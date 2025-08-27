En Directo

Al minuto

Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Al menos 19 muertos en un ataque de Israel al hospital Nasser en la franja de Gaza

Al menos 19 muertos en un ataque de Israel al hospital Nasser en la franja de Gaza

Ver galería

Sanitarios palestinos trasladan a una víctima del bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, en Khan Younis. / AFP

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas