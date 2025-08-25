Tifón en Vietnam hoy, en directo: última hora de Kajiki y las evacuaciones en el país

Vietnam ha evacuado este lunes a unas 30.000 personas y prevé evacuar hasta 500.000 personas ante la cercanía del tifón Kajiki, que se espera que toque tierra esta noche. Las autoridades han ordenado el cierre de dos aeropuertos y han declarado la alerta máxima por inminentes inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias del tifón Kajiki en Vietnam

Tifón Kajiki: incidencias reportadas este domingo El paso del tifón Kajiki, el decimotercer ciclón del año, provocó este domingo diversas incidencias en la provincia isleña china de Hainan (sur), donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos de la isla tras fuertes lluvias y vientos. En la ciudad de Sanya, un popular destino turístico en China, un conductor quedó atrapado en el interior de su camión tras el vuelco del vehículo por las rachas de viento, tras lo cual fue liberado por el equipo local de bomberos, informó este lunes China News Service.

Suspendida la salida de embarcaciones En las últimas 24 horas las autoridades suspendieron la salida de embarcaciones en Quang Tri y Thanh Hoa, donde la agencia meteorológica reportó hoy que se registran marejadas ciclónicas y olas de hasta siete metros de altura, que llegan hasta los 10 metros cerca del centro de la tormenta.

Despliegue del ejército en Vietnam El Ejecutivo ha ordenado el despliegue de casi 350.000 oficiales y soldados, junto con 8.200 vehículos de todo tipo para apoyar en la respuesta al tifón, según reseña la agencia pública Vietnam News.

Aeropuertos cerrados por el tifón Kajiki Los aeropuertos de estas dos provincias se mantendrán cerrados este lunes, mientras que en la ciudad de Hue se cancelaron al menos ocho vuelos por el mal tiempo y se espera que varios más sean reajustados a lo largo del día en la zona central del país.

Fenómeno climático 'fuerte y peligroso' El Gobierno insistió en que se trata de "una tormenta muy fuerte y muy peligrosa", por lo que pidió a los habitantes de las provincias de Quang Tri y Thanh Hoa, donde residen más de un millón de personas, que no salgan a la calle "para evitar riesgos innecesarios".

Hasta 500.000 personas evacuadas por el tifón en Vietnam El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente confirmó el inicio de las evacuaciones, enmarcadas en un plan que contempla sacar de sus hogares a unas 500.000 personas debido a los riesgos asociados con la tormenta, que mantenía hoy vientos de hasta 166 kilómetros por hora cuando le faltaban unos 120 kilómetros para tocar tierra.