este sábado que los Veintisiete no tengan "una voz unificada" para imponer sanciones a Israel por su ofensiva en Gaza y Cisjordania.
"Esto envía una señal de que estamos divididos sobre esta cuestión y, cuando estamos divididos, no tenemos una voz unificada y, si no tenemos una voz unificada, no tenemos voz en la escena mundial. Así que eso es sin duda muy problemático", dijo la alta representante a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores europeos en Copenhague, durante la cual se debatirá la situación en Oriente Medio, entre otros temas.
El pasado mes de julio, la Comisión Europea propuso limitar la participación de Israel en el programa científico comunitario Horizonte, que apoya potencialmente el desarrollo de tecnologías de doble uso civil y militar. Sin embargo, no se consiguió la mayoría necesaria, de 15 países, que hubiese permitido seguir adelante con la iniciativa.
Por ello, Kallas manifestó ser "poco optimista" sobre el avance de las negociaciones para imponer todavía más sanciones a Israel.
Al menos ocho civiles muertos por ataques israelíes en distintos puntos de la ciudad de Gaza
Al menos ocho civiles palestinos han fallecido en la noche de este viernes como consecuencia de ataques aéreos lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre distintos puntos de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza.
Cuatro de las víctimas mortales eran desplazados que han perdido la vida al ser atacada la tienda de campaña en la que se refugiaban en la zona de Al Sudaniya, en el noroeste de Gaza, ha informado la agencia palestina de noticias Wafa.
Hamás avisa a Israel que la invasión de Gaza le costará "la sangre de sus soldados"
Las brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista palestino Hamás, avisó este viernes a Israel de que, si sigue con sus planes de invadir la ciudad de Gaza, le va a costar "la sangre de soldados" israelíes y aumentará además las posibilidades de que haya nuevos secuestros de soldados. Avisaron además de las consecuencias para los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás de estos planes y aseguró que sería culpa del "criminal de guerra Netanyahu y sus ministros nazis". "Decidieron obstinadamente reducir a la mitad el número de prisioneros enemigos vivos y que la mayoría de los cuerpos de sus prisioneros muertos desaparecerían para siempre. El ejército enemigo y su gobierno terrorista asumirán toda la responsabilidad por esto", agregó el comunicado del brazo armado de Hamás sobre la tregua aceptada por el grupo y rechazada por Israel.
Balance de la jornada: Gaza zona de combate, muertes y apoyo de EEUU a Israel
El ejército israelí declaró este viernes que la ciudad de Gaza es una "zona de combate peligrosa". El éxodo de la población hacia el sur en un hecho. Tras dos años de guerra se calcula que siguen vivos 20 rehenes. Han muerto más de 63.000 gazatís. Israel afronta una creciente presión interna y del extranjero para terminar con la guerra en la Franja de Gaza. Pero EEUU sigue apoyando a Netanyahu. El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania), comenzando por el presidente Mahmud Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de cara a la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará el próximo mes de septiembre, pero ha matizado que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas. Barcelona empieza tres días de actividades para apoyar la flotilla que zarpará hacia Gaza el domingo con personalidades reconocidas, para intentar abrir un corredor humanitario e instar a la paz.
España y otros cinco países piden a Israel el cese inmediato de sus "operaciones" en Gaza
España, Eslovenia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega han condenado enérgicamente este viernes el anuncio de Israel del establecimiento de una presencia permanente israelí en Gaza y han instado a su Gobierno que "reconsidere su decisión y cese las operaciones" con "carácter inmediato". Los ministros de Exteriores de los citados países han expresado su condena en un comunicado conjunto en el que han destacado que esta nueva ofensiva de Israel "abre una nueva fase de incertidumbre y sufrimiento intolerable para ambas partes". "La destrucción sistemática de infraestructuras civiles esenciales, incluidos lugares que sirven de refugio a civiles desplazados extremadamente vulnerables, es inaceptable", remarcan en una nota que ha sido difundida por el departamento que dirige José Manuel Albares para dar a conocer la iniciativa.
Hamás advierte de que los rehenes israelís estarán en las zonas de combate en caso de ataque
El movimiento palestino Hamás advirtió el viernes, antes de la ofensiva que Israel prepara para lanzar sobre la ciudad de Gaza, que los rehenes israelíes que mantiene retenidos correrán los mismos riesgos que sus combatientes. "Cuidaremos de los prisioneros lo mejor posible, y estarán con nuestros combatientes en las zonas de combate y enfrentamiento, sujetos a los mismos riesgos y a las mismas condiciones de vida", declaró Hamás en un comunicado atribuido al portavoz de su brazo armado, conocido por el nombre de guerra Abu Obeida.
Unos 20 rehenes israelís siguen vivos en manos de Hamás
De los 47 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, se estima que una veintena siguen vivos. El ejército israelí anunció este viernes que recuperó los cuerpos de dos rehenes en una operación en Gaza. Uno de ellos fue identificado como Ilan Weiss, asesinado durante el ataque del 7 de octubre. En Gaza, la ofensiva israelí ha matado a 63.025 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.
Israel asegura que ha matado a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico
El Ejército de Israel aseguró este viernes que en la última semana ha matado a Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida, a quien identificó como el "jefe" de la facción gazatí del grupo terrorista Estado Islámico (EI). Según un comunicado castrense, Abu Zubaida, que fue "eliminado" en la zona de Bureij (centro de la Franja), ocupaba el mayor cargo dentro de la organización terrorista en la Franja de Gaza. "Era responsable de determinar la política, planificar y supervisar la ejecución de las actividades del EI en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada), en la Franja de Gaza y en la península del Sinaí", aseguró el Ejército. Israel, además, acusó a Abu Zubaida de participar "activamente" en la lucha contra las tropas israelíes en la Franja de Gaza. Apenas hay registros de la presencia del EI en Gaza, más allá de algunos enfrentamientos, hace una década, de grupos salafistas afines contra las autoridades de Hamás en el enclave.
El ejército israelí declara Ciudad de Gaza como zona de combate
El ejército israelí declaró este viernes que Ciudad de Gaza es una "zona de combate peligrosa" antes de lanzar una ofensiva para tomar la localidad más poblada del territorio palestino, asolado por casi dos años de guerra. Israel enfrenta una creciente presión interna y del exterior para terminar con la guerra en la Franja de Gaza, donde la mayoría de la población ha sido desplazada al menos una vez durante el conflicto. El ejército israelí no da señales de que vaya a suspender sus planes de tomar Ciudad de Gaza, y su portavoz en árabe afirmó que las tropas no esperarán. "A partir de hoy (...) la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de Ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa", indicó un comunicado militar. Esa "pausa táctica local" diaria había sido anunciada a finales de julio para Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja de Gaza, y otras zonas del territorio palestino con el fin, según el ejército, de "permitir el paso seguro de los convoyes de la ONU" y de oenegés humanitarias.
EEUU niega o revoca visados a diplomáticos palestinos antes de la Asamblea General de la ONU
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención. El secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar "de acuerdo con la ley estadounidense", explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina, lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.
