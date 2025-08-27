GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Trump advierte sobre una "guerra económica" con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes sobre "una guerra económica" si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no accede a un alto el fuego en Ucrania, y ha afirmado que tenía en mente consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.
"No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", ha declarado durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.
Trump asegura que tiene "algo en mente muy serio" si Rusia no para la guerra
Durante una comparecencia frente a la prensa este martes, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que si Rusia no accede a negociar la paz con Ucrania "tiene algo en mente muy serio". La estrategia de Trump es aplicar sanciones económicas o aranceles potentes, el inicio de una guerra económica contra Rusia que afectaría la economía rusa directamente.
Canadá extenderá otros tres años su misión en Letonia, su mayor contribución a la OTAN
Canadá extenderá su misión al frente del grupo de batalla de presencia avanzada de la OTAN en Letonia, donde suministra aproximadamente la mitad del contingente multinacional de 4.000 efectivos, por otros tres años, anunció el primer ministro canadiense, Mark Carney, este martes. En una rueda de prensa en Riga, Carney afirmó que la misión canadiense, concentrada mayormente en la base de Adazi, al norte de la capital letona, es "la mayor contribución de Canadá a la OTAN". El grupo de batalla de presencia avanzada de la Alianza Atlántica, en la actualidad de la dimensión de una brigada, ha estado operando en Letonia desde 2014, con tropas de 14 estados aliados en rotación.
Ucrania niega que los rusos hayan tomado Zaporizke y Novoheorhiivka, en Dnipropetrovsk
El Ejército ucraniano desmintió este martes que los rusos hayan logrado tomar las localidades de Zaporizke y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, pero reconoció implícitamente que el enemigo controla algunos territorios en el lindero administrativo de esta región limítrofe con Donetsk, en el Donbás. "Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han detenido el avance de los invasores rusos y siguen controlando la aldea de Zaporizke, pese a todos los intentos del enemigo por capturar esta localidad", afirmó en Telegram el grupo de fuerzas ucraniano 'Dnipró', responsable del frente del este. "También hay combates activos en la aldea de Novoheorhiivka, donde nuestros soldados están infligiendo bajas significativas al enemigo y destruyendo a docenas de invasores cada día. La información sobre la ocupación de ambas aldeas por parte de los rusos no es cierta", remachó la citada fuente. La plataforma de monitoreo del frente ucraniana DeepState refleja desde este martes que los rusos han pasado a controlar, al menos en parte, ambas localidades.
Ucrania permitirá salir del país a los varones de entre 18 y 22 años
El Gobierno ucraniano enmendó este martes la regulación sobre el cruce de las fronteras del Estado, de manera que por primera vez desde el inicio de la invasión rusa hace tres años y medio los varones de entre 18 y 22 años podrán salir y volver a entrar sin ningún obstáculo. "Los varones de entre 18 y 22 años podrán cruzar la frontera sin obstáculos durante la ley marcial", declaró en Telegram la primera ministra, Yulia Sviridenko. La decisión también afecta a los ciudadanos se han alcanzado la mayoría de edad en el extranjero, por ejemplo como refugiados, y que no podían visitar Ucrania ante el riesgo de no poder abandonarla de nuevo. "Queremos que los ucranianos mantengan lo máximo posible sus lazos con Ucrania. Los cambios entrarán en vigor el día después de la publicación oficial de la resolución", indicó Sviridenko. Bajo la ley marcial, todos los hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años tenían prohibido abandonar el país, salvo por motivos excepcionales, aunque los menores de 25 años no son susceptibles de movilización.
Muere un minero y otros 150 quedan atrapados por un ataque ruso contra una mina de cobre del este de Ucrania
Al menos un minero ha muerto y otros 150 han quedado atrapados bajo tierra este martes a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la mina de cobre de Bilozerske, situada cerca de la localidad de Dobropillia, situada en el este de Ucrania. Las autoridades del país, que han confirmado que tres trabajadores se encuentran heridos, han indicado que la mina afectada pertenece a la compañía ucraniana DTEK, si bien no han dado detalles específicos sobre la ubicación exacta de la misma. Así, han explicado que las labores de búsqueda y rescate de los mineros restantes continúa. El líder del sindicato de mineros, Mijailo Volinets, ha matizado, por su parte, que son 148 los mineros que permanecen atrapados. Varios medios de comunicación ucranianos han difundido una serie de imágenes en las que se puede ver una nube negra sobre la mina. La localidad de Dobropillia se encuentra en la zona de la provincia de Donetsk que continúa bajo control ucraniano, si bien la semana pasada el Ejército ruso se quedó a las puertas de la ciudad.
El Gobierno de EEUU no descarta entrar como accionista en grandes empresas de armamento
El Gobierno de Estados Unidos no descarta entrar en el accionariado de las grandes empresas armamentísticas como Lockheed Martin, dado que la mayor parte de las ventas de esta última dependen de contratos federales, dijo este martes el secretario de Comercio, Howard Lutnick. En una entrevista con el canal CNBC, Lutnick admitió que "hay una tremenda discusión sobre defensa" en lo referente a una posible entrada del Gobierno como accionista, similar a la que ha llevado a cabo con la empresa Intel (donde se ha hecho con un 10% del accionariado). Lutnick razonó que un movimiento similar tendría sentido en el sector de la defensa con el ejemplo de Lockheed, cuando describió a la empresa como "básicamente un arma del Gobierno de EEUU", en referencia a los contratos millonarios que la compañía firma cada año con el Pentágono.
Ucrania reconoce por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han reconocido este martes por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk, después de que en los últimos días Moscú informase de la supuesta toma de varias localidades en esta zona. Un portavoz del grupo de tropas ucranianas que operan en este área, Viktor Tregubov, ha reconocido en declaraciones a la emisora Suspilne que "los rusos han entrado e intentan afianzarse", mientras que el Ejército de Ucrania "lucha por mantener sus posiciones". El Ministerio de Defensa de Rusia había anunciado la toma de dos localidades de esta región, pero el grupo Dnipro de defensa ha esgrimido en Telegram que las informaciones que hablan de la "ocupación" de pueblos "no es cierta". Esta unidad ha señalado en un mensaje publicado este martes en Telegram que las fuerzas ucranianas "han frenado el avance de los invasores" en puntos como Zaporozhske, al tiempo que ha confirmado también enfrentamientos en Novogeorgiyevka.
Ucrania lanza contraataques en el frente del este para mitigar la presión de Rusia
Las fuerzas ucranianas han lanzado contraataques sorpresa en la región de Donetsk y están expulsando lentamente a las tropas rusas de la región nororiental de Sumi, invadida por Moscú esta primavera, en un esfuerzo por perturbar los planes ofensivos y las ambiciones territoriales de Rusia. El fin de semana trajo consigo acontecimientos positivos en Donetsk para los ucranianos, cuyas fuerzas recuperaron al menos cuatro localidades y siguieron obstaculizando los intentos rusos de avanzar hacia Dobropilia. Aparte del eje de Dobropilia, donde las fuerzas ucranianas han liberado al menos seis localidades de soldados rusos desde que estos amenazaron con incursionar allí a principios de agosto, se ha recobrado terreno en Zelenyi Gai, cerca de la frontera administrativa con la región de Dnipropetrovsk, y en Novomijailivka, al norte de Donetsk.
Un agricultor estonio encuentra un dron de combate cerca de la frontera con Rusia
Un agricultor estonio encontró este lunes en sus tierras en la región sureña de Tartu restos un dron de combate que había detonado y que según investigaciones preliminares procedía de Ucrania, según informó la cadena pública del país báltico, ERR. "Tenemos motivos para creer que pudo ser un dron ucraniano que volaba hacia objetivos en la retaguardia rusa, pero que fue desviado de su curso por las interferencias de GPS rusas y otros métodos de guerra electrónica y entró en el espacio aéreo estonio", declaró según este medio el director de la policía de seguridad estonia, Margo Palloson. "Por el momento no hay nada que indique que pudiera tratarse de un dron ruso", afirmó Palloson, que reconoció que si el aparato no tripulado hubiese chocado contra un edificio, podría hacer causado daños significativos. Se investiga todavía si el dron entró en Estonia desde el espacio aéreo ruso, al este, o desde la vecina Letonia, al sur.
