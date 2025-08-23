GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Hungría denuncia otro ataque a su "seguridad energética" tras el ataque ucraniano al oleoducto Druzhba

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha denunciado un nuevo ataque a su "seguridad energética", el tercero en apenas un breve lapso de tiempo, tras el bombardeo ucraniano de las últimas horas al oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa. "Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país. Otro intento de arrastrarnos a la guerra", ha denunciado el jefe de la diplomacia húngara en su perfil de Facebook, desde donde ha remarcado que seguirán apostando por la paz. Szijjarto ha explicado que se trata del tercer ataque que sufre tramo del oleoducto que conecta Rusia y Bielorrusia en "un corto periodo" y ha provocado que el transporte de petróleo a Hungría haya sido detenido de nuevo. Posteriormente, el jefe de Exteriores ha conversado con el viceministro de Energía ruso, Pavel Sorokin, a quien le ha trasladado que en esta ocasión, el ataque ha sido "más grave que los anteriores" debido al uso de misiles. Sorokin ha detallado que las reparaciones se prolongarán al menos durante los próximos cinco días y ha lamentado que las autoridades europeas no se hayan pronunciado al respecto sobre estos ataques de Ucrania al suministro de energía.