GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles

Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles

Ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Leópolis / MYKOLA TYS / EFE

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

TEMAS

