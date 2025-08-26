GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Los hutís del Yemen elevan a 10 los muertos en los ataques de Israel contra Saná

Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este lunes que los ataques perpetrados por Israel la tarde del domingo contra la capital yemení, Saná, se saldaron con diez muertos y 92 heridos, entre los que hay 21 en estado crítico. El portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anees al Asbahi, dijo en su cuenta de X que entre los heridos también se encuentran siete niños y tres mujeres, lo que calificó de "un crimen que se suma al historial de la entidad sionista enemiga, de violaciones sistemáticas cometidas" contra "objetivos civiles". El funcionario insurgente denunció que Israel "atacó directamente a civiles y causó víctimas, además de destruir instalaciones civiles que no tenían conexión con objetivos militares", tal y como alegó el Ejército israelí tras la oleada de bombardeos del domingo. "Condenamos y denunciamos el silencio de la comunidad internacional y de Naciones Unidas ante los crímenes de la ocupación, que han afectado a los pueblos de nuestra nación árabe e islámica, y su violación del derecho internacional humanitario y su incumplimiento de todos los pactos", dijo Al Asbahi. El Ejército israelí bombardeó el domingo un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, supuestamente utilizados para "actividades militares" por los rebeldes.