En Directo
Al minuto
GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Al menos seis muertos en Yemen por un bombardeo israelí, según los rebeldes hutíes
Un bombardeo israelí en Saná, la capital de Yemen, dejó al menos seis muertos y 86 heridos, reportaron los rebeldes hutíes, una semana después de un ataque similar en el marco de los enfrentamientos desatados tras la guerra en Gaza.
Yemen está en guerra desde 2014 y los hutíes controlan grandes extensiones del territorio y forman parte de un eje liderado por Irán, que incluye a otros grupos contrarios a Israel en la región como Hezbolá en el Líbano y el movimiento palestino Hamás.
Las imágenes de AFP mostraron una columna de humo negro sobre Saná.
"Agresión israelí contra Saná", la capital controlada por los hutíes, escribió en X la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los rebeldes.
La Defensa civil registra 42 muertos en la Franja de Gaza
La Defensa civil de la Franja de Gaza registró al menos 42 personas muertas el domingo por bombardeos y disparos israelíes en el territorio palestino, cuando el ejército israelí se prepara a tomar por asalto la ciudad de Gaza.
Interrogado por la AFP, el ejército israelí no hizo comentarios de manera inmediata.
Mahmud Basal, portavoz de la Defensa civil en Gaza, declaró a la AFP que "el balance total sube a 42 muertos desde el alba".
Se refirió a varios bombardeos contra la ciudad de Gaza, así como en varias zonas del territorio, en el centro, norte y sur.
Irán condena los ataques israelíes contra el Yemen y los tacha de "crimen de guerra"
Irán condenó enérgicamente este domingo los bombardeos israelíes contra la capital yemení, Saná, controlada por los rebeldes hutíes, que alcanzaron instalaciones civiles e infraestructuras estratégicas, y los calificó de "crimen de guerra".
"El ataque de hoy contra instalaciones de servicios básicos, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos demuestra la hostilidad del régimen sionista (Israel) hacia el desarrollo y la prosperidad de los países de la región", denunció en un comunicado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.
Baghaei aseveró que la agresión, que dejó varios muertos y decenas de heridos, constituye un "crimen de guerra y un crimen contra la humanidad"
Hamás condena la "agresión terrorista" de Israel contra Yemen
El grupo islamista palestino Hamás condenó este domingo los ataques israelíes contra Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes hutíes, que calificó de "agresión terrorista".
Hamás "afirma que la agresión terrorista sionista contra el hermano Yemen, atacando áreas civiles y residenciales, representa una violación flagrante de la soberanía de los Estados árabes y las leyes internacionales", dijo el grupo en un comunicado.
Los islamistas dijeron que los ataques buscan "disuadir" a Yemen de apoyar al pueblo palestino, y pidieron al resto de países árabes y a "todas las fuerzas libres" unirse a la lucha contra Israel.
El Ejército israelí atacó este domingo un complejo militar donde se encuentra el palacio presidencial hutí, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en la capital yemení, en "respuesta a los continuos ataques" de los insurgentes proiraníes contra Israel, según un comunicado castrense.
Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí
El Ejército de Israel ha lanzado este domingo una serie de ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, que han alcanzado un complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial, dos centrales eléctricas y al menos un depósito de combustible sin que de momento se conozca el número de víctimas.
El Ejército israelí ha confirmado los ataques en su cuenta de la red social X: una ola de bombardeos contra la "infraestructura militar" que comprenden ataques contra el complejo donde se encuentra el Palacio Presidencial, las centrales eléctricas de Haziz y Assar, y un almacén de combustible utilizado "para las actividades militares del régimen terrorista hutí".
"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del país", ha explicado el Ejército israelí.
Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí
Las autoridades de la Franja de Gaza han estimado este sábado que más de 62.600 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 61 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas.
En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 62.622 muertos y 157.673 heridos (308 desde el viernes) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros. El Ministerio informa de 61 muertos en las últimas 24 horas y que ha añadido 298 más desde el último balance tras recibir permiso de las familias, una vez identificados.
El balance de este sábado no incluye a los 51 palestinos fallecidos por los ataques de Israel efectuados desde este pasado amanecer, según han ido confirmando en las últimas horas distintos hospitales del enclave.
Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto el fuego avalada por Hamás
Familiares de los israelíes secuestrados en la Franja de Gaza se han manifestado un sábado más para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que han exigido que acepte el acuerdo de alto el fuego y la liberación por fases a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Einav Zangauker, una de las voces más beligerantes contra Netanyahu, ha pedido abiertamente al primer ministro que acepte el acuerdo. "Si Netanyahu firma este acuerdo este mismo domingo podríamos estar negociando la vuelta del resto de los rehenes a cambio del fin de la guerra", ha afirmado durante un acto en Tel Aviv.
"Si comienza la conquista de la ciudad de Gaza, no habrá acuerdo", ha advertido antes de acusar a Netanyahu de "poner obstáculos (al acuerdo) y culpar a Hamás" mientras planifica la toma de la principal ciudad del enclave palestino.
Ocho personas mueren de inanición en Gaza en las últimas 24 horas
Pese a que Naciones Unidas haya declarado la situación de hambruna en la Franja de Gaza, nombrarla no la ha detenido. En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias gazatíes han denunciado las muertes de otras ocho personas por inanición. Dos de ellas eran niños. A su vez, los ataques israelíes continúan arrasando con decenas de vidas palestinas. Durante el mismo período, 61 personas han muerto, 16 de las cuales eran solicitantes de ayuda, y 308 han resultado heridas. Los reclamos globales ante la catástrofe humanitaria creada por Israel en el enclave palestino se repiten, sin que Tel Aviv reaccione.
“Es hora de que el Gobierno de Israel deje de negar la hambruna que ha creado en Gaza”, ha exigido Philippe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, en su cuenta de ‘X’. “Todos aquellos que tienen influencia deben ejercerla con determinación y sentido del deber moral: cada hora cuenta”, ha insistido. Ese mismo mensaje ha querido transmitir el ministerio de Salud de Gaza, que, pese a la tardanza, ha “agradecido” la declaración de hambruna por parte del monitor global del hambre reconocido por Naciones Unidas. lee el artículo completo aquí.
Palestina dice que Israel socava la "cooperación internacional" tras veto a Barcelona
Las municipalidades de Belén y Ramala denunciaron este sábado que Israel busca socavar la "cooperación internacional" con Palestina, después de que las autoridades revocaran el permiso de entrada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para su visita a estas dos ciudades palestinas.
"Esta decisión arbitraria forma parte de una política sistemática destinada a aislar las ciudades palestinas de su entorno internacional e impedir el intercambio cultural y humano, en un vano intento de ocultar los crímenes cotidianos de la ocupación, especialmente la continua guerra de exterminio y hambruna impuesta en Gaza", denunciaron los ayuntamientos en un comunicado conjunto.
Collboni, que tachó ayer el veto israelí de "acto hostil", tendría que haber llegado el viernes a Tel Aviv (donde está el aeropuerto) para emprender una visita por Jerusalén y Cisjordania ocupadas.
Ambos municipios celebraron en el texto "la valiente postura" del alcalde de Barcelona y su iniciativa de visitar Palestina "en apoyo de la justicia y la dignidad humana".
Israel mata a 36 personas en operaciones militares en la Franja de Gaza
Al menos 36 personas han muerto este sábado en la Franja de Gaza por operaciones militares israelíes, según datos de hospitales locales citados por medios árabes y recogidos por la agencia Europa Press. Ocho de las víctimas fallecieron mientras esperaban ayuda humanitaria, informó Al Yazira.
La artillería israelí bombardeó tiendas de campaña en Asdaa (noroeste de Jan Yunis), causando 17 muertos, entre ellos seis niños y un bebé, según WAFA. En Al Mawasi (oeste de Jan Yunis) murió una mujer en un ataque aéreo sobre una tienda de desplazados, indicó el Centro Médico Nasser. En Deir al Balá, un dron israelí mató a una persona en una casa, de acuerdo con el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.
El Ministerio de Sanidad gazatí informó también de ocho muertes por desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos dos menores, lo que eleva a 281 las víctimas por falta de alimentos en las últimas semanas, entre ellas 114 menores. La gobernación de Gaza está bajo declaración oficial de hambruna.
El último balance oficial eleva a 62.263 los muertos y a 157.365 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de milicias palestinas en el que murieron unas 1.200 personas.
- Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
- Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
- Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano
- Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
- La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
- Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
- Morir por trabajar la tierra: el drama silenciado de los suicidios en el campo francés
- Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra