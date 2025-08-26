En Directo
Al minuto
GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Un fondo soberano de Noruega se retira de Caterpillar ante las "violaciones" de derechos humanos en Gaza
El fondo soberano de Noruega anunció el lunes que desinvirtió en la empresa estadounidense de maquinaria para la construcción Caterpillar por su supuesta implicación en "graves violaciones" de derechos humanos en la guerra en Gaza.
Impulsado por los enormes ingresos energéticos de Noruega, este fondo es el más grande del mundo, con un valor de casi 2 billones de dólares e inversiones en más de 8.600 empresas de todo el mundo.
A finales del año pasado, tenía una participación del 1,2% en Caterpillar, valorada en 24.400 millones de coronas noruegas (2.400 millones de dólares).
Australia acusa a Irán de ataques antisemitas en el país y expulsa a su embajador
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseguró este martes que el Gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía, y anunció la expulsión del embajador de Irán en Camberra.
Albanese señaló que Irán estuvo detrás de los ataques contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, y contra el restaurante Continental Kitchen, en Sídney, y que probablemente también dirigió otras acciones en territorio australiano.
"Se trata de actos extraordinarios y peligrosos de agresión orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad", afirmó el primer ministro en una comparecencia.
Líder del Hizbulá rechaza el desarme antes de las conversaciones del Gobierno libanés con EEUU
El líder del Hizbulá, Naim Qasem, reiteró el lunes el rechazo del grupo a entregar sus armas, antes de que se inicien conversaciones entre el Gobierno de Líbano y emisarios estadounidenses. "No entregaremos las armas que nos protegen de los ataques", afirmó Qasem en un mensaje televisado. "Esas armas son nuestra alma, nuestro honor, nuestra tierra, nuestra dignidad, el futuro de nuestros hijos", declaró el líder de este grupo chiita apoyado por Irán. "Quien quiera quitarnos las armas, desea quitarnos nuestras almas", agregó. Bajo fuerte presión de Estados Unidos y ante temores de que Israel amplíe sus ofensivas militares, el Gobierno de Líbano pidió al ejército elaborar un plan para el desarme de Hizbulá antes de fines de año.
Trump predice un 'final definitivo' para la guerra de Gaza en tres semanas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que la guerra en Gaza debe terminar. "Creo que en las próximas dos o tres semanas tendremos un final bastante bueno y concluyente", dijo Trump a los periodistas. "Hay que acabar con esto cuanto antes, porque entre el hambre y todos los demás problemas –peores que el hambre, la muerte, la muerte pura–, están matando a gente", dijo. A principios de este año, Trump sugirió expulsar a todos los palestinos de Gaza, un plan que equivaldría a una limpieza étnica, un crimen contra la humanidad.
Netanyahu tilda de "accidente" el doble bombardeo israelí a un hospital, con 20 muertos
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó este lunes sus condolencias por el "trágico accidente en el Hospital Nasser" y dijo que las autoridades están conduciendo una "exhaustiva investigación", después de que Israel bombardeara, dos veces, este centro médico matando a 20 personas, entre ellas 5 periodistas. "Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el Hospital Nasser de Gaza", dijo el mandatario en un comunicado. Las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo atacaron de nuevo, según el Ministerio de Sanidad. Dicha técnica, conocida como 'doble golpe', es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo. Horas después del suceso, las fuerzas israelíes se atribuyeron la autoría del ataque contra el hospital y dijeron que lamentan "cualquier daño a individuos no involucrados". Según el Gobierno gazatí, en manos de Hamás, ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.
Los ataques de Israel ponen al país en el centro de las críticas internacionales
Cinco periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina son algunos de los 20 palestinos asesinados este lunes por el Ejército israelí en dos bombardeos consecutivos contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza. El ataque que quedó grabado en vídeo, y cuya autoría han reconocido las fuerzas israelíes, ha sido condenado por países como Reino Unido o España, y por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Israel aún no ha explicado los motivos del ataque directo, y se ha limitado a asegurar que iniciará una investigación y que lamenta "el daño a individuos no involucrados". Sin embargo, medios locales como el periódico 'Haaretz' apuntan a que el objetivo de las tropas podría haber sido una cámara que, alegaban, servía para observar los movimientos de los militares. Otro periodista ha sido abatido por disparos este lunes en el sur de Gaza (ver entrada anterior).
Israel mata a un sexto periodista por un disparo en el sur de Gaza
El Ejército israelí mató este lunes a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al Mawasi, sur de Gaza; quien se convierte en la sexta víctima mortal del día tras el asesinato de otros cinco informadores en el bombardeo israelí del Hospital Naser. "El periodista asesinado es Hasan Douhan, quien trabajaba para el periódico Al Hayat, detalló en un comunicado la Oficina de Medios del Gobierno gazatí. Al Hayat es un periódico diario palestino, publicado por primera vez en los años 30 en Jerusalén, según datos de la Biblioteca Nacional de Israel. "Consideramos a la ocupación israelí, al gobierno estadounidense y a los países cómplices del crimen de genocidio, como el Reino Unido, Alemania y Francia, plenamente responsables de estos atroces y brutales crímenes", añadió la Oficina. Con la muerte de Douhan, el número total de informadores e 'influencers' asesinados en la ofensiva bélica israelí asciende a 246, haciendo de la guerra en Gaza una de las mortíferas para la prensa de la historia. Los otros cinco asesinados hoy son Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Feed, Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (frelance con AP) y Moaz Abu Taha (freelance).
Los países musulmanes piden un alto el fuego inmediato en Gaza y sanciones contra Israel
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) han pedido este lunes tras reunirse en Yeda, Arabia Saudí, un alto el fuego "inmediato y permanente" en la Franja de Gaza y la imposición de sanciones a Israel. Los países musulmanes abogan además por la retirada completa de las fuerzas militares israelíes del enclave palestino, según el comunicado final de la 21ª Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, leído por el secretario general de la OCI, Hissein Brahim Taha, citado por la agencia de noticias oficial saudí, SPA. Taha ha condenado además el "el genocidio, la limpieza étnica, el desplazamiento forzoso, la destrucción sistemática y el bloqueo ilegal impuesto sobre Gaza" y ha acusado a Israel de "utilizar el hambre como arma de guerra". Asimismo ha condenado la ampliación de los asentamientos en Cisjordania, en particular en la zona E1 de Jerusalén, y los ataques contra periodistas, para los que ha pedido "procesamiento conforme a las leyes internacionales". Más información, aquí.
Los hutís del Yemen elevan a 10 los muertos en los ataques de Israel contra Saná
Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este lunes que los ataques perpetrados por Israel la tarde del domingo contra la capital yemení, Saná, se saldaron con diez muertos y 92 heridos, entre los que hay 21 en estado crítico. El portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anees al Asbahi, dijo en su cuenta de X que entre los heridos también se encuentran siete niños y tres mujeres, lo que calificó de "un crimen que se suma al historial de la entidad sionista enemiga, de violaciones sistemáticas cometidas" contra "objetivos civiles". El funcionario insurgente denunció que Israel "atacó directamente a civiles y causó víctimas, además de destruir instalaciones civiles que no tenían conexión con objetivos militares", tal y como alegó el Ejército israelí tras la oleada de bombardeos del domingo. "Condenamos y denunciamos el silencio de la comunidad internacional y de Naciones Unidas ante los crímenes de la ocupación, que han afectado a los pueblos de nuestra nación árabe e islámica, y su violación del derecho internacional humanitario y su incumplimiento de todos los pactos", dijo Al Asbahi. El Ejército israelí bombardeó el domingo un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, supuestamente utilizados para "actividades militares" por los rebeldes.
Jefe de la UNRWA: Israel silencia "las últimas voces" que informan sobre la hambruna
El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció este lunes que Israel continúa "silenciando las últimas voces" que informan sobre la muerte de niños y la hambruna, tras el asesinato hoy de otros cinco periodistas en Gaza. "Más periodistas asesinados hoy. Silenciando las últimas voces que informan sobre niños que mueren en silencio y la hambruna. La indiferencia e inacción del mundo son impactantes", dijo Lazzarini en un mensaje en X. Israel bombardeó primero este hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron al lugar afectado para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo bombardeó de nuevo, según el Ministerio de Sanidad gazatí, en una técnica coincidente como la conocida como 'doble golpe' (ilegal según el derecho internacional). Lazzarini instó a que Israel abra los pasos terrestres a Gaza -sin restricciones- para revertir la hambruna causada por el hombre, así como en que periodistas y sanitarios sean protegidos. "Es hora de la voluntad política. No mañana, ahora", añadió.
- Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
- Rusia acusa a Ucrania de desatar un incendio en una planta nuclear de Kursk
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
- Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
- Morir por trabajar la tierra: el drama silenciado de los suicidios en el campo francés
- El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a desplegar el ejército regular
- La paz de Trump en Ucrania hace aguas