Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Israel intensifica sus operaciones cerca de Ciudad de Gaza
El ejército de Israel intensificó sus operaciones en torno a Ciudad de Gaza el miércoles, el mismo día en que el presidente estadounidense Donald Trump discutió en la Casa Blanca los planes de posguerra para el devastado territorio palestino.
Tras casi 23 meses de guerra desatada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el magnate republicano participó en una "reunión política" sobre el conflicto, según un funcionario estadounidense.
El encuentro había sido anunciado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, como una "gran reunión" sobre "el día después" en Gaza, donde el mandatario estadounidense había propuesto hace unos meses evacuar a la población para llevar a cabo proyectos inmobiliarios.
Tony Blair y Jared Kushner discuten con Trump un futuro para la Franja de Gaza
El ex primer ministro británico Tony Blair y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente estadounidense, Donald Trump-- han presentado este miércoles sus propuestas para un futuro de la Franja de Gaza en una reunión centrada en cuestiones humanitarias, según reveló en la víspera el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.
Fuentes citadas por el portal de noticias estadounidense Axios han confirmado la participación de Blair y Kushner, quien fue asesor clave para Oriente Próximo durante el primer mandato de Trump, en un encuentro en Washington en el que han abordado el "día después" del enclave palestino tras cerca de dos años de ofensiva militar israelí que ha dejado al menos 62.000 muertos y que ha destruido alrededor del 80 por ciento de su infraestructura civil.
La Global Sumud Flotilla quiere mostrar la fuerza del movimiento propalestino
La Global Sumud Flotilla, que saldrá de Barcelona hacia la Franja de Gaza el próximo domingo a las 14:00 horas, quiere mostrar la fuerza del movimiento propalestino, con "docenas de barcos", la participación de 44 países y miles de voluntarios. Así lo ha asegurado el portavoz de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, durante una concentración convocada en la plaza de Sant Jaume de Barcelona este miércoles para condenar el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza, que ha confluido con la manifestación semanal de rechazo al "genocidio" en Palestina. En la plaza de Sant Jaume se han congregado unas 800 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona. "Habrá docenas de barcos que van a salir de Barcelona", ha subrayado el portavoz, que ha añadido que más embarcaciones zarparán de Túnez, Italia y otros puertos mediterráneos. Ha recordado que "participan 44 países en la organización de la flotilla" y ha asegurado que "más de 35.000 personas" han pedido formar parte de la iniciativa.
Muere tiroteado el palestino Alam Abdulá al Amur cuando intentaba obtener ayuda en el sur de Gaza
El atleta palestino Alam Abdulá al Amur, quien participó en competiciones internacionales de atletismo y llegó a obtener una medalla en una de ellas, ha muerto este miércoles tras ser tiroteado cerca de un punto de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) en el sur de la Franja. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Maan y el diario palestino 'Filastin', Al Amur ha sido tiroteado por las tropas de Israel cerca de uno de estos puestos en la ciudad de Jan Yunis cuando intentaba obtener alimentos, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente. Al Amur era un destacado atleta palestino que obtuvo una medalla de bronce en la carrera de 3.000 metros en un Campeonato Juvenil de Asia Occidental celebrado en 2023 en la capital de Qatar, Doha.
Sacerdotes y monjas de las únicas iglesias católicas y greco-ortodoxas de Gaza no se irán
Los sacerdotes y monjas de las única parroquia católica que existe en Gaza, así como aquellos de la única iglesia greco-ortodoxa, no abandonarán sus instalaciones en la ciudad de Gaza, pese a la amenaza de invasión militar israelí, según un comunicado conjunto. "El Comité de Emergencia de la Iglesia de la Sagrada Familia ha decidido permanecer en la iglesia y continuar su labor para apoyar a los sacerdotes y monjas en su misión de cuidar y servir a todos los que permanecerán dentro del recinto", declaró hoy una declaración conjunta emitida por el Patriarcado Latino de Jerusalén y el Patriarcado Greco-ortodoxo. En el texto, enfatizan que los gazatíes desplazados que se refugian hoy en día en sus instalaciones "tendrán que decidir, según su conciencia, qué harán".
Unas 800 personas se concentran en Barcelona contra el asesinato de periodistas en Gaza
Unas 800 personas se han concentrado este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona para clamar contra el asesinato de periodistas en Gaza, según han confirmado fuentes de la Guàrdia Urbana a Europa Press. La concentración ha sido convocada por la coalición Prou Complicitat y la Comunidad Palestina de Catalunya y ha contado con la participación de más de un centenar de organizaciones de periodistas. Durante la protesta se han podido escuchar cánticos como 'Boicot a Israel' y la pancarta principal llevaba el mensaje 'De Barcelona a Palestina, ningún Puerto para el genocidio'.
Los hutís del Yemen reivindican el lanzamiento de un misil balístico contra Israel
Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este miércoles el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto israelí de Ben Gurión, en la localidad de Lod, a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, que el Ejército israelí afirmó haber interceptado. "La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas del Yemen (hutíes) llevó a cabo una operación militar cualitativa contra el aeropuerto de Lod, en la región ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico 'Palestina 2'", informó el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado. Según la nota, "la operación logró su objetivo con éxito" y "provocó que millones de manadas de sionistas usurpadores huyeran a refugios y la suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto", si bien el Ejército israelí afirmó en un comunicado que había interceptado el misil, mientras que el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de que no se registraron impactos ni víctimas. Los insurgentes chiíes recalcaron que este ataque es una respuesta a los recientes bombardeos israelíes, el último de los cuales tuvo lugar el pasado domingo contra un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, en la zona del palacio presidencial, supuestamente utilizados para "actividades militares" por los rebeldes, y causó la muerte de diez personas y más de 90 heridos.
Cerca de 40 heridos en una operación del Ejército de Israel en Nablús (Cisjordania)
Al menos 37 personas han resultado heridas este miércoles en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra la ciudad de Nablús, en el norte de Cisjordania, un día después de que se registraran decenas de heridos en otra operación militar israelí en las ciudades de Ramala y Al Biré. La Media Luna Roja ha señalado que sus equipos han atendido a dos personas por heridas de bala, así como 27 por intoxicación de gas lacrimógeno, cinco por balas de goma, dos por metralla y dos por caídas o agresiones, según ha informado la agencia de noticias WAFA. La incursión ha durado aproximadamente 14 horas y ha resultado en dos arrestos. Fuentes locales han informado de que las fuerzas de seguridad israelíes entraron en la ciudad con decenas de vehículos militares y comenzaron a ingresar en las viviendas de la ciudad, obligando a varias familias a salir de sus hogares, así como varios comercios.
Israel asegura que es "inevitable" la evacuación y demolición de la ciudad de Gaza
El ejército israelí afirmó este miércoles que la evacuación de Ciudad de Gaza es "inevitable". "La evacuación de Ciudad de Gaza es inevitable (...) cada familia que se reubique en el sur recibirá la mayor ayuda humanitaria posible", escribió en la red X el portavoz en árabe del ejército, Avichay Adraee. El objetivo de Israel es demoler la ciudad como paso previo a una futura reconstrucción tras la rendición de Hamás. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, anunció que el mandatario presidirá una reunión en la Casa Blanca para formular un plan para la posguerra en Gaza. "Es un plan muy completo que estamos elaborando para el día después", dijo Witkoff el martes a Fox News, sin dar más detalles. Netanyahu, no reveló más información sobre el encuentro, pero declaró que la guerra "comenzó en Gaza y terminará en Gaza. No dejaremos a esos monstruos allí".
Andrea López-Tomàs
Israel recrudece los ataques en la ciudad de Gaza
A cada bombardeo, la Franja de Gaza se transforma. Los continuos ataques israelíes de tanques y aviones sobre Ciudad de Gaza están preparando el terreno gazatí para la ocupación. En los últimos días, mientras el mundo se echaba las manos a la cabeza por el asesinato de cinco periodistas en un hospital por parte de Israel, las tropas han ido avanzando con fuerza abrumadora sobre la mayor urbe palestina para arrasar bloques enteros, donde malviven un millón de palestinos. A su vez, las muertes por inanición han aumentado con 10 víctimas más, incluidos dos niños, en las últimas 24 horas. Más información, aquí.
