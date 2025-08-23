En Directo
GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Los rebeldes yemeníes reivindican un nuevo ataque contra Israel
Los rebeldes hutíes que controlan amplias zonas de Yemen han lanzado este viernes un misil contra Israel, aunque el ataque no ha tenido consecuencias porque, según el Ejército israelí, el proyectil "aparentemente se desintegró en el aire".
Las autoridades de Israel habían activado las alertas en varias áreas tras detectar este lanzamiento. Los sistemas de defensa antiaérea también se pusieron en marcha para intentar interceptar el misil, que finalmente no alcanzó ningún objetivo.
Bruselas pide a Israel el acceso a la ayuda humanitaria para detener la hambruna en Gaza
La comisaria Europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, pidió una vez más a Israel "el acceso inmediato a la ayuda a través de todos los canales seguros y eficaces para que llegue a todos" en la Franja de Gaza después de que la ONU ha declarado oficialmente la existencia de una hambruna en el asediado enclave palestino este viernes. Un sistema independiente sobre seguridad alimentaria, respaldado y en el que se basa la ONU, confirmó por primera vez de manera oficial este viernes que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza y subrayó "lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza", la cual Israel se prepara para invadir.
Israel detecta un misil lanzado desde el Yemen que se fragmenta en el aire
El Ejército israelí detectó este viernes un misil lanzado desde el Yemen hacia el centro de Israel e indicó que, "probablemente", el artefacto se fragmentó en el aire después de hacer sonar las alarmas en varias zonas del país. Según un comunicado castrense, una revisión inicial sugiere que el misil "probablemente" se desintegró en el aire. Los sistemas de defensa aérea realizaron varios intentos de interceptar el misil durante el incidente y las sirenas sonaron por Israel de acuerdo con el protocolo, añadió el Ejército. Y agregó que se reportó caída de metralla en el centro de Israel, algo que se está revisando. Además, el Ejército israelí había informado a primera hora de la tarde de que habían sonado las sirenas en lugares cercanos a la Franja de Gaza al detectar un vehículo aéreo no tripulado desde Yemen que fue interceptado con éxito.
Hambruna, protestas y ofensiva israelí en Gaza
La semana termina en la Franja de Gaza en medio de una situación tensa por un informe de la ONU que corrobora la situación de hambruna y la anunciada ofensiva de Israel, esta vez con la orden de demoler todos los edificios de la ciudad de Gaza y ocupar el territorio con 60.000 reservistas. La ONU ha advertido de que la hambruna se ha apoderado de la Franja como consecuencia del bloqueo israelí a la entrada de alimentos y las dificultades para su distribución. Mientras las oenegés claman contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, manifestantes israelíes bloquean carreteras en la zona de Tel Aviv y protestan contra el Gobierno para que pare la guerra y vuelvan a casa los rehenes en poder de Hamás. Exigen que Netanyahu alcance un acuerdo integral con Hamás y que se recupere a los 50 cautivos, de los cuales se cree que unos 20 están vivos. Pero Israel considera que es la gran oportunidad para asestar un golpe final a Hamás en Gaza.
Reino Unido dice que la confirmación de hambruna en Gaza es "horrorosa y totalmente evitable"
El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, aseguró este viernes que la confirmación por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la situación de hambruna en Gaza es "absolutamente horrorosa y totalmente evitable", según un comunicado emitido por el Gobierno del Reino Unido. A juicio del jefe de la diplomacia británica, lo que ha provocado esta "catástrofe humana" es la negativa del Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu a permitir la entrada de suficiente ayuda a la Franja: "Esto constituye un ultraje moral", comentó. Estas declaraciones se producen después que un informe de un grupo independiente sobre seguridad alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), respaldado por la ONU, confirmase este viernes por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.
Albares condena la "hambruna inducida" en Gaza y exige a Israel que permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este viernes la "hambruna inducida" en Gaza y ha exigido al Gobierno de Israel el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias. "Hoy Naciones Unidas ha confirmado oficialmente la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza. España condena esta hambruna inducida. La ayuda humanitaria debe entrar de manera inmediata y masiva en Gaza. Exigimos una vez más a Israel el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias. Necesitamos que la ONU y las ONGs humanitarias puedan operar en Gaza. No podemos tolerar más muertes inocentes de civiles palestinos", ha escrito el ministro en un mensaje en la red social X.
Hamás dice que la amenaza israelí de destruir la ciudad de Gaza equivale a "limpieza étnica"
El grupo islamista Hamás dijo este viernes que la amenaza del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, de destruir y vaciar la ciudad de Gaza -en la que se refugian un millón de palestinos- equivale a admitir limpieza étnica. Las declaraciones de Katz y "su confirmación de que la operación militar en la ciudad de Gaza busca el desplazamiento de la población mediante el uso de fuego intenso son una admisión de la comisión del crimen de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de casi un millón de personas", apuntó el grupo islamista en un comunicado. Katz confirmó este viernes que, anoche, aprobó junto al primer ministro Benjamín Netanyahu el plan para invadir y tomar ciudad de Gaza "con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras", y dijo que si Hamás no se rinde la capital gazatí terminará como las urbes de Rafah o Beit Hanoun, ya destruidas.
Netanyahu califica de "mentira descarada" informe de ONU sobre hambruna en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el viernes como una "mentira descarada" la declaración de un organismo de la ONU que afirma hay hambruna en algunas zonas de Gaza. "El informe del IPC es una mentira descarada", declaró Netanyahu en un comunicado emitido por su oficina, refiriéndose al documento de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) con sede en Roma. Añadió que "Israel no tiene una política de hambruna", y citó la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza durante la guerra. Más información, aquí.
Israel mata al menos a 47 palestinos en Gaza mientras sigue bombardeando la capital
Israel ha matado en la Franja de Gaza a 47 personas desde la madrugada de este viernes, de ellas 36 solo en la ciudad de Gaza; donde persiste un bombardeo intenso de cara a una posible invasión militar de la capital. Esta cifra de fallecidos fue confirmada a EFE por fuentes médicas, que habían informado previamente de 37 muertes. Entre los muertos en ciudad de Gaza, 19 llegaron a la morgue del Hospital Al Shifa; 11 a la clínica Sheij Radwan y otros 6 al Hospital Baptista Al Ahli. Además, 11 víctimas fueron trasladadas a otros tres hospitales de la Franja de Gaza, donde la ONU declaró este viernes oficialmente la situación de hambruna en la gobernación norte. En el norte, 12 civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron cuando las fuerzas israelíes bombardearon una escuela que alberga a cientos de personas desplazadas, según la agencia oficial palestina de noticias Wafa.
La flotilla que saldrá de Barcelona quiere ser la "mayor misión de solidaridad" con Gaza
La Global Sumud Flotilla, que prevé salir de Barcelona hacia la Franja de Gaza el próximo 31 de agosto, quiere ser "la mayor misión de solidaridad de la historia", como ha expresado este viernes el coordinador de la escuadrilla de embarcaciones, Thiago Ávila. "Será la mayor misión de solidaridad de la historia ya que tiene más gente y más barcos que todos los intentos sumados hasta hoy intentando llegar a Gaza", ha explicado Ávila en una rueda de prensa en Barcelona. En su opinión, la "tarea fundamental de la humanidad" en estos momentos es que el "cerco de Gaza" se rompa, se abra un "corredor humanitario" y "se acabe el hambre" en los territorios palestinos. La salida de la expedición, que cuenta con el respaldo de organizaciones de solidaridad, representantes parlamentarios y activistas como Greta Thunberg, se producirá desde Cataluña y Túnez con el objetivo de "romper el bloqueo" que afecta a la franja.
