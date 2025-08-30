Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Kallas lamenta la división en la UE para imponer sanciones a Israel

La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, lamentó este sábado que los Veintisiete no tengan "una voz unificada" para imponer sanciones a Israel por su ofensiva en Gaza y Cisjordania.

"Esto envía una señal de que estamos divididos sobre esta cuestión y, cuando estamos divididos, no tenemos una voz unificada y, si no tenemos una voz unificada, no tenemos voz en la escena mundial. Así que eso es sin duda muy problemático", dijo la alta representante a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores europeos en Copenhague, durante la cual se debatirá la situación en Oriente Medio, entre otros temas.

El pasado mes de julio, la Comisión Europea propuso limitar la participación de Israel en el programa científico comunitario Horizonte, que apoya potencialmente el desarrollo de tecnologías de doble uso civil y militar. Sin embargo, no se consiguió la mayoría necesaria, de 15 países, que hubiese permitido seguir adelante con la iniciativa.

Por ello, Kallas manifestó ser "poco optimista" sobre el avance de las negociaciones para imponer todavía más sanciones a Israel.