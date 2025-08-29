La Unión Europea estudia entrenar a soldados en Ucrania en caso de un alto el fuego con Rusia

La Unión Europea está estudiando la posibilidad de formar a soldados del ejército ucraniano dentro del país en caso de que las negociaciones de paz con Rusia lleven a un alto el fuego. Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa en Copenhague, donde se han reunido los ministros de defensa de los 27.

En 2022, la UE puso en marcha una misión con el objetivo de dar asistencia al ejército de Ucrania y contribuir a la formación de sus militares. Desde entonces, más de 80.000 de ellos han recibido entrenamiento en alguno de los 24 países del bloque que participan en la misión. En el marco del debate sobre las garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz, los 27 se plantean por primera vez trasladar esos esfuerzos a territorio ucraniano.

"Estamos hablando de cambiar el mandato o la formación en territorio ucraniano si se produce un alto el fuego", ha reconocido Kallas. La alta representante para la política exterior y de seguridad de la UE ha explicado que, aunque un escenario de cese de las hostilidades no existe todavía, el cambio del mandato podría ser condicional y hacerse efectivo solo cuando una eventual tregua o el alto en fuego entren en vigor.

Kallas ha matizado que este debate tiene lugar en el marco de la discusión en la llamada Coalición de Voluntarios —una iniciativa impulsada por Francia y el Reino Unido— sobre cómo garantizar la seguridad de Ucrania. "Los estadounidenses han sido muy claros: los europeos tienen que liderar esto", ha dicho la estonia. "Así que, una vez más, tenemos que demostrar que estamos asumiendo la responsabilidad”.

La jefa de la diplomacia europea considera que la formación de soldados ucranianos puede ser parte de un plan de garantías de seguridad "creíbles", que hagan posible una paz "justa y duradera". Uno de los elementos de las garantías de seguridad creíbles "es la formación de la misión militar, así como de la misión civil", ha insistido, aclarando que esto podría pasar por enviar formadores europeos a academias militares en Ucrania.

Unidad a 26

"Europa quiere paz, Estados Unidos quiere paz, Ucrania quiere paz… Quien no quiere paz es Rusia", ha dicho Kallas, condenando que el Kremlin responda con misiles a los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. Un sentimiento compartido por casi todos los países miembros. Hungría ha vuelto a descolgarse de un comunicado que condena el ataque del ejército ruso contra las oficinas de la UE en Kiev.

"Los ataques intencionados contra civiles y objetivos no militares constituyen crímenes de guerra", han denunciado los 26 en ese comunicado. "Estos crímenes no hacen sino reforzar nuestra determinación y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania y a su pueblo en su defensa contra Rusia y en su búsqueda de una paz global, justa y duradera", han insistido.

Los europeos han abogado además por mantener el apoyo militar a Kiev y la presión económica y diplomática sobre el Kremlin, a través de un nuevo paquete de sanciones. Sin embargo, este tipo de medidas requieren unanimidad. La posición de Budapest presagia que su aprobación no será fácil.