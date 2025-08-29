GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Aumentan a 23 los muertos en un "ataque masivo" del Ejército de Rusia sobre Kiev
El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante en las primeras horas de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a 23, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han indicado que las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.
El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha anunciado este nuevo balance a través de Telegram, donde poco antes ha confirmado la cifra de cuatro menores muertos adelantada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre ellos un bebé de dos años.
Previamente, ha lamentado que el número de fallecidos confirmados "aumentará" puesto que las labores de búsqueda y rescate continuarán en el distritos de Darnitsia, donde "hay personas con las que no se ha tenido contacto desde el ataque", continuarán "durante toda la noche", mientras que en el resto de puntos de la capital ucraniana los rescatistas han finalizado la mayoría de sus operaciones.
Zelenski recuerda que el lunes se cumple el plazo de dos semanas dado a Putin
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recordado que el lunes vencerá el plazo de dos semanas que Estados Unidos teóricamente dio al mandatario ruso, Vladimir Putin, para aceptar una cumbre de paz a nivel de líderes, por lo que ha llamado a sus aliados a estar atentos y a tomar medidas: "Es momento de actuar". Así lo ha trasladado tanto en un discurso a la nación como en una reunión con los principales líderes políticos de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca, recordando el compromiso que hizo Putin el 18 de agosto cuando habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Balance de la jornada: Negociaciones de paz más lejos en el tiempo
La situación en Ucrania parece haberse complicado este jueves. El ataque nocturno ruso contra Kiev ha supuesto un mínimo de 19 muertos entre civiles. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, consideró que la ofensiva nocturna, con casi 600 drones y 31 misiles, hay que interpretarla como una "respuesta del Kremlin a los recientes esfuerzos de paz". La cumbre de Alaska que rompió el aislamiento internacional del presidente ruso, Vladimir Putin, no ha servido para nada. No hay previsión de la apertura de negociaciones de paz entre Zelenski y Putin. La animadversión mutua parece ser el gran obstáculo, que ni siquiera Trump es capaz de mitigar. La Comisión Europea anuncia un nuevo paquete de sanciones económicas para Rusia. EEUU estudia aplicar medidas semejantes. Mientras tanto, el mapa de Ucrania mengua y el frente avanza.
Trump no está "contento" pero "tampoco sorprendido" por los ataques rusos en Kiev
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está descontento pero no sorprendido por los mortales ataques de Rusia en la capital ucraniana, dijo este jueves la Casa Blanca, que instó a "ambas partes" a poner fin a la guerra iniciada por la invasión de Moscú. "No estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Estos son dos países que han estado en guerra durante mucho tiempo", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Rusia lanzó este ataque contra Kiev, y del mismo modo, Ucrania recientemente golpeó las refinerías de petróleo de Rusia", añadió Leavitt. Al menos 19 personas murieron cuando misiles y drones rusos arrasaron apartamentos en uno de los ataques más grandes de la guerra. También fueron golpeados una misión de la Unión Europea y un edificio cultural del Gobierno británico. Trump prometió terminar la guerra en Ucrania dentro de las primeras 24 horas tras asumir el cargo, en enero pasado, pero desde entonces ha admitido que es más difícil de lo que esperaba. La cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a principios de este mes no ha supuesto avances.
El canciller alemán considera "evidente" que no habrá encuentro entre Zelenski y Putin
El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró este jueves "evidente que no habrá ningún encuentro" en lo inmediato entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, como lo espera Donald Trump para encontrar una salida a la guerra. "Es evidente que no habrá ningún encuentro entre el presidente Zelenski y el presidente Putin, contrariamente a lo acordado entre el presidente Trump y el presidente Putin", declaró el dirigente alemán junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al inicio de un consejo de ministros franco-alemán. Tras reunirse la semana pasada con Zelenski, Donald Trump dijo haber mantenido una conversación telefónica con Vladimir Putin y aseguró que este había acordado mantener una reunión bilateral con su par ucraniano.
La OTAN pide no ser "ingenuos" con Rusia tras el ataque de Kiev
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que el ataque perpetrado la pasada noche por parte del Ejército ruso en Kiev demuestra que "no podemos ser ingenuos respecto a Rusia" y que Ucrania debe "tener lo que necesita para defenderse a sí misma" y asegurarse "una paz duradera". "Los terribles ataques de anoche contra Kiev, que causaron la muerte de tantos civiles inocentes, demuestran una vez más que no podemos ser ingenuos con respecto a Rusia", aseguró el secretario general de la OTAN a través de redes sociales. El ataque ruso con misiles y drones se cobró la vida de 19 personas, entre ellas tres menores de edad, e impactó también la representación de la UE en Ucrania, si bien en ese caso solo ha habido daños materiales. "Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego", dijo este jueves la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en una breve declaración a la prensa sin preguntas.
EEUU afirma que los "atroces ataques" rusos sobre Kiev "amenazan la paz que busca Trump"
El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ha lamentado este jueves el ataque mortal a gran escala que han lanzado las fuerzas rusas sobre Kiev y ha advertido de que este tipo de "atrocidades" ponen en riesgo los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la paz. Kellogg se ha referido a este último ataque sobre la capital ucraniana como el segundo más grande de toda la guerra, para los que Rusia ha utilizado 600 drones y una treintena de misiles. "¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev", ha afeado el enviado especial de Trump. Asimismo, ha remarcado que otras instalaciones civiles e incluso oficinas diplomáticas de la Unión Europea y una institución cultural de Reino Unido han sido golpeadas. "Estos atroces ataques amenazan la paz que el presidente Donald Trump está buscando", ha dicho. Los ataques que han caído durante la pasada noche en Kiev han dejado por el momento 19 muertos y más de 60 heridos, cifras que podrían aumentar con el paso de las horas a medida que continúan las labores de emergencia y de rescate.
Al menos un muerto por un bombardeo en el distrito de Synelnykove
Una persona murió y cinco resultaron heridas como resultado del bombardeo en el distrito de Synelnykove de la región de Dnipropetrovsk y una persona resultó herida en el distrito de Nikopol.
Italia no participará en ninguna fuerza multinacional en Ucrania
El Gobierno italiano insistió este jueves en que no participará en "una eventual fuerza multinacional" en Ucrania, aunque reconoció que está evaluando "hipótesis de monitoreo y formación fuera de las fronteras ucranianas" cuando cesen las hostilidades. En un comunicado difundido tras una reunión convocada por la primera ministra, Giorgia Meloni, para analizar "la vía negociadora" hacia la paz en Ucrania tras los recientes encuentros en la Casa Blanca, se confirmó que "no está prevista ninguna participación italiana en una eventual fuerza multinacional que actúe en territorio ucraniano". No obstante, el Ejecutivo aclaró que "se están evaluando hipótesis de monitoreo y formación fuera de las fronteras ucranianas, únicamente una vez alcanzado el cese de las hostilidades".
Europa anuncia que endurecerá las sanciones a Rusia tras el ataque de Kiev de este jueves
La UE ha anunciado este jueves que endurecerá las sanciones a Rusia como consecuencia del ataque a la delegación europea y a la población civil de este jueves en Kiev. "Por eso mantenemos la máxima presión sobre Rusia. Esto implica endurecer nuestro régimen de sanciones. Próximamente presentaremos nuestro decimonoveno paquete de sanciones contundentes. Paralelamente, avanzamos en el trabajo sobre los activos rusos congelados para contribuir a la defensa y reconstrucción de Ucrania. Y, por supuesto, garantizamos un apoyo firme e inquebrantable a Ucrania, nuestro vecino, socio, amigo y futuro miembro", ha expuesto la Comisión Europea en un comunicado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha informado de que este viernes iniciará un periplo a los siete estados miembro que están reforzando las fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia. "Quiero expresarles la plena solidaridad de la UE y compartir los avances que estamos logrando en la construcción de una industria de defensa europea sólida, especialmente a través de nuestro instrumento de defensa conjunto SAFE", ha dicho.
