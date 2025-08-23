Putin asegura que "hay luz al final del túnel" en las relaciones con EEUU tras el retorno de Trump al poder

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha declarado convencido de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha abierto una perspectiva favorable para el futuro de las relaciones bilaterales aunque ha matizado que "los socios europeos" son un factor a tener en cuenta a la hora de normalizar el diálogo.

"Con la llegada del presidente Trump, creo que finalmente ha comenzado a aparecer la luz al final del túnel", ha declarado el presidente ruso en una reunión con trabajadores de la industria nuclear una semana después de la cumbre bilateral celebrada entre ambos en Alaska.

Una reunión "significativa"

Putin, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax, ha descrito el encuentro -- al igual que hizo el pasado sábado -- como una reunión "significativa y franca". Sobre los posibles avances de cara a un acuerdo con Ucrania, el presidente ruso se ha limitado a decir que "continúan los contactos a nivel de nuestros ministerios, departamentos y organizaciones".

En términos generales, Putin expresó su deseo de que la cumbre sea el prolegómeno de nuevos acercamientos. "Espero sinceramente que los primeros pasos dados sean solo el comienzo de una restauración completa de nuestras relaciones", ha explicado en este sentido el presidente ruso.

Putin, no obstante, ha indicado que la situación también depende de "nuestros socios occidentales en el sentido amplio de la palabra, ya que Estados Unidos también tiene ciertas obligaciones en el marco de diversas asociaciones, incluido el bloque del Atlántico Norte", en referencia a la OTAN.

"Los próximos pasos dependen del liderazgo de Estados Unidos", ha señalado Putin antes de aplaudir las cualidades de liderazgo del actual presidente Trump: una buena garantía de que nuestras relaciones se restablecerán, y espero que nuestro trabajo conjunto continúe sibre esa base", ha remachado.