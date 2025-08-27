Colombia
El menor que asesinó a Uribe Turbay es sancionado con 7 años de "privación de la libertad en un centro de atención especializada""
El sicario es un joven de 15 años que fue capturado el pasado 7 de junio en Bogotá, minutos después del atentado
EFE
Bogotá
El menor que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue sancionado este miércoles con siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
La Fiscalía detalló en un comunicado que por la sanción, "el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada".
El sicario, según las autoridades, es un joven de 15 años cuyo nombre se mantiene en reserva por su condición de menor de edad y que fue capturado en el pasado 7 de junio en Bogotá, minutos después del atentado contra el senador del partido opositor de derecha Centro Democrático.
