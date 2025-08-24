GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Rusia anuncia la toma de una localidad a diez kilómetros del nudo logístico de Konstantinivka

El Ministerio de Defensa ruso anunció este sábado haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk.

Según la nota castrense, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas. La localidad fue conquistada por tropas de la agrupación Sur, agregaron en Defensa.

Mientras, los militares de la agrupación Oeste se hicieron con el control de otra localidad en la región de Donetsk, ubicada a 30 kilómetros de Sloviansk, otro de los objetivos de la ofensiva en marcha.

Esta semana también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe en el este con Donetsk.