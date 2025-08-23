GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Hambruna, protestas y ofensiva israelí en Gaza

La semana termina en la Franja de Gaza en medio de una situación tensa por un informe de la ONU que corrobora la situación de hambruna y la anunciada ofensiva de Israel, esta vez con la orden de demoler todos los edificios de la ciudad de Gaza y ocupar el territorio con 60.000 reservistas. La ONU ha advertido de que la hambruna se ha apoderado de la Franja como consecuencia del bloqueo israelí a la entrada de alimentos y las dificultades para su distribución. Mientras las oenegés claman contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, manifestantes israelíes bloquean carreteras en la zona de Tel Aviv y protestan contra el Gobierno para que pare la guerra y vuelvan a casa los rehenes en poder de Hamás. Exigen que Netanyahu alcance un acuerdo integral con Hamás y que se recupere a los 50 cautivos, de los cuales se cree que unos 20 están vivos. Pero Israel considera que es la gran oportunidad para asestar un golpe final a Hamás en Gaza.