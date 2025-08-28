En Directo
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Al menos cuatro muertos y 20 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev
Al menos cuatro personas murieron y 20 resultaron heridas la madrugada del jueves por un ataque masivo ruso contra Kiev, informaron las autoridades ucranianas.
Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones que iluminaron el cielo nocturno y vieron cómo un proyectil era derribado, mientras se oían sonidos que también indicaban la presencia de drones.
El ministro de Asuntos Internos de Ucrania, Igor Klimenko, precisó que los ataques mataron a cuatro personas e hirieron a "más de 20".
Zelenski reclama más "presión" sobre Putin porque "no va a cumplir las promesas que hizo a EEUU"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que a estas alturas Rusia sólo ha dado "señales negativas" en cuanto al posible fin del conflicto y parece ya evidente que "no van a cumplir las promesas que hizo a Estados Unidos" en la reciente reunión de líderes entre Vladimir Putin y Donald Trump, por lo que sólo cabe responder desde la comunidad internacional más "presión". Zelenski, que ha insistido en la importancia de convocar una reunión a nivel de líderes para poder hablar de los "asuntos clave", ha subrayado en un discurso que "se debe forzar a Rusia a dar pasos reales", apelando de nuevo a Washington y al resto de aliados que "piensan que esta guerra está mal". En este sentido, ha señalado que Ucrania seguirá "lista" a un futuro encuentro y ha confirmado que el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, han viajado a Qatar y a Arabia Saudí para avanzar en los esfuerzos diplomáticos.
Ucrania frena los claros avances rusos en el frente
Aunque la entrada de las fuerzas rusas en la región de Dnipropetrovsk proporciona a Moscú otra herramienta para presionar a Kiev para que ceda su territorio y señala su continua capacidad de avanzar gradualmente en el campo de batalla, las fuerzas ucranianas impiden por ahora un gran avance y limitan la presencia del enemigo a varias pequeñas aldeas.
Las garantías de seguridad, claves para Zelenski
El objetivo de Kiev no es sólo que se celebre una potencial cita entre Zelenski y Putin, que se antoja lejana, sino negociar con sus socios unas garantías de seguridad que entrarían en vigor tras un futuro acuerdo de paz. El mandatario ucraniano aspira a que estas garantías puedan negociarse "lo más rápidamente posible", de tal manera que sirvan como "palanca" frente a Putin: "Los rusos deben ver que el mundo habla en serio y lo graves que serán las consecuencias si continúan la guerra".
Las tropas rusas siguen avanzando en Ucrania sin perspectiva de negociación de paz a corto plazo
La invasión rusa de Ucrania ha cambiado el mapa político del país. La anexión de Crimea, la guerra del Dombás y la invasión de Ucrania han dibujado un frente alejado de antiguas fronteras y que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha aceptado como punto de partida para una negociación de paz de resultado incierto. El futuro de varias regiones ocupadas por las tropas rusas está en el centro de las negociaciones diplomáticas para encontrar una solución a la invasión rusa de Ucrania. A la espera de un encuentro entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, Trump apoya un plan que prevé la cesión a Rusia de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, a cambio de una congelación del frente en las regiones sureñas de Jersón y Zaporiyia. Sin embargo, Kiev ha rechazado hasta ahora entregar estos territorios, que considera "temporalmente ocupados", mientras Putin parece dispuesto a mantener las anexiones y fortalecer su posición negociadora en el futuro.
Responsables ucranianos se reunirán con miembros de la Administración Trump en Nueva York el viernes, informó Zelenski
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el miércoles que varios miembros de su equipo se reunirán el viernes en Nueva York con representantes de la administración de Donald Trump, en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia. "El viernes se celebrarán reuniones en Nueva York, Estados Unidos, con el equipo del presidente Trump" tras "las reuniones en Suiza" del jueves, indicó Zelenski en su discurso diario difundido en redes sociales. Esta reunión se producirá después del encuentro entre el presidente estadounidense, el dirigente ucraniano y líderes europeos en la Casa Blanca la semana pasada.
Rusia prevé crecer este año pese al peso de la invasión de Ucrania
Rusia prevé alcanzar un crecimiento del PIB en 2025 de al menos el 1,5% pese a los altos tipos de interés, la inflación y el peso que supone para las arcas públicas la invasión de Ucrania. Según aseguró este miércoles el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, "el ritmo de crecimiento económico no será menor del 1,5% en cualquier caso", aseveró, citando datos del Ministerio de Desarrollo Económico.
Macron y Merz envían a Putin un firme mensaje de apoyo al ingreso de Moldavia en la UE
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, abrieron este miércoles a Moldavia las puertas de la Unión Europea (UE), frente a la agresión rusa en la vecina Ucrania, que amenaza también a esta antigua república soviética. Hemos venido a Moldavia con dos mensajes. El primero es que la puerta de la Unión Europea está abierta" para Moldavia, dijo Merz durante una rueda de prensa conjunta en Chisinau con ocasión del Día de la Independencia de ese país. Merz subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene nada que celebrar este miércoles, ya que está deseando que una independiente Moldavia regrese a "la esfera de influencia" del Kremlin.
Meloni se atribuye gran parte del mérito del plan de Occidente para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este miércoles en el marco de un encuentro político en Rímini, en el noreste del país, que Roma desempeñó un papel clave en la preparación del esbozo de garantías de seguridad de la Unión Europea (UE) y Occidente para Ucrania. En una intervención en el marco de un encuentro de personalidades del mundo político conservador en Rímini, Meloni (Hermanos de Italia/ECR) destacó que los últimos avances diplomáticos para encontrar una salida pactada a la guerra de Ucrania fueron producto de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la "heroica resistencia" de Kiev y de los esfuerzos de la Unión Europea (UE), e Italia. La jefa del Ejecutivo italiano subrayó que un futuro acuerdo se debe basar en "sólidas garantías de seguridad para Kiev", al tiempo que destacó que la propuesta de Italia, inspirada en la cláusula de defensa mutua recogida en el artículo 5 de la OTAN, está ahora sobre la mesa.
Un civil muerto y un herido tras ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod
Un civil ruso murió y otro resultó herido este miércoles tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "A consecuencia de un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania murió un civil, el segundo resultó herido", escribió en Telegram. Según Gladkov, el incidente tuvo lugar en la localidad de Dvuluchnoe del distrito Valuiski, donde un dron FPV atacó un automóvil. "Un hombre murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", dijo el gobernador, que expresó condolencias a los familiares y allegados de la víctima. Añadió que el conductor del automóvil herido logró llegar por sus propios medios al hospital regional, donde recibió la atención médica necesaria para sus lesiones en la mano derecha.
