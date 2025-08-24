En Alejandría

Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

Un total de 16 ambulancias fueron movilizadas hasta el lugar por orden de la Organización de Ambulancias Egipcia y el Sector de Emergencias y Atención Urgente

Zona de costa en Alejandría.

Zona de costa en Alejandría. / EFE

EP

MADRID
Seis jóvenes han muerto ahogados en Alejandría, en el norte de Egipto, durante un viaje organizado de estudiantes, según ha informado el Ministerio de Sanidad egipcio.

El incidente ha ocurrido este sábado en la playa de Abú Tlat, en el distrito de Agami, en Alejandría, cuando los estudiantes de una academia de vuelo pasaban el día en la playa, informa el diario estatal egipcio 'Al Ahram'.

Un total de 16 ambulancias fueron movilizadas hasta el lugar por orden de la Organización de Ambulancias Egipcia y el Sector de Emergencias y Atención Urgente.

Tres estudiantes fueron atendidos en el lugar y otros 21 fueron trasladados a hospitales: trece al Hospital de Especialidades de Agami y ocho al Hospital General de Al Amriya. Los afectados están siendo tratados por asfixia.

El ministro de Sanidad, Jaled Abdelyafar, ha informado de que está siguiendo estrechamente estos casos, así como las medidas médicas y de emergencias adoptadas. Además ha recordado la importancia de cumplir con las recomendaciones de seguridad en las playas, en especial durante los viajes en grupo.

