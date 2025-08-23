Ucranianos en Barcelona conmemoran el Día Nacional de la Bandera para "visibilizar la lucha"

Arc de Triomf
La Comunitat Ucraïnesa de Barcelona ha conmemorado este sábado el Día Nacional de la Bandera de Ucrania con una marcha de vehículos por la ciudad y un acto institucional en Arc de Triomf, donde se ha desplegado una bandera de 100 metros, para "visibilizar la lucha del pueblo ucraniano por la libertad y la dignidad", informa en un comunicado la organización.
Unos 35 vehículos y unas 60 personas han participado en la marcha y despliegue de la bandera, según la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).
Este domingo por la tarde la comunidad celebrará en la plaza de Josep Puig i Cadafalch de Barcelona el 34 aniversario de la Independencia de Ucrania con actividades culturales como actuaciones musicales de artistas y agrupaciones ucranianas residentes en Catalunya, muestra de artesanía y gastronomía tradicional con catas y talleres para niños.
Estos actos buscan dar visibilidad a la comunidad ucraniana, reforzar los lazos de cohesión social y rendir homenaje a los símbolos nacionales "en un momento histórico marcado por la lucha por la libertad y la integridad territorial".
"En el contexto actual de guerra que sigue asolando el país, estos actos representan mucho más que conmemoraciones: son una expresión de unidad, memoria colectiva y compromiso con los valores de libertad y soberanía", añade la organización.
