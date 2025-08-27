En Directo
Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
El Ejército israelí intercepta un misil lanzado desde Yemen, tras los bombardeos del domingo contra Saná
El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este miércoles la interceptación de un misil procedente de Yemen que ha hecho saltar las alarmas en varios puntos del país, en lo que parece el primer lanzamiento de los hutíes desde los bombardeos ejecutados el domingo por la aviación israelí contra la capital yemení, Saná, que dejaron al menos diez muertos un centenar de heridos.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado que un misil ha sido lanzado desde Yemen hacia territorio israelí y los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", ha anunciado el Ejército israelí en una primera y breve publicación compartida en su canal de Telegram.
Tres soldados muertos en Siria por un bombardeo israelí cerca de Damasco
Tres soldados del ejército sirio murieron el martes en un bombardeo de un dron israelí cerca de Damasco, la capital de Siria, indicó a la AFP un responsable en el ministerio sirio de la Defensa.
"Un dron israelí tuvo como objetivo uno de los edificios militares de la 44º división del ejército sirio en Kesweh, en el oeste de Damasco, causando tres muertos entre los miembros de la división", declaró el responsable, que pidió el anonimato. Esto lleva a cuatro el número de muertos en bombardeos israelíes el martes.
HRW cree que ejército de EEUU es responsable legal por crímenes de guerra Israel en Gaza
La organización pro derechos humanos Human Right Watch (HRW) consideró hoy que el ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber prestado asistencia a las fuerzas armadas de Israel (IDF) en la comisión de crímenes de guerra en Gaza. En un comunicado emitido hoy, HRW recuerda que Estados Unidos es "parte del conflicto entre Israel y los grupos palestinos armados", desde el momento en que han provisto a las IDF con inteligencia militar para sus bombardeos, así como la coordinación y planificación de sus operaciones. "El ejército estadounidense y el personal de inteligencia, al igual que los contratistas que ayudaron a las fuerzas israelíes a cometer crímenes de guerra pueden en algún momento tener que enfrentarse a acusaciones criminales por las atrocidades en Gaza", en palabras de Sarah Yager, directora de HRW en Washington.
Decenas de miles de personas protestan en Tel Aviv contra la guerra y piden liberar a los rehenes
Decenas de miles de personas se concentraron este lunes en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y en las calles aledañas, desbordadas por la multitud, en una manifestación masiva contra la guerra que puso fin a una jornada nacional de protestas. Imágenes difundidas en redes sociales y una retransmisión en directo del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos -que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados- muestran a los manifestantes portando carteles con las fotos de los rehenes, además de banderas israelíes y amarillas, estas últimas en señal de apoyo a los cautivos. En el escenario intervinieron varios familiares de los secuestrados, entre ellos está Noam Perry, cuyo padre, Haim Perry, fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y murió en cautiverio a los 79 años.
Israel alega que había una cámara de Hamás en el hospital de Gaza donde mató a 20 personas
El Ejército israelí publicó este martes lo que denominó como una primera "investigación inicial" sobre el ataque doble contra el Hospital Naser, en el sur de Gaza, en el que 20 personas fueron asesinadas, y alegó que las tropas habían encontrado una "cámara colocada por Hamás" en la zona del hospital. "De la investigación inicial, se desprende que las tropas de la Brigada Golani, que operan en la zona de Jan Yunis para desmantelar la infraestructura terrorista, identificaron una cámara colocada por Hamás en la zona del Hospital Naser, la cual se utilizaba para observar la actividad de las tropas y dirigir actividades terroristas contra ellas", dice el comunicado, sin ofrecer ninguna evidencia.
Macron pide a Netanyahu que abandone "la huida hacia adelante mortífera" de Israel en Gaza
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este martes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que abandone "la huida hacia adelante mortífera e ilegal" de su operación en Gaza y advirtió de que "reducir a la hambruna" a los palestinos aislará aún más internacionalmente al Estado hebreo. "Le pido de manera solemne que abandone la huida hacia adelante mortífera e ilegal de una guerra permanente en Gaza que expone a su país a la indignidad y a su pueblo a un callejón sin salida", subrayó el presidente francés al jefe de Gobierno de Israel. Lo hizo en una larga misiva enviada a Netanyahu, publicada por 'Le Monde', en respuesta a otra carta que el dirigente israelí había enviado a Macron el 17 de agosto en la que relacionaba el aumento de actos antisemitas en Francia con su anuncio de que va a reconocer el Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU. "Las acusaciones de inacción frente a un mal que combatimos con todas nuestras fuerzas son inaceptables y ofenden a toda Francia", aseveró el presidente francés, quien enumeró varias de las medidas adoptadas por su país para luchar contra el antisemitismo, especialmente tras los "ataques terroristas" de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.
Shlomo Ben Ami, exministro israelí: Netanyahu usa Gaza para su supervivencia política
El exministro laborista de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, ha asegurado este martes que su país está "dividido" y cree que el conflicto en Gaza solo finalizará si se acaba con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que lo utiliza para su "supervivencia política". "Para poner fin a la ocupación colonial del régimen tiránico que Israel está ejerciendo y de la corrupción, hay que deshacerse antes que nada de este Gobierno", ha afirmado Ben Ami en su intervención en el curso 'Quo Vadis Europa', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que dirige el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell. El que fuera también embajador en España considera que si Netanyahu pusiese fin al conflicto en Gaza, sus socios "radicales extremistas teofascistas" le abandonarían.
La presidencia palestina tilda de "grave escalada" la redada israelí en Ramala con 58 heridos
La Presidencia palestina, que gobierna en Cisjordania ocupada, tildó este martes de "grave escalada" la incursión militar del Ejército israelí en Ramala, sede del Gobierno, que causó al menos 58 heridos, entre ellos un niño de 12 años, un anciano y una mujer embarazada. En un comunicado difundido por la agencia oficial palestina de noticias, Wafa, la Presidencia calificó la operación como "un acto de agresión contra el pueblo palestino y su territorio" y exhortó a Estados Unidos a presionar a Israel para que "ponga fin de inmediato a estos crímenes". El Ejército israelí explicó que la redada se centró en una casa de cambio que, supuestamente, transfería fondos al grupo islamista Hamás. Según las fuerzas israelíes, dispararon en respuesta a palestinos que lanzaban piedras contra las tropas. De acuerdo con datos de los equipos de rescate en el terreno de la Media Luna Roja Palestina, ocho personas sufrieron heridas de balas, 14 por balas de goma, cinco por metralla y 31 por inhalación de gas lacrimógeno.
Heridos cerca de 25 palestinos en una incursión del Ejército de Israel en Ramala, Cisjordania
Alrededor de 25 palestinos han resultado heridos este martes en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra las ciudades de Ramala y Al Biré, en Cisjordania, una operación que se ha saldado con al menos cinco detenidos. La Media Luna Roja Palestina ha señalado que entre los heridos hay siete con impactos de bala, seis por el uso de balas de goma, tres por metralla y cinco por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes, que han realizado una redada en una tienda de cambio de divisas. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el vehículo de un periodista ha sido alcanzado por balas de goma, mientras que las tropas israelíes han irrumpido en varios edificios y actuado contra participantes en una protesta centrada en las exigencias sobre la entrega de cadáveres de palestinos muertos a manos de las fuerzas de Israel. Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado que esta incursión es "un crimen" que "representa la postura destructiva de la ocupación y sus objetivos maliciosos a la hora de reforzar su control en Cisjordania", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.
Israel dice que busca un "acuerdo integral" por lo que sigue sin responder al aceptado por Hamás
El portavoz del Gobierno israelí para medios extranjeros, David Mencer, dijo este martes que Israel desea un "acuerdo integral" que libere a los 50 rehenes de Gaza, mientras el Ejecutivo del primer ministro, Benjamín Netanyahu, sigue sin responder a la última propuesta aceptada por Hamás. "Israel desea un acuerdo completo que los traiga a todos de vuelta a casa. Apreciamos enormemente los esfuerzos de los países mediadores y, sin duda, estamos estudiando cualquier medida que conduzca a la liberación de los rehenes y al cumplimiento de los objetivos de esta guerra", dijo Mencer en una rueda de prensa virtual. Los mediadores siguen esperando la respuesta de Israel a la última propuesta, que liberaría a parte de los rehenes y que fue aceptada por Hamás hace nueve días, afirmó hoy el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari, cuyo país es mediador junto a Egipto y Estados Unidos en las negociaciones. Según los mediadores, el plan actual estipula una pausa de 60 días durante la que Hamás liberaría a diez rehenes vivos y 18 muertos a cambio de un número indeterminado de presos y detenidos palestinos, entre otros puntos.
