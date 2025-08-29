En Directo
Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Netanyahu confirma "conversaciones" para instaurar una "zona desmilitarizada" y un corredor humanitario en Siria
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado "conversaciones" para tratar de establecer una "zona desmilitarizada" en Siria que discurra desde los Altos del Golán ocupados por Israel hasta Damasco, así como un corredor que permita el envío de ayuda y suministros básicos "a gran escala".
Netanyahu ha explicado que estas dos iniciativas, así como "la defensa de la comunidad drusa en el distrito de Sueida", forman parte de las prioridades establecidas por su Gobierno en los contactos que "en este mismo momento" estarían teniendo lugar, según declaraciones difundidas por su oficina.
Balance de la jornada en Gaza. Hambruna, muerte y protestas
Para declarar oficialmente una hambruna se considera que en un territorio determinado una de cada cinco familias carece de alimentos, que la desnutrición aguda afecta a más del 30% de la población y que se registran niveles elevados de mortalidad. La ONU ha constatado que esos criterios se cumplen con creces. En torno a 6.000 camiones con alimentos están bloqueados a las puertas de la Franja de Gaza. Han muerto más de 63.000 personas desde el inicio de la guerra y el plan de Israel es que la población se traslade hacia el sur. El genocidio es la intención deliberada de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Israel niega la hambruna y el genocidio, mientras las críticas arrecian en la comunidad internacional y en la propia Israel. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que la solución para la Franja de Gaza pasa por un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Por ahora se cumplen los planes de Israel.
Israel consigue una victoria en la ONU con el anuncio del fin de la misión de paz en el Líbano
Israel se anotó este jueves una victoria en las Naciones Unidas al lograr -con el apoyo de su más fiel aliado, Estados Unidos,- que el Consejo de Seguridad pusiera fecha final a la misión de cascos azules en el sur del Líbano (FINUL), que comenzará una retirada gradual y durante todo un año a partir del 31 de diciembre de 2026. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, que intervenía ante el Consejo tras votarse la resolución que oficializa la última renovación de la FINUL, se mostró pletórico: "Este es un día histórico", dijo, antes de preguntarse cómo una fuerza que lleva en su nombre la "i" de "interina", ha podido durar 47 años. "La realidad es que la FINUL ha fracasado en su mandato. Su presencia no ha evitado que Hizbulá (la milicia chií libanesa) siga amasando uno de los arsenales más peligrosos del mundo", dijo Danon sin temor a exagerar.
Mueren dos militares libaneses por la explosión de un dron israelí que se había estrellado en el sur del país
Al menos dos militares libaneses han muerto y otros dos han resultado heridos por la explosión de una aeronave no tripulada del Ejército de Israel que se había estrellado en el suroeste de Líbano, en el marco de los ataques israelíes a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024. "Mientras el personal del Ejército investigaba un dron enemigo israelí que se estrelló en la zona de Naqura, este explotó, matando a un oficial y un soldado, e hiriendo a otros dos miembros del personal", reza un breve comunicado publicado por las Fuerzas Armadas de Líbano. El presidente del país, Joseph Aoun, ha ofrecido sus condolencias por el incidente: "Una vez más, el Ejército paga con sangre el precio de mantener la estabilidad en el sur". Así, ha recordado a través de su perfil en la red social X que este es el cuarto incidente mortal desde que las tropas comenzaron a desplegarse en la zona sur del río Litani.
Netanyahu se reúne con la jefa del PMA para hablar sobre la entrada de ayuda a Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió en Jerusalén con la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, para abordar la entrada de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, días después de que la ONU declarara hambruna en la capital del enclave palestino. Según un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno israelí difundido este jueves, ambos destacaron "la importancia de proteger a la población civil del hambre y la desnutrición" y acordaron redoblar los esfuerzos para "agilizar" y mantener la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino. La reunión se produce después de que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una iniciativa respaldada por la ONU, declarara el pasado 22 de agosto la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza. Un informe de la CIF publicado el viernes pasado cifra en 1,6 millones los gazatíes que sufren hambre, de los cuales más de medio millón se encuentran en situación crítica por la privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población vive en "crisis alimentaria".
Microsoft despide empleados por protestar en despacho del presidente ante lazos con Israel
Microsoft despidió en las últimas horas a dos empleados que el martes irrumpieron en la oficina del presidente del gigante tecnológico, Brad Smith, en protesta al supuesto uso del 'software' de Microsoft por parte del Ejército Israelí en sus ataques a la franja de Gaza y para exigir que la compañía rompa lazos con Israel, informa EFE. En total fueron siete los manifestantes que irrumpieron en la oficina de Smith en la sede de la compañía en Redmond (estado de Washington), pero solo dos de ellos eran empleados actuales de Microsoft. También había tres exempleados e incluso había un extrabajador de Google, mientras que el resto eran trabajadores del sector tecnológico. De acuerdo con una publicación del grupo No Azure for Apartheid -organización de trabajadores y extrabajadores de Microsoft que exigen que la compañía rompa sus vínculos con el Gobierno israelí - en sus redes en las últimas horas, los empleados despedidos el miércoles fueron Riki Fameli y Anna Hattle.
Albares pide a la UE que actúe "de manera decidida" ante la "insoportable" situación humanitaria en Gaza
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido una carta a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que actúe "de manera decidida" ante la "insoportable" situación humanitaria en Gaza. Según informaron este jueves fuentes de Exteriores, Albares recuerda en su carta su apoyo a diversas iniciativas ya lideradas por Kallas ante Israel, como el acuerdo de julio entre la UE e Israel para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Qatar y Egipto denuncian las acciones "irresponsables" de Israel en Líbano y Siria
El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatti, han denunciado este jueves las acciones "irresponsables" de Israel en Líbano y Siria, que "ponen en peligro la seguridad de toda la región". Tras reunirse en la ciudad egipcia de El Alamein, el también ministro de Exteriores qatarí y su homólogo han indicado durante una rueda de prensa conjunta que Israel "sigue atacando diariamente el sur de Líbano" a pesar del alto el fuego. "Otras veces ataca otras regiones", han alertado, según informaciones recogidas por el diario egipcio 'Al Ahram'. "Las operaciones de Israel también se han vuelto más frecuentes y violentas en Siria: el jueves, un alto cargo afirmó que el Ejército había perpetrado una operación aérea durante la tarde del miércoles en una zona al sur de Damasco después de que fuera bombardeada", han puntualizado.
Guterres alerta de que las operaciones de Israel para tomar la ciudad de Gaza abren "una fase peligrosa"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este jueves de que las operaciones puestas en marcha recientemente por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza en un intento por tomar la localidad y sus alrededores abren "una fase nueva y peligrosa" en el enclave palestino. "Los civiles están haciendo frente a un nuevo aumento de la violencia. La extensión de las operaciones militares en la ciudad de Gaza tendrán unas consecuencias devastadoras", ha advertido en declaraciones a la prensa poco antes de dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU. Así, ha indicado que miles de civiles --que "ya se encuentran exhaustos y traumatizados"-- tendrán ahora que hacer frente a nuevos desplazamientos, lo que provocará un sufrimiento aún mayor a sus familias". "Esto debe terminar", ha sostenido, al tiempo que ha lamentado el creciente número de ataques por parte de Israel en el marco de una ofensiva que se ha saldado ya con cerca de 63.000 muertos.
Austria sigue apoyando a Israel pese a presiones internas en su Ministerio de Exteriores
Austria seguirá apoyando a Israel en la guerra contra la milicia islamista palestina Hamás en Gaza, pese a una carta abierta publicada por 26 altos diplomáticos austríacos que exigen un cambio de postura, informó este jueves la ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger. La línea oficial austríaca se mantiene, manifestó la ministra en un comunicado, al tiempo que rechazó explícitamente la exigencia, expuesta por los críticos en su propio Ministerio, de suspender el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel. En una carta abierta, un grupo de altos diplomáticos, algunos activos y otros retirados, como la exministra de Exteriores Benita Ferrero-Waldner o el ex alto representante internacional para Bosnia Valentin Inzko, exigen que Viena no solo tenga palabras críticas hacia Israel sino que también tome medidas concretas. "La suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y de los programas de financiación, así como la imposición de restricciones comerciales, debería impulsarse seriamente", señala la carta.
