En Directo
Guerra en Europa
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano
Las autoridades de la central nuclear de la región rusa de Kursk han informado de un incendio en sus instalaciones después de que el Ejército de Rusia haya derribado un dron de ataque ucraniano y que en la caída este impactara contra un transformador.
"El 24 de agosto, a las 00.26 horas (hora local), un vehículo aéreo de combate no tripulado (UAV) de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado por la defensa aérea cerca de la central nuclear de Kursk. Al caer, el vehículo detonó, dañando el transformador auxiliar", han indicado en un mensaje desde su canal de Telegram.
Rusia anuncia la toma de una localidad a diez kilómetros del nudo logístico de Konstantinivka
El Ministerio de Defensa ruso anunció este sábado haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk.
Según la nota castrense, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas. La localidad fue conquistada por tropas de la agrupación Sur, agregaron en Defensa.
Mientras, los militares de la agrupación Oeste se hicieron con el control de otra localidad en la región de Donetsk, ubicada a 30 kilómetros de Sloviansk, otro de los objetivos de la ofensiva en marcha.
Esta semana también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe en el este con Donetsk.
Detenido un cómplice del presunto agente ucraniano acusado del atentado contra el general ruso Moskalik
Las autoridades rusas han confirmado la detención de un individuo acusado de actuar como cómplice en el atentado que costó la vida en abril al 'número dos' de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Yaroslav Moskalik.
Moskalik murió el pasado 25 de abril en la localidad de Balashija, en la región de Moscú, por la explosión de una bomba colocada en un coche aparcado cerca del domicilio del general.
El acusado, según ha informado Servicio Federal de Seguridad (FSB), es un ciudadano ruso nacido en 1976. En julio de 2023, contactó con un empleado de los servicios especiales ucranianos, con quien realizó "actividades contra la seguridad de la Federación Rusa a cambio de una compensación económica", de acuerdo con el pliego de cargos recogido por la agencia rusa Interfax.
Tres años y medio de guerra sin que Putin parezca interesado en la paz con Ucrania
La guerra en Ucrania cumple el domingo tres años y medio sin que Rusia parezca interesada en poner fin a los combates. Su principal argumento en las negociaciones de paz es precisamente que la victoria está a la vuelta de la esquina, algo que refutan los escasos éxitos cosechados por el ejército ruso en la actual batalla por el control de Donetsk.
Según la prensa estadounidense, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hace una semana en Alaska a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que Moscú puede conquistar en breve todo el Donbás.
También es verdad que el ejército ucraniano, lastrado por una crónica falta de hombres, no tiene a día de hoy opciones de recuperar el terreno ocupado. Eso lo reconoce el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien de todas formas se niega a aceptar las exigencias territoriales del Kremlin, que significarían una capitulación.
Unos 40 trenes circulan con retraso en una región rusa tras ataque con drones
Unos 40 trenes circulan con retrasos de casi cuatro horas en la región rusa de Rostov tras un ataque ucraniano con drones, informaron este sábado en Ferrocarriles de Rusia.
"Como consecuencia de la caída de un dron cerca de la estación de Serguéyevka la noche pasada (...) el tráfico ferroviario se suspendió", señala una nota oficial.
El comunicado agrega que la "rápida actuación" de los especialistas permitió reanudar "lo antes posible" la circulación de trenes que ahora, pese a los retrasos, siguen operando en sus rutas.
Marc Marginedas
Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
El presidente estadounidense, o alguno de sus representantes, en particular Steve Witkoff, su enviado especial ante Moscú, anuncian concesiones de calado por parte del Kremlin para detener las hostilidades en Ucrania. Y al cabo de algunas horas, emergen desde la capital rusa puntualizaciones, correcciones o desmentidos, que demuestran que sus maximalistas posiciones, en esencia, no han variado.
Exteriores protesta ante el Gobierno israelí por denegar la entrada a Collboni
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha hecho llegar su protesta al Gobierno israelí por su decisión de denegar la entrada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, impidiendo así que pudiera llevar a cabo una visita que le iba a llevar a Jerusalén y a la ciudad palestina de Ramala. Fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares han señalado a Europa Press que el Ministerio "ha protestado ante las autoridades israelíes tras conocer que se le ha denegado el visado de entrada" a Collboni, si bien no han aclarado por qué vía se ha hecho llegar dicha protesta ni en qué terminos. Actualmente, Israel carece de embajador en Madrid, después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu procediera a retirar a la embajadora Rodica Radian-Gordon en mayo de 2024 en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la representación ha estado ejercida a nivel de encargado de negocios. Dan Poraz, quien quedó al frente de la Embajada tras la marcha de Rodian-Gordon, fue convocado en varias ocasiones en el Ministerio de Exteriores para hacerle llegar distintas quejas y protestas en nombre del Gobierno, la última de ellas a finales de julio, poco antes de ser relevado a principios de agosto por Dana Erlich.
Ucrania presenta su misil capaz de llegar a San Petersburgo o Moscú
La presentación por parte de Ucrania de su nuevo misil de largo alcance 'Flamingo' refleja su estrategia de intensificar la respuesta asimétrica a la agresión rusa para presionar a Moscú a acudir a la mesa de negociación. En un momento en el que los ataques rusos continúan pese a los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la disposición de Ucrania a declarar un alto el fuego, Kiev aspira a que sus golpes contra el territorio enemigo se vuelvan más dolorosos para Moscú. El misil 'Flamingo' FP-5, con un alcance calculado en más de 3.000 kilómetros, ofrece el potencial de ampliar de forma significativa el efecto de los ataques diarios con drones contra infraestructuras militares y refinerías de crudo en territorio ruso. Ucrania no quiere difundir más detalles sobre el 'Flamingo' hasta que Ucrania acumule "cientos de estos misiles" y anunció planes para la producción a gran escala ya este invierno.
Hungría denuncia otro ataque a su "seguridad energética" tras el ataque ucraniano al oleoducto Druzhba
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha denunciado un nuevo ataque a su "seguridad energética", el tercero en apenas un breve lapso de tiempo, tras el bombardeo ucraniano de las últimas horas al oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa. "Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país. Otro intento de arrastrarnos a la guerra", ha denunciado el jefe de la diplomacia húngara en su perfil de Facebook, desde donde ha remarcado que seguirán apostando por la paz. Szijjarto ha explicado que se trata del tercer ataque que sufre tramo del oleoducto que conecta Rusia y Bielorrusia en "un corto periodo" y ha provocado que el transporte de petróleo a Hungría haya sido detenido de nuevo. Posteriormente, el jefe de Exteriores ha conversado con el viceministro de Energía ruso, Pavel Sorokin, a quien le ha trasladado que en esta ocasión, el ataque ha sido "más grave que los anteriores" debido al uso de misiles. Sorokin ha detallado que las reparaciones se prolongarán al menos durante los próximos cinco días y ha lamentado que las autoridades europeas no se hayan pronunciado al respecto sobre estos ataques de Ucrania al suministro de energía.
Zelenski reclama garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de la OTAN
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclamó este viernes como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia unas garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN, en una rueda de prensa con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en Kiev. Zelenski pidió garantías "como las del Artículo 5 del Tratado de la OTAN, que son garantías muy eficientes", y afirmó que éste "es el resultado que tenemos que alcanzar" en las negociaciones que están teniendo lugar con los aliados de Ucrania. El presidente ucraniano afirmó que todavía está por determinar qué países de la llamada 'Coalición de Voluntarios' prestarán qué contribución, por ejemplo apoyando a Kiev por tierra, por aire o por mar o proporcionando financiación al Ejército.
- Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
- Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
- Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
- La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
- Finlandia, un aliado clave para Ucrania y un precedente de renuncia territorial frente a Rusia
- Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra
- ¡Misiles y fusiles para la clase obrera'. Maduro convoca a las milicias ante la cercanía de tres destructores norteamericanos al mar venezolano
- El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a desplegar el ejército regular