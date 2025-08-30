Oriente Próximo
Albares reitera la necesidad inmediata de que la UE actúe para detener la guerra de Gaza
El ministro de Exteriores asegura que defenderá un plan ante la Unión Europea para parar la guerra
Europa Press
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha insistido este sábado desde Copenhague en que pedirá a sus homólogos europeos durante el encuentro en la capital danesa el respaldo a un plan de acción inmediato para detener la guerra de Gaza.
"Hay que actuar ya. No podemos seguir viendo destrucción, muerte y hambruna. Oriente Medio necesita paz", ha manifestado Albares ante los medios antes del comienzo de las reuniones de trabajo en el encuentro informal de hoy.
"España ha propuesto un plan de acción a la UE para parar la guerra en Gaza. Hoy en la reunión de ministros de Exteriores UE voy a defender la importancia de ese plan", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de X que reitera el enviado el viernes antes de su partida.
En la víspera, el ministro desgranó que la propuesta también busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina "para que no se la asfixie económicamente".
En un vídeo difundido a los medios, Albares denunció además que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino está poniendo en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos, y defendió que el respaldo económico a Palestina "es absolutamente vital".
