Guerra financiera
Entran en vigor los aranceles adicionales de EE.UU. a la India por su compra de crudo ruso
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Estados Unidos activó este miércoles los aranceles adicionales del 25 % a los productos de la India por su compra de crudo ruso, que se suman a unos del 25 % ya impuestos el 7 de agosto y que elevan el gravamen total sobre las mercancías del país asiático a un 50 %.
Con esta medida punitiva, que entró en vigor en la medianoche del martes, Washington busca castigar la compra continuada de crudo de Rusia por parte de la India, una política que el Gobierno indio ha defendido por razones de seguridad energética y control de la inflación.
Los aranceles no afectan a todas las exportaciones, sino que se concentran en sectores clave para generar presión social y económica como los textiles, las gemas o los mariscos, mientras que exime a otros en los que EE.UU. tiene intereses, como los productos farmacéuticos y la electrónica.
La Casa Blanca ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un instrumento de seguridad nacional, para imponer su política arancelaria, y argumenta que la compra de petróleo ruso por parte de la India constituye una amenaza para la seguridad de EE.UU.
La semana pasada, en un intento de minimizar el efecto de las sanciones, Rusia expresó su disposición a ofrecer a la India una alternativa para sus exportaciones si se veían afectadas por los aranceles de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 6 de agosto la orden ejecutiva para imponer estos aranceles adicionales del 25 % a la India por sus lazos con Moscú, que se suman al tramo inicial del 25 % para corregir lo que su Gobierno considera un desequilibrio comercial.
La India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, adoptó una postura neutral y pragmática en la guerra de Ucrania, y pasó de importar menos del 2 % de su petróleo desde Rusia a más de un tercio, convirtiendo a Moscú en su principal proveedor, aprovechando los descuentos ofrecidos por el Kremlin.
- Rusia acusa a Ucrania de desatar un incendio en una planta nuclear de Kursk
- Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
- Morir por trabajar la tierra: el drama silenciado de los suicidios en el campo francés
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a desplegar el ejército regular
- La paz de Trump en Ucrania hace aguas
- El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas
- El gobernador de California se erige como el ‘anti-Trump’ con su estrategia de “combatir fuego con fuego” en redes sociales