GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
  2. Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
  3. Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano
  4. Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
  5. La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
  6. Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
  7. Morir por trabajar la tierra: el drama silenciado de los suicidios en el campo francés
  8. Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra

