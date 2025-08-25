Guerra en Oriente Próximo
Once nuevos muertos en Gaza por desnutrición elevan a 300 el total de fallecidos de hambre
La hambruna ha provocado la muerte de 300 personas en la Franja de Gaza, mientras el bloqueo israelí y el calor extremo agravan la crisis humanitaria
EFEEFE
La hambruna sigue asolando la Franja de Gaza. Once personas murieron por desnutrición en el enclave este domingo, lo que eleva a 300 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que en octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí. Según el informe diario publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad gazatí, que recoge datos del día anterior, 117 de los 300 muertos por la hambruna en Gaza son niños.
Este sábado ya fue trágico: murieron ocho personas más por falta de agua, desnutrición y hambre. El endurecimiento de las condiciones de vida y el tórrido verano hace que la letalidad del bloqueo de Israel crezca exponencialmente.
El telón de fondo es la creciente condena de la comunidad internacional. El viernes pasado, la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) confirmó por primera vez que se está produciendo una hambruna en la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la Franja y donde el conflicto armado entre Israel y el movimiento islamista Hamás se prolonga desde el 7 de octubre de 2023. Asimismo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el mismo día que la hambruna asola ya la ciudad de Gaza y áreas aledañas, lo cual afecta a medio millón de personas que se enfrentan a la muerte si la ayuda no entra de forma masiva.
