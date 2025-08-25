En Directo

Guerra en Europa

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles

Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles

Ver galería

Ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Leópolis / MYKOLA TYS / EFE

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
  2. Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
  3. Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano
  4. Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
  5. La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
  6. Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
  7. Morir por trabajar la tierra: el drama silenciado de los suicidios en el campo francés
  8. Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo | Al menos seis muertos en Yemen por un bombardeo israelí, según los rebeldes hutíes

Directo | Al menos seis muertos en Yemen por un bombardeo israelí, según los rebeldes hutíes

Israel destruye el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

Israel destruye el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

Israel acusa a los hutíes de atacar su territorio por primera vez con una bomba de racimo

Israel acusa a los hutíes de atacar su territorio por primera vez con una bomba de racimo

El gobernador de California se erige como el ‘anti-Trump’ con su estrategia de “combatir fuego con fuego” en redes sociales

El gobernador de California se erige como el ‘anti-Trump’ con su estrategia de “combatir fuego con fuego” en redes sociales

Lavrov duda que Trump impulse un rápido fin de la guerra en Ucrania

Lavrov duda que Trump impulse un rápido fin de la guerra en Ucrania

Kiev defiende los ataques sobre suelo ruso y aclara que solo usa armas ucranianas, frente a los recelos de EEUU

Kiev defiende los ataques sobre suelo ruso y aclara que solo usa armas ucranianas, frente a los recelos de EEUU