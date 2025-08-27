GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Trump advierte sobre una "guerra económica" con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes sobre "una guerra económica" si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no accede a un alto el fuego en Ucrania, y ha afirmado que tenía en mente consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.

"No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", ha declarado durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.