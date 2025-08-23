En Directo

Guerra en Europa

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles

Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles

Ver galería

Ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Leópolis / MYKOLA TYS / EFE

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
  2. Dos atentados terroristas conmocionan a Colombia
  3. Reunión Trump –Zelenski, en directo: última hora del encuentro en Washington y la guerra de Ucrania
  4. Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
  5. La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
  6. Finlandia, un aliado clave para Ucrania y un precedente de renuncia territorial frente a Rusia
  7. Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra
  8. ¡Misiles y fusiles para la clase obrera'. Maduro convoca a las milicias ante la cercanía de tres destructores norteamericanos al mar venezolano

GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a enviar al ejército regular

El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a enviar al ejército regular

Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania

Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania

Dimiten varios ministros de Países Bajos por el bloqueo interno a las medidas contra Israel

Dimiten varios ministros de Países Bajos por el bloqueo interno a las medidas contra Israel

Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, en un autobús de turistas en el estado de Nueva York

Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, en un autobús de turistas en el estado de Nueva York

Trump asegura que Intel cederá un 10% de su negocio a EEUU

Trump asegura que Intel cederá un 10% de su negocio a EEUU

Ghislaine Maxwell, cómplice en prisión del caso Epstein, exculpa a Trump

Ghislaine Maxwell, cómplice en prisión del caso Epstein, exculpa a Trump