GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Al menos cuatro muertos y 20 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev

Al menos cuatro personas murieron y 20 resultaron heridas la madrugada del jueves por un ataque masivo ruso contra Kiev, informaron las autoridades ucranianas.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones que iluminaron el cielo nocturno y vieron cómo un proyectil era derribado, mientras se oían sonidos que también indicaban la presencia de drones.

El ministro de Asuntos Internos de Ucrania, Igor Klimenko, precisó que los ataques mataron a cuatro personas e hirieron a "más de 20".