GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Trump reitera su apoyo a una paz duradera en Ucrania en su día de la independencia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su apoyo a una "solución negociada que conduzca a una paz duradera" en Ucrania en una carta que envió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por la celebración de sus 34 años como país independiente.
"El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable y el coraje de su país inspira a muchos. Al celebrar este día tan importante, sepa que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", escribió Trump en la misiva, que publicó Zelenski en su cuenta de X.
El mandatario estadounidense quiso extender "sus mejores deseos" a todo el pueblo ucraniano en el día que celebran 34 años de independencia de la Unión Soviética en medio de la guerra con Rusia.
Vance dice que EE.UU. no descarta poner sanciones a Rusia para alcanzar la paz en Ucrania
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo este domingo que no está descartado imponer nuevas sanciones a Rusia para presionar al presidente Vladímir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania.
"No, las sanciones no están descartadas. Pero tomaremos estas decisiones caso por caso", dijo Vance en una entrevista al medio NBC. El vicepresidente anotó que los rusos no quieren un alto el fuego por razones complejas.
"Nosotros, por supuesto, hemos presionado por un alto el fuego. Pero, insisto, no controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace siete meses. Sin embargo, lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas en la mano. El presidente de Estados Unidos tiene muchas cartas por jugar para presionar e intentar poner fin a este conflicto, y eso es lo que vamos a hacer", añadió.
En este sentido, Vance dijo que sigue confiando en que Estados Unidos puede negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que se han visto "algunas concesiones significativas de ambas partes, tan solo en las últimas semanas".
Rusia y Ucrania efectúan nuevo canje de prisioneros
Rusia y Ucrania realizaron este domingo un nuevo canje en el que participaron 146 prisioneros de cada bando, informaron fuentes oficiales.
"El 24 de agosto desde el territorio controlado por el régimen de Kiev fueron devueltos 146 militares rusos", señaló el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado.
La nota agrega que la misma cantidad de uniformados fue entregada a la parte ucraniana.
El nuevo intercambio, al igual que muchos otros, se efectuó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, destacó Moscú.
Además de los militares, Ucrania entregó hoy a Rusia a ocho residentes de la región de Kursk, donde las fuerzas de Kiev llevaron a cabo una operación militar entre agosto de 2024 y abril de 2025.
Durante este verano Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas.
Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú está frenando un acuerdo de paz con Ucrania, y afirmó que Rusia ha hecho "concesiones significativas" al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.
"Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto", dijo Vance en el programa de entrevistas dominical de NBC "Meet the Press with Kristen Welker".
"De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales", afirmó.
Ricardo Mir de Francia
La paz de Trump en Ucrania hace aguas
Los hechos son mucho más poderosos que los gestos o las palabras. Y este miércoles, cinco días después de que Donald Trump le recibiera en Alaska con alfombra roja y aplausos, Vladímir Putin le contestó con hechos. Sus militares bombardearon una fábrica estadounidense en el oeste de Ucrania, un ataque con misiles que dejó una veintena de heridos. “Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí, por más loco que suene. ¿Lo entiendes?”, le había dicho Trump a Emmanuel Macron la víspera, durante la visita de la media docena de líderes europeos que acompañaron al ucraniano Volodímir Zelenski a la Casa Blanca para rogar al estadounidense que no arroje a Ucrania a los leones. Durante la visita su Administración volvió a hacer anuncios sensacionales y el Kremlin volvió a responderle con misiles.
Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano
Las autoridades de la central nuclear de la región rusa de Kursk han informado de un incendio en sus instalaciones después de que el Ejército de Rusia haya derribado un dron de ataque ucraniano y que en la caída este impactara contra un transformador.
"El 24 de agosto, a las 00.26 horas (hora local), un vehículo aéreo de combate no tripulado (UAV) de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado por la defensa aérea cerca de la central nuclear de Kursk. Al caer, el vehículo detonó, dañando el transformador auxiliar", han indicado en un mensaje desde su canal de Telegram.
Rusia anuncia la toma de una localidad a diez kilómetros del nudo logístico de Konstantinivka
El Ministerio de Defensa ruso anunció este sábado haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk.
Según la nota castrense, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas. La localidad fue conquistada por tropas de la agrupación Sur, agregaron en Defensa.
Mientras, los militares de la agrupación Oeste se hicieron con el control de otra localidad en la región de Donetsk, ubicada a 30 kilómetros de Sloviansk, otro de los objetivos de la ofensiva en marcha.
Esta semana también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe en el este con Donetsk.
Detenido un cómplice del presunto agente ucraniano acusado del atentado contra el general ruso Moskalik
Las autoridades rusas han confirmado la detención de un individuo acusado de actuar como cómplice en el atentado que costó la vida en abril al 'número dos' de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Yaroslav Moskalik.
Moskalik murió el pasado 25 de abril en la localidad de Balashija, en la región de Moscú, por la explosión de una bomba colocada en un coche aparcado cerca del domicilio del general.
El acusado, según ha informado Servicio Federal de Seguridad (FSB), es un ciudadano ruso nacido en 1976. En julio de 2023, contactó con un empleado de los servicios especiales ucranianos, con quien realizó "actividades contra la seguridad de la Federación Rusa a cambio de una compensación económica", de acuerdo con el pliego de cargos recogido por la agencia rusa Interfax.
Tres años y medio de guerra sin que Putin parezca interesado en la paz con Ucrania
La guerra en Ucrania cumple el domingo tres años y medio sin que Rusia parezca interesada en poner fin a los combates. Su principal argumento en las negociaciones de paz es precisamente que la victoria está a la vuelta de la esquina, algo que refutan los escasos éxitos cosechados por el ejército ruso en la actual batalla por el control de Donetsk.
Según la prensa estadounidense, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hace una semana en Alaska a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que Moscú puede conquistar en breve todo el Donbás.
También es verdad que el ejército ucraniano, lastrado por una crónica falta de hombres, no tiene a día de hoy opciones de recuperar el terreno ocupado. Eso lo reconoce el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien de todas formas se niega a aceptar las exigencias territoriales del Kremlin, que significarían una capitulación.
Unos 40 trenes circulan con retraso en una región rusa tras ataque con drones
Unos 40 trenes circulan con retrasos de casi cuatro horas en la región rusa de Rostov tras un ataque ucraniano con drones, informaron este sábado en Ferrocarriles de Rusia.
"Como consecuencia de la caída de un dron cerca de la estación de Serguéyevka la noche pasada (...) el tráfico ferroviario se suspendió", señala una nota oficial.
El comunicado agrega que la "rápida actuación" de los especialistas permitió reanudar "lo antes posible" la circulación de trenes que ahora, pese a los retrasos, siguen operando en sus rutas.
