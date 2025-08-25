En Directo

Fenómeno climático

Tifón en Vietnam hoy, en directo: última hora de Kajiki y las evacuaciones en el país

Autoridades de Vietnam evacuando a la población ante la llegada del tifón Kajiki

Autoridades de Vietnam evacuando a la población ante la llegada del tifón Kajiki / VIETNAM NEWS AGENCY / HANDOUT

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Vietnam ha evacuado este lunes a unas 30.000 personas y prevé evacuar hasta 500.000 personas ante la cercanía del tifón Kajiki, que se espera que toque tierra esta noche. Las autoridades han ordenado el cierre de dos aeropuertos y han declarado la alerta máxima por inminentes inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias del tifón Kajiki en Vietnam

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
  2. Rusia acusa a Ucrania de desatar un incendio en una planta nuclear de Kursk
  3. Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
  4. Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
  5. Morir por trabajar la tierra: el drama silenciado de los suicidios en el campo francés
  6. El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a desplegar el ejército regular
  7. La paz de Trump en Ucrania hace aguas
  8. El gobernador de California se erige como el ‘anti-Trump’ con su estrategia de “combatir fuego con fuego” en redes sociales

Al menos 15 muertos en un ataque de Israel al hospital Nasser en la franja de Gaza

Al menos 15 muertos en un ataque de Israel al hospital Nasser en la franja de Gaza

Directo del conflicto en Oriente Próximo | Al menos 19 muertos, entre ellos cuatro periodistas, en un bombardeo israelí contra un hospital

Directo del conflicto en Oriente Próximo | Al menos 19 muertos, entre ellos cuatro periodistas, en un bombardeo israelí contra un hospital

Tifón en Vietnam hoy, en directo: última hora de Kajiki y las evacuaciones en el país

Tifón en Vietnam hoy, en directo: última hora de Kajiki y las evacuaciones en el país

Vietnam se blinda ante la llegada del "peligroso" tifón Kajiki y prevé evacuar a 500.000 personas

Vietnam se blinda ante la llegada del "peligroso" tifón Kajiki y prevé evacuar a 500.000 personas

Al menos 15 muertos en un ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos 4 periodistas

Al menos 15 muertos en un ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos 4 periodistas

Francia convoca al embajador de EEUU por su denuncia de la supuesta inacción de París ante el antisemitismo

Francia convoca al embajador de EEUU por su denuncia de la supuesta inacción de París ante el antisemitismo

Once nuevos muertos en Gaza por desnutrición elevan a 300 el total de fallecidos de hambre

Once nuevos muertos en Gaza por desnutrición elevan a 300 el total de fallecidos de hambre

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos