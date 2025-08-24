En Directo

Al minuto

GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Explosión durante la noche en el norte de Gaza, mientras Israel planea un nuevo ataque

Explosión durante la noche en el norte de Gaza, mientras Israel planea un nuevo ataque

Explosión durante la noche en el norte de Gaza, mientras Israel planea un nuevo ataque / Otras

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
  2. Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
  3. Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
  4. La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
  5. Finlandia, un aliado clave para Ucrania y un precedente de renuncia territorial frente a Rusia
  6. Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra
  7. ¡Misiles y fusiles para la clase obrera'. Maduro convoca a las milicias ante la cercanía de tres destructores norteamericanos al mar venezolano
  8. El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a desplegar el ejército regular

GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano

Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano

Los incendios forestales se cobran la cuarta víctima mortal en Portugal

Los incendios forestales se cobran la cuarta víctima mortal en Portugal

Ocho personas más mueren de inanición en Gaza, tras el informe de la ONU denunciando la hambruna

Ocho personas más mueren de inanición en Gaza, tras el informe de la ONU denunciando la hambruna

Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

Decenas de palestinos desplazados en Jan Yunis hacen cola para recibir comida

Decenas de palestinos desplazados en Jan Yunis hacen cola para recibir comida

Los guardabosques queman el desierto en Australia para evitar que se propaguen incendios destructivos

Los guardabosques queman el desierto en Australia para evitar que se propaguen incendios destructivos