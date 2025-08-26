GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Zelenski habla de un encuentro "excelente" con el enviado especial de EEUU y recuerda su voluntad de verse con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha calificado de "excelente" su encuentro de este lunes con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en el que ha reiterado su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya que es "el formato necesario para resolver" el conflicto en territorio ucraniano.

"Tuve una excelente reunión con el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos, el general Keith Kellogg. Discutimos cómo podemos influir en los rusos, obligarlos a entablar negociaciones reales y poner fin a la guerra. Sanciones, aranceles: todo debe seguir en la agenda. Estamos dispuestos a participar en un formato de líderes. Este es el formato necesario para resolver los problemas clave. Ahora, se necesita la misma disposición por parte de Moscú", ha señalado en un extenso comunicado difundido en su cuenta de la red social X.