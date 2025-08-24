INTERNACIONAL
Israel acusa a los hutíes de atacar su territorio por primera vez con una bomba de racimo
El Gobierno israelí lanza varios ataques contra infraestructuras en la capital del Yemen, según los rebeldes
EFE
La Fuerza Aérea Israelí acusó este domingo a los rebeldes hutíes de Yemen de haber utilizado "con alta probabilidad" y, por primera vez, un misil con una ojiva de racimo en un ataque el viernes dirigido contra Israel, que se desintegró en pleno vuelo y no causó heridos.
"Tras una revisión operativa inicial del misil hutí lanzado hacia Israel desde Yemen el viernes, se determinó que probablemente contenía varias submuniciones destinadas a detonarse al impactar", detalló este domingo un oficial en un comunicado.
"Esta es la primera vez que se lanza este tipo de misil desde el Yemen", añadió el texto.
El misil se desintegró
El misil, de acuerdo con un comunicado castrense del 22 de agosto, se desintegró en el aire tras fragmentarse, pero no fue interceptado pese a varios intentos. El comunicado detalla que el sistema de defensa aéreo israelí sí "es capaz de detectar municiones de este tipo".
Partes del misil impactaron en el patio de una vivienda en la ciudad de Ginaton, en el centro del país, causando daños menores.
Las bombas de racimo, llamadas así porque están diseñadas para dispersar o liberar submuniciones explosivas de pequeño tamaño, dejan grandes áreas contaminadas con artefactos explosivos no detonados que pueden seguir siendo letales años después de un conflicto.
Ataque a Yemen
Por su parte, los rebeldes chiíes hutíes afirmaron que Israel ha lanzado este domingo varios ataques contra una compañía petrolera y una central eléctrica en la capital del Yemen, Saná, la misma que el Ejército israelí atacó hace una semana, informaron medios afines a los insurgentes.
Mientras que la agencia de noticias oficial de los hutíes, Saba, indicó simplemente que Israel llevó a cabo "ataques" en Saná, la cadena Al Masirah -portavoz de los insurgentes- detalló que la "agresión tuvo como objetivo la estación de la compañía petrolera" en la capital "con varios ataques".
"Varios ataques" más tuvieron como objetivo la central eléctrica de Haziz, al sur de la capital, según Al Masirah.
Se desconoce si hay víctimas
Hasta el momento, se desconoce si estas acciones han provocado víctimas, mientras que Israel no se ha pronunciado al respecto.
El Ejército israelí reconoció el pasado domingo haber lanzado un ataque contra la "infraestructura energética" de Saná, concretamente contra la planta de Haziz, lo que provocó un incendio y dejó varios generadores fuera de servicio.
Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, atacan frecuentemente Israel con misiles balísticos y drones, aunque la gran mayoría de los lanzamientos son interceptados antes de llegar a su objetivo.
Otros ataques
Israel, en respuesta, ha atacado Saná en varias ocasiones, además de otras zonas del país controladas por los hutíes.
Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.
Irán lanzó misiles balísticos con ojivas de racimo, al menos en tres ocasiones durante la guerra con Israel en junio, según una investigación de Amnistía Internacional.
