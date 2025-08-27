Dinamarca convoca a un alto diplomático de Estados Unidos por presuntas operaciones encubiertas para "influir" en Groenlandia

Primero fueron las estridentes amenazas de Donald Trump, después las operaciones encubiertas. Dinamarca ha convocado este miércoles al máximo representante diplomático estadounidense en el país por los presuntos intentos de personas vinculadas a la Administración conservadora de influir en el rumbo político de Groenlandia.

Al menos tres personas cercanas a la Casa Blanca habrían llevado a cabo maniobras secretas para espolear el independentismo groenlandés, aumentar las tensiones con Copenhague e influir en la opinión pública de las más de 59.000 personas que habitan la helada nación isleña, según ha destapado la televisión pública danesa DR.

"Cualquier intento de inmiscuirse en los asuntos internos del Reino de Dinamarca es inaceptable. Por ese motivo he pedido que se convoque al encargado de negocios estadounidense a una reunión", ha remarcado el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en declaraciones a la agencia de noticias Ritzau.

Se trata de Mark Stroh, quien actualmente también es el diplomático estadounidense de mayor rango en Dinamarca a la espera de que se nombre a un nuevo embajador y que este sea aprobado por Washington.

Los servicios de inteligencia daneses (Politiets Efterretningstjeneste) han confirmado que Groenlandia es objeto de campañas que buscan provocar discordia con Copenhague. "Podría ocurrir aprovechando desacuerdos existentes o inventados, por ejemplo en relación con casos conocidos, o promoviendo o reforzando ciertos puntos de vista en Groenlandia con respecto al Reino o EEUU y otros países con intereses en Groenlandia", reza un comunicado compartido con el canal DR.

Amenazas de Trump

Estas presuntas operaciones encubiertas llegan pocos meses después que Trump haya flirteado en tono hostil con la posibilidad de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo que desde 1953 forma parte de Dinarmaca, si bien está asociada con Europa desde hace un milenio. "Necesitamos Groenlandia para la seguridad internacional. La necesitamos. Tenemos que tenerla (...) Odio decirlo así, pero vamos a tener que hacerlo", declaró el pasado marzo, una amenaza que también ha formulado como una posible 'compra'.

Groenlandia es hogar de recursos naturales como el petróleo, riquezas minerales como el cobre o el grafito y de tierras raras que despiertan el interés de las grandes potencias del mundo. La isla ártica ocupa una posición estratégica en el comercio marítimo que la convierten en un objetivo ansiado por Trump. Además, multimillonarios tecnológicos que han apoyado a Trump como Peter Thiel o Marc Andreessen han invertido en proyectos libertarios que sueñan con construir ciudades antidemocráticas sin impuestos ni regulación para desarrollar tecnologías vanguardistas.

En su segundo mandato, Trump está utilizando la hostilidad como estrategia para coaccionar tanto a enemigos como a aliados y obtener así un trato favorable a cambio. El pasado mayo, The Wall Street Journal destapó que el Gobierno trumpista ha pedido a sus servicios de inteligencia aumentar el espionaje e identificar a las personas que podrían apoyar las aspiraciones estadounidenses de gobernar la isla. Tanto las autoridades danesas como las groenlandesas han denunciado esa actitud, pero también han abierto la puerta a aumentar la cooperación económica y militar con Washington.

"Acostúmbrate a la injerencia hostil de EEUU en Europa", ha advertido Marietje Schaake, exeurodiputada y miembro del Centro de Política Cibernética de Stanford.