GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Marc Marginedas
Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania
El presidente estadounidense, o alguno de sus representantes, en particular Steve Witkoff, su enviado especial ante Moscú, anuncian concesiones de calado por parte del Kremlin para detener las hostilidades en Ucrania. Y al cabo de algunas horas, emergen desde la capital rusa puntualizaciones, correcciones o desmentidos, que demuestran que sus maximalistas posiciones, en esencia, no han variado.
Exteriores protesta ante el Gobierno israelí por denegar la entrada a Collboni
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha hecho llegar su protesta al Gobierno israelí por su decisión de denegar la entrada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, impidiendo así que pudiera llevar a cabo una visita que le iba a llevar a Jerusalén y a la ciudad palestina de Ramala. Fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares han señalado a Europa Press que el Ministerio "ha protestado ante las autoridades israelíes tras conocer que se le ha denegado el visado de entrada" a Collboni, si bien no han aclarado por qué vía se ha hecho llegar dicha protesta ni en qué terminos. Actualmente, Israel carece de embajador en Madrid, después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu procediera a retirar a la embajadora Rodica Radian-Gordon en mayo de 2024 en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la representación ha estado ejercida a nivel de encargado de negocios. Dan Poraz, quien quedó al frente de la Embajada tras la marcha de Rodian-Gordon, fue convocado en varias ocasiones en el Ministerio de Exteriores para hacerle llegar distintas quejas y protestas en nombre del Gobierno, la última de ellas a finales de julio, poco antes de ser relevado a principios de agosto por Dana Erlich.
Ucrania presenta su misil capaz de llegar a San Petersburgo o Moscú
La presentación por parte de Ucrania de su nuevo misil de largo alcance 'Flamingo' refleja su estrategia de intensificar la respuesta asimétrica a la agresión rusa para presionar a Moscú a acudir a la mesa de negociación. En un momento en el que los ataques rusos continúan pese a los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la disposición de Ucrania a declarar un alto el fuego, Kiev aspira a que sus golpes contra el territorio enemigo se vuelvan más dolorosos para Moscú. El misil 'Flamingo' FP-5, con un alcance calculado en más de 3.000 kilómetros, ofrece el potencial de ampliar de forma significativa el efecto de los ataques diarios con drones contra infraestructuras militares y refinerías de crudo en territorio ruso. Ucrania no quiere difundir más detalles sobre el 'Flamingo' hasta que Ucrania acumule "cientos de estos misiles" y anunció planes para la producción a gran escala ya este invierno.
Hungría denuncia otro ataque a su "seguridad energética" tras el ataque ucraniano al oleoducto Druzhba
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha denunciado un nuevo ataque a su "seguridad energética", el tercero en apenas un breve lapso de tiempo, tras el bombardeo ucraniano de las últimas horas al oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa. "Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país. Otro intento de arrastrarnos a la guerra", ha denunciado el jefe de la diplomacia húngara en su perfil de Facebook, desde donde ha remarcado que seguirán apostando por la paz. Szijjarto ha explicado que se trata del tercer ataque que sufre tramo del oleoducto que conecta Rusia y Bielorrusia en "un corto periodo" y ha provocado que el transporte de petróleo a Hungría haya sido detenido de nuevo. Posteriormente, el jefe de Exteriores ha conversado con el viceministro de Energía ruso, Pavel Sorokin, a quien le ha trasladado que en esta ocasión, el ataque ha sido "más grave que los anteriores" debido al uso de misiles. Sorokin ha detallado que las reparaciones se prolongarán al menos durante los próximos cinco días y ha lamentado que las autoridades europeas no se hayan pronunciado al respecto sobre estos ataques de Ucrania al suministro de energía.
Zelenski reclama garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de la OTAN
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclamó este viernes como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia unas garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN, en una rueda de prensa con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en Kiev. Zelenski pidió garantías "como las del Artículo 5 del Tratado de la OTAN, que son garantías muy eficientes", y afirmó que éste "es el resultado que tenemos que alcanzar" en las negociaciones que están teniendo lugar con los aliados de Ucrania. El presidente ucraniano afirmó que todavía está por determinar qué países de la llamada 'Coalición de Voluntarios' prestarán qué contribución, por ejemplo apoyando a Kiev por tierra, por aire o por mar o proporcionando financiación al Ejército.
Los compromisos de compra de armas de EEUU y de Ucrania, en discusión
Uno de los aspectos cruciales a la hora de establecer las condiciones futuras de la paz entre Ucrania y Rusia es el apoyo militar a Ucrania. Actualmente está en discusión la adquisición de armamento, por ejemplo a través del programa PURL por el que ya se han adjudicado 1.500 millones de dólares de socios europeos para adquirir armas estadounidenses. Ucrania también aspira a lograr financiación aliada para la producción doméstica de drones, en vista de que Rusia está incrementando su uso de estos dispositivos no tripulados en el campo de batalla. "El potencial de Ucrania para producir drones es mucho más elevado que nuestras capacidades de financiación y estamos trabajando para cerrar este vacío", afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, este viernes.
Rusia descarta una reunión a corto plazo entre Putin y Zelenski porque los temas "no están preparados"
El Gobierno ruso no está preparando de momento una hipotética cumbre de paz entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a la espera de que ambas partes concreten los puntos a tratar, un escenario todavía distante. El 18 de agosto, tras la reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump se reunió con Zelenski y varios líderes europeos para abordar la situación en Ucrania, un encuentro durante el cual llamó por teléfono a Putin para tratar de fijar un cita trilateral. "Putin estará preparado para reunirse con Zelenski cuando los temas estén preparados para tratarlos en una cumbre, y estos temas no están preparados en lo más mínimo", ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en los extractos de una entrevista a la cadena NBC que será emitida el próximo domingo en su integridad.
La UE desembolsa 4.050 millones de euros más en ayuda a Ucrania
La Unión Europea (UE) anunció este viernes el desembolso de 4.050 millones de euros a Ucrania a través de dos de los programas por los que facilita ayuda al país desde su invasión por parte de Rusia en 2022, unos préstamos con los que -dijo- envía a Kiev "otra fuerte señal de apoyo inquebrantable" ante el conflicto. El desembolso incluye 3.050 millones de euros a través de la Facilidad para Ucrania, que efectúa los pagos para contribuir a mantener el Estado en funcionamiento y a su reconstrucción, y un millón más vía su programa excepcional de asistencia macrofinanciera a Ucrania. "La UE manda un mensaje claro: nuestra solidaridad con Ucrania es inquebrantable. Esta nueva financiación subraya nuestro compromiso no sólo con la recuperación de Ucrania sino también con su futuro como país soberano y democrático", dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para completar el desembolso, los países de la Unión Europea han dado el visto bueno al cumplimiento por parte de Ucrania de una serie de indicadores vinculados a reformas en la Administración, la gestión de materias primas, la transición verde o los sectores digital y agroalimentario. Bruselas también valora su progreso en las reformas relacionadas con su adhesión a la UE.
Rusia accede a mostrarse "flexible" ante varias propuestas de Trump sobre Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha accedido este viernes a mostrarse "flexible" ante varias de las propuestas realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Ucrania durante la cumbre celebrada la semana pasada en Alaska. "El presidente Trump ha propuesto varias cuestiones y, en sobre algunas de ellas, estamos dispuestos a mostrar una mayor flexibilidad", ha aseverado el jefe de la diplomacia rusa en declaraciones a la cadena de televisión NBC News. Lavrov, que ha acusado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de rechazar "todos los principios para lograr un acuerdo presentados por Trump", ha manifestado que el magnate neoyorquino "puso sobre la mesa varias cuestiones que, en su opinión deben ser aceptadas". "Esto incluye que Ucrania no acceda a la OTAN y también algunos asuntos territoriales. Pero Zelenski ha dicho que no a todo", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que incluso ha dicho que no a la retirada de la ley que prohíbe hablar ruso. El 18 de agosto, tras la reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump se reunió con Zelenski y varios líderes europeos para abordar la situación en Ucrania, un encuentro durante el cual llamó por teléfono a Putin para tratar de fijar un cita trilateral.
Zelenski reconoce que Trump es la única persona capaz de detener a Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra. "No tenemos ningún acuerdo con Rusia. Hemos hablado solo con Trump. Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión", dijo en una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al ser preguntado por los preparativos para la posible reunión con el líder ruso. Zelenski reiteró que su acuerdo para pasar a la vía diplomática es con Washington, no con Moscú, y que le parecería más deseable por ello un encuentro trilateral, pero que también está listo para reunirse a solas con Putin. "Estamos dispuestos. Hablemos de la fecha, hablemos del lugar", reclamó el presidente ucraniano y acusó a Moscú de hacer todo lo posible para que la reunión no llegue a producirse.
