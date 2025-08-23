GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

En Directo

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
  2. Dos atentados terroristas conmocionan a Colombia
  3. Reunión Trump –Zelenski, en directo: última hora del encuentro en Washington y la guerra de Ucrania
  4. Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
  5. La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
  6. Finlandia, un aliado clave para Ucrania y un precedente de renuncia territorial frente a Rusia
  7. Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra
  8. ¡Misiles y fusiles para la clase obrera'. Maduro convoca a las milicias ante la cercanía de tres destructores norteamericanos al mar venezolano

El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a enviar al ejército regular

El Pentágono autoriza armar a los militares desplegados en Washington y Trump abre la puerta a enviar al ejército regular

Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania

Rusia echa el freno y pone en evidencia a la diplomacia de Trump para lograr un acuerdo para Ucrania

Dimiten varios ministros de Países Bajos por el bloqueo interno a las medidas contra Israel

Dimiten varios ministros de Países Bajos por el bloqueo interno a las medidas contra Israel

Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, en un autobús de turistas en el estado de Nueva York

Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, en un autobús de turistas en el estado de Nueva York

Trump asegura que Intel cederá un 10% de su negocio a EEUU

Trump asegura que Intel cederá un 10% de su negocio a EEUU

Ghislaine Maxwell, cómplice en prisión del caso Epstein, exculpa a Trump

Ghislaine Maxwell, cómplice en prisión del caso Epstein, exculpa a Trump