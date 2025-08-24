GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Las autoridades de la Franja de Gaza han estimado este sábado que más de 62.600 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 61 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 62.622 muertos y 157.673 heridos (308 desde el viernes) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros. El Ministerio informa de 61 muertos en las últimas 24 horas y que ha añadido 298 más desde el último balance tras recibir permiso de las familias, una vez identificados.

El balance de este sábado no incluye a los 51 palestinos fallecidos por los ataques de Israel efectuados desde este pasado amanecer, según han ido confirmando en las últimas horas distintos hospitales del enclave.