En Directo
Al minuto
GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí
Las autoridades de la Franja de Gaza han estimado este sábado que más de 62.600 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 61 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas.
En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 62.622 muertos y 157.673 heridos (308 desde el viernes) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros. El Ministerio informa de 61 muertos en las últimas 24 horas y que ha añadido 298 más desde el último balance tras recibir permiso de las familias, una vez identificados.
El balance de este sábado no incluye a los 51 palestinos fallecidos por los ataques de Israel efectuados desde este pasado amanecer, según han ido confirmando en las últimas horas distintos hospitales del enclave.
Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto el fuego avalada por Hamás
Familiares de los israelíes secuestrados en la Franja de Gaza se han manifestado un sábado más para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que han exigido que acepte el acuerdo de alto el fuego y la liberación por fases a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Einav Zangauker, una de las voces más beligerantes contra Netanyahu, ha pedido abiertamente al primer ministro que acepte el acuerdo. "Si Netanyahu firma este acuerdo este mismo domingo podríamos estar negociando la vuelta del resto de los rehenes a cambio del fin de la guerra", ha afirmado durante un acto en Tel Aviv.
"Si comienza la conquista de la ciudad de Gaza, no habrá acuerdo", ha advertido antes de acusar a Netanyahu de "poner obstáculos (al acuerdo) y culpar a Hamás" mientras planifica la toma de la principal ciudad del enclave palestino.
Ocho personas mueren de inanición en Gaza en las últimas 24 horas
Pese a que Naciones Unidas haya declarado la situación de hambruna en la Franja de Gaza, nombrarla no la ha detenido. En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias gazatíes han denunciado las muertes de otras ocho personas por inanición. Dos de ellas eran niños. A su vez, los ataques israelíes continúan arrasando con decenas de vidas palestinas. Durante el mismo período, 61 personas han muerto, 16 de las cuales eran solicitantes de ayuda, y 308 han resultado heridas. Los reclamos globales ante la catástrofe humanitaria creada por Israel en el enclave palestino se repiten, sin que Tel Aviv reaccione.
“Es hora de que el Gobierno de Israel deje de negar la hambruna que ha creado en Gaza”, ha exigido Philippe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, en su cuenta de ‘X’. “Todos aquellos que tienen influencia deben ejercerla con determinación y sentido del deber moral: cada hora cuenta”, ha insistido. Ese mismo mensaje ha querido transmitir el ministerio de Salud de Gaza, que, pese a la tardanza, ha “agradecido” la declaración de hambruna por parte del monitor global del hambre reconocido por Naciones Unidas. lee el artículo completo aquí.
Palestina dice que Israel socava la "cooperación internacional" tras veto a Barcelona
Las municipalidades de Belén y Ramala denunciaron este sábado que Israel busca socavar la "cooperación internacional" con Palestina, después de que las autoridades revocaran el permiso de entrada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para su visita a estas dos ciudades palestinas.
"Esta decisión arbitraria forma parte de una política sistemática destinada a aislar las ciudades palestinas de su entorno internacional e impedir el intercambio cultural y humano, en un vano intento de ocultar los crímenes cotidianos de la ocupación, especialmente la continua guerra de exterminio y hambruna impuesta en Gaza", denunciaron los ayuntamientos en un comunicado conjunto.
Collboni, que tachó ayer el veto israelí de "acto hostil", tendría que haber llegado el viernes a Tel Aviv (donde está el aeropuerto) para emprender una visita por Jerusalén y Cisjordania ocupadas.
Ambos municipios celebraron en el texto "la valiente postura" del alcalde de Barcelona y su iniciativa de visitar Palestina "en apoyo de la justicia y la dignidad humana".
Israel mata a 36 personas en operaciones militares en la Franja de Gaza
Al menos 36 personas han muerto este sábado en la Franja de Gaza por operaciones militares israelíes, según datos de hospitales locales citados por medios árabes y recogidos por la agencia Europa Press. Ocho de las víctimas fallecieron mientras esperaban ayuda humanitaria, informó Al Yazira.
La artillería israelí bombardeó tiendas de campaña en Asdaa (noroeste de Jan Yunis), causando 17 muertos, entre ellos seis niños y un bebé, según WAFA. En Al Mawasi (oeste de Jan Yunis) murió una mujer en un ataque aéreo sobre una tienda de desplazados, indicó el Centro Médico Nasser. En Deir al Balá, un dron israelí mató a una persona en una casa, de acuerdo con el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.
El Ministerio de Sanidad gazatí informó también de ocho muertes por desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos dos menores, lo que eleva a 281 las víctimas por falta de alimentos en las últimas semanas, entre ellas 114 menores. La gobernación de Gaza está bajo declaración oficial de hambruna.
El último balance oficial eleva a 62.263 los muertos y a 157.365 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de milicias palestinas en el que murieron unas 1.200 personas.
Israel mata a 17 palestinos, incluidos 6 niños, en tiendas de campaña en Jan Yunis
El Ejército israelí bombardeó la madrugada de este sábado tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis (sur), matando a 17 personas, incluidos seis niños, según una fuente del Hospital Naser.
Entre los fallecidos en este ataque se encuentran los hermanos Awad Hamdan Awad Fujo, de 13 años, y su hermano Abdullah de 10, pero hay también un bebé de seis meses, y otros tres niños de diez, ocho y siete años.
Además, esta madrugada, un dron israelí bombardeó una casa en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja, matando a dos personas, según fuentes del Hospital Al Awda citadas por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.
La primera ministra danesa condena la hambruna en Gaza y ve "evidente" que Israel ha "ido demasiado lejos"
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha denunciado que la confirmación oficial de la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores formulada ayer por Naciones Unidas es "absolutamente espantosa" y así se lo ha hecho saber en llamada telefónica al presidente israelí, Isaac Herzog.
"Es evidente que Israel ha ido demasiado lejos" en su ofensiva contra las milicias palestinas, que se ha llevado por delante a la población civil de Gaza. "Lo más importante, aquí y ahora, es que entre mucha más ayuda de emergencia en Gaza. Especialmente para los niños", ha subrayado.
Los rebeldes yemeníes reivindican un nuevo ataque contra Israel
Los rebeldes hutíes que controlan amplias zonas de Yemen han lanzado este viernes un misil contra Israel, aunque el ataque no ha tenido consecuencias porque, según el Ejército israelí, el proyectil "aparentemente se desintegró en el aire".
Las autoridades de Israel habían activado las alertas en varias áreas tras detectar este lanzamiento. Los sistemas de defensa antiaérea también se pusieron en marcha para intentar interceptar el misil, que finalmente no alcanzó ningún objetivo.
Bruselas pide a Israel el acceso a la ayuda humanitaria para detener la hambruna en Gaza
La comisaria Europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, pidió una vez más a Israel "el acceso inmediato a la ayuda a través de todos los canales seguros y eficaces para que llegue a todos" en la Franja de Gaza después de que la ONU ha declarado oficialmente la existencia de una hambruna en el asediado enclave palestino este viernes. Un sistema independiente sobre seguridad alimentaria, respaldado y en el que se basa la ONU, confirmó por primera vez de manera oficial este viernes que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza y subrayó "lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza", la cual Israel se prepara para invadir.
Israel detecta un misil lanzado desde el Yemen que se fragmenta en el aire
El Ejército israelí detectó este viernes un misil lanzado desde el Yemen hacia el centro de Israel e indicó que, "probablemente", el artefacto se fragmentó en el aire después de hacer sonar las alarmas en varias zonas del país. Según un comunicado castrense, una revisión inicial sugiere que el misil "probablemente" se desintegró en el aire. Los sistemas de defensa aérea realizaron varios intentos de interceptar el misil durante el incidente y las sirenas sonaron por Israel de acuerdo con el protocolo, añadió el Ejército. Y agregó que se reportó caída de metralla en el centro de Israel, algo que se está revisando. Además, el Ejército israelí había informado a primera hora de la tarde de que habían sonado las sirenas en lugares cercanos a la Franja de Gaza al detectar un vehículo aéreo no tripulado desde Yemen que fue interceptado con éxito.
- Al menos 18 muertos y decenas de heridos en 2 atentados en Colombia atribuidos al narcotráfico
- Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
- Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
- La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
- Finlandia, un aliado clave para Ucrania y un precedente de renuncia territorial frente a Rusia
- Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra
- ¡Misiles y fusiles para la clase obrera'. Maduro convoca a las milicias ante la cercanía de tres destructores norteamericanos al mar venezolano
- El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a desplegar el ejército regular