Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Balance de la jornada en Gaza. Hambruna, muerte y protestas

Para declarar oficialmente una hambruna se considera que en un territorio determinado una de cada cinco familias carece de alimentos, que la desnutrición aguda afecta a más del 30% de la población y que se registran niveles elevados de mortalidad. La ONU ha constatado que esos criterios se cumplen con creces. En torno a 6.000 camiones con alimentos están bloqueados a las puertas de la Franja de Gaza. Han muerto más de 63.000 personas desde el inicio de la guerra y el plan de Israel es que la población se traslade hacia el sur. El genocidio es la intención deliberada de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Israel niega la hambruna y el genocidio, mientras las críticas arrecian en la comunidad internacional y en la propia Israel. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que la solución para la Franja de Gaza pasa por un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Por ahora se cumplen los planes de Israel.