GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa.
Zelenski habla de un encuentro "excelente" con el enviado especial de EEUU y recuerda su voluntad de verse con Putin
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha calificado de "excelente" su encuentro de este lunes con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en el que ha reiterado su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya que es "el formato necesario para resolver" el conflicto en territorio ucraniano.
"Tuve una excelente reunión con el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos, el general Keith Kellogg. Discutimos cómo podemos influir en los rusos, obligarlos a entablar negociaciones reales y poner fin a la guerra. Sanciones, aranceles: todo debe seguir en la agenda. Estamos dispuestos a participar en un formato de líderes. Este es el formato necesario para resolver los problemas clave. Ahora, se necesita la misma disposición por parte de Moscú", ha señalado en un extenso comunicado difundido en su cuenta de la red social X.
Trump afirma que volvió a hablar con Putin después de reunirse con Zelenski y europeos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que habló con su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de la reunión de la semana pasada con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, y líderes europeos en la Casa Blanca.
La última vez que se supo de una conversación de Trump y Putin fue el 18 de agosto, cuando interrumpió su reunión con Zelenski y los europeos en la Casa Blanca para llamar al líder ruso.
"Sí, lo he hecho", respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si había vuelto a hablar con Putin desde entonces.
El G7 mantendrá la "presión económica" hasta que Moscú termine la guerra en Ucrania
Los ministros de Exteriores del G7 reafirmaron su intención de "mantener la presión económica y financiera sobre Moscú" hasta que ponga fin a la invasión de Ucrania durante una reunión virtual celebrada este lunes con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha. La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, presidenta del grupo de ministros del G7, señaló en una declaración que los asistentes agradecieron "los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, que abren la posibilidad de un final pacífico y duradero de la guerra". En la reunión, en la que además de los ministros de Exteriores participó la alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, también se señaló "la disposición de Europa, Canadá y otros socios a proporcionar a Ucrania garantías de seguridad sólidas y creíbles en coordinación con Estados Unidos".
Bulgaria construirá dos grandes fábricas de armamento con ayuda de Alemania
El líder del gobernante partido conservador GERB y antiguo primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, anunció este lunes que el país balcánico construirá junto con el consorcio armamentístico alemán Rheinmetall una planta de pólvora y otra de municiones. La planta de pólvora será "la más grande de Europa", aseguró el dirigente búlgaro, en una intervención retransmitida en directo vía Facebook durante una visita a la central de Rheinmetall en Düsseldorf. La otra planta que Rheinmetall proyecta construir en Bulgaria será la segunda más grande de Europa para la fabricación de proyectiles de artillería de calibre OTAN, aseguró Borisov. Bulgaria, un país miembro de la OTAN, es un importante fabricante de armas y municiones, que son enviadas también a Ucrania para defenderse contra la invasión rusa.
Trump dice que no se han "discutido los detalles" de garantías de seguridad para Ucrania
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que aún no se han "discutido los detalles" sobre las garantías de seguridad que Washington y los países europeos brindarían a Ucrania para evitar nuevas invasiones rusas e insistió en que cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere firmar la paz con Kiev. "No sabemos qué garantías de seguridad (se implementarían), porque ni siquiera hemos discutido los detalles, y ya veremos. En primer lugar, Europa les va a dar garantías de seguridad significativas, y deberían, porque están ahí mismo (junto a Ucrania), pero nosotros participaremos como refuerzo. Vamos a ayudarlos", explicó Trump a periodistas en el Despacho Oval. Trump respondió así a un periodista que le preguntó sobre los detalles del plan que él mismo ha sugerido y que pasa por un posible apoyo aéreo estadounidense y un contingente europeo sobre territorio ucraniano después de que Kiev y Moscú firmaran la paz. Moscú ha dicho que no aceptará de ningún modo un mecanismo semejante, y éste pude ser uno de los motivos por los que Rusia podría estar retrasando una cumbre entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Trump está tratando de impulsar. Al ser preguntado por los motivos por los que Putin parece estar dando muestras de no querer celebrar dicha cumbre, Trump respondió que el mandatario ruso no tiene ganas de ver a Zelenski "porque no le cae bien".
Trump admite que Putin no quiere hablar con Zelenski y que el interlocutor para la paz es la OTAN
Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania parecen ser más difíciles de lo esperado. En una intervención pública este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, ha reconocido que "Putin se muestra reacio a reunirse con Zelenski porque no le gusta". Ante esta situación, Trump ha reconocido que las negociaciones de paz se están tratando con la OTAN: "No tratamos realmente con Ucrania".
Trump: "Me llaman el presidente de Europa"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que le llaman "el presidente de Europa" por su gestión de la guerra de Ucrania y por conseguir que los líderes de la OTAN acordasen elevar el gasto en defensa hasta el 5 %. "Respetan a vuestro presidente (en referencia a él mismo) hasta tal punto que, en broma, me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval durante un acto para firmar órdenes ejecutivas. Mientras hablaba sobre la oposición demócrata y les acusaba de financiar protestas para "tratar de destruir el país", Trump apuntó que, a su juicio, EEUU "es ahora, con diferencia, el país más respetado del mundo". Según dijo, haber recuperado este respeto, que niega que existiera durante la presidencia de su predecesor, Joe Biden, se debe al liderazgo que ha mostrado ante algunos socios europeos. "Lo vieron con los líderes europeos", apuntó Trump en relación a la cumbre que mantuvo el pasado 18 de septiembre en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, o el canciller alemán, Friedrich Merz.
Macron y Merz abordarán el jueves y viernes la guerra de Ucrania y la cooperación en la UE
El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá al canciller alemán, Friedrich Merz, el jueves y el viernes para abordar diferentes crisis internacionales, empezando por la guerra de Ucrania, así como su voluntad común de acelerar la agenda europea en defensa y competitividad. El primero de esos encuentros será en una cena el jueves en el fuerte de Brégançon, residencia oficial de vacaciones de los jefes de Estado franceses en la costa mediterránea, y el segundo muy cerca de allí, con un consejo de ministros bilateral en la ciudad de Tolón, en el que participarán miembros de los dos gobiernos. Será la tercera vez en que un canciller alemán es invitado a Brégançon, destacaron este lunes fuentes del Elíseo, que insistieron en la "necesidad de convergencia" de los dos países para avanzar en el "rearme económico" y "estratégico" de Europa, que es el gran objetivo compartido. Las fuentes hicieron hincapié en la "perfecta coincidencia" de las "ambiciones" y de los "puntos de vista" de Francia y Alemania sobre la necesidad de dar "garantías robustas" a Ucrania en caso de que haya un alto el fuego con Rusia.
Un muerto y dos heridos por un ataque ucraniano con drones en Lugansk
Una persona murió y otras dos resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Lugansk controlada por Rusia debido a un ataque con drones de Kiev, informaron fuentes oficiales. Según un portavoz de emergencias, citado por la agencia TASS, el ataque tuvo lugar en la localidad de Rubizhne, que tenía cerca de 60.000 habitantes antes de la guerra. El suceso también dejó daños a varios vehículos estacionados en la zona. Las autoridades rusas afirman controlar cerca del 99 % del territorio de Lugansk, región del Donbás anexionada por Moscú en septiembre de 2022 junto con las vecinas Donetsk, Jersón y Zaporiyia.
El veto del presidente polaco dejará a Ucrania sin Starlink
El presidente polaco, Karol Nawrocki, se negó este lunes a firmar una ley para prolongar la ayuda a Ucrania que permitiría sufragar los gastos del sistema de comunicaciones Starlink, además de mantener las ayudas económicas y ventajas sociales para los ucranianos refugiados en Polonia que no trabajan. Tras anunciarse el veto presidencial, el ministro de Asuntos Digitales, Krzystof Gawkowski, calificó la medida de "desastrosa" y de "puñalada por la espalda" a Ucrania, pues, advirtió, puede bloquear de facto el acceso a internet para escuelas y hospitales y representa un "regalo para las fuerzas de (Vladímir) Putin". Según Varsovia, Polonia ha financiado la compra y las cuotas de servicio de decenas de miles de terminales Starlink para Ucrania desde 2022, con un gasto acumulado cercano a 80 millones de euros hasta 2024, y un desembolso anual en torno a 45 millones de euros por suscripciones.
