Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Macron pide a Netanyahu que abandone "la huida hacia adelante mortífera" de Israel en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este martes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que abandone "la huida hacia adelante mortífera e ilegal" de su operación en Gaza y advirtió de que "reducir a la hambruna" a los palestinos aislará aún más internacionalmente al Estado hebreo. "Le pido de manera solemne que abandone la huida hacia adelante mortífera e ilegal de una guerra permanente en Gaza que expone a su país a la indignidad y a su pueblo a un callejón sin salida", subrayó el presidente francés al jefe de Gobierno de Israel. Lo hizo en una larga misiva enviada a Netanyahu, publicada por 'Le Monde', en respuesta a otra carta que el dirigente israelí había enviado a Macron el 17 de agosto en la que relacionaba el aumento de actos antisemitas en Francia con su anuncio de que va a reconocer el Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU. "Las acusaciones de inacción frente a un mal que combatimos con todas nuestras fuerzas son inaceptables y ofenden a toda Francia", aseveró el presidente francés, quien enumeró varias de las medidas adoptadas por su país para luchar contra el antisemitismo, especialmente tras los "ataques terroristas" de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.