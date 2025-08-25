GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Al menos seis muertos en Yemen por un bombardeo israelí, según los rebeldes hutíes

Un bombardeo israelí en Saná, la capital de Yemen, dejó al menos seis muertos y 86 heridos, reportaron los rebeldes hutíes, una semana después de un ataque similar en el marco de los enfrentamientos desatados tras la guerra en Gaza.

Yemen está en guerra desde 2014 y los hutíes controlan grandes extensiones del territorio y forman parte de un eje liderado por Irán, que incluye a otros grupos contrarios a Israel en la región como Hezbolá en el Líbano y el movimiento palestino Hamás.

Las imágenes de AFP mostraron una columna de humo negro sobre Saná.

"Agresión israelí contra Saná", la capital controlada por los hutíes, escribió en X la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los rebeldes.